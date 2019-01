seit Annegret Kramp-Karrenbauer Parteivorsitzende ist, gilt auch für sie die unerbittliche Logik des Politikgeschäfts: Schlechte Umfragewerte für die CDU sind ab sofort schlechte Umfragewerte für sie. Und so hat die einst als Merkels Mädchen belächelte Politikerin begonnen, sich vorsichtig von der Kanzlerin abzusetzen. Mal bringt sie ein vorzeitiges Ende der Koalition ins Gespräch, mal will sie Merkels Grenz-Entscheidung des Jahres 2015 aufarbeiten lassen.

Heute trifft sich der CDU-Vorstand zur Klausur in Potsdam, er will die Europawahl vorbereiten. Doch in Wahrheit geht es längst auch um die Machtfrage im Bund. Schließlich, so könnte man es im populären Kürzelsprech der Berliner Politikszene ausdrücken, soll aus AKK bald KAK werden: Kalifin anstelle der Kalifin.

Von Churchill lernen

Heute debattiert das britische Unterhaus über den Brexit-Deal, am Dienstag steht die wichtige Abstimmung darüber an. Eine Mehrheit für den Austrittsvertrag von Premierministerin Theresa May gilt als nahezu ausgeschlossen, und so könnte das Vorhaben entweder in einem katastrophalen No-Deal-Szenario enden oder aber verschoben und vielleicht sogar abgesagt werden. Vom "Wir-holen-uns-die-Kontrolle-zurück", mit dem die Brexiteers einst ins Referendum zogen, ist jedenfalls keine Rede mehr. Stattdessen könnte es in Anlehnung an den bekannten Satz des legendären Briten-Premiers Winston Churchill am Ende wie folgt heißen: "Die EU-Mitgliedschaft ist der schlechteste aller Zustände, außer allen anderen."

Habemus Habeck

Fünf Jahre ist es her, dass sich die Grünen mit der Forderung nach einem Vegetarier-Tag in Kantinen als hypermoralische Besserwisser-Partei unbeliebt machten. Nun, nach dem peinlichen Twitter-Unfall von Parteichef Robert Habeck, ist der Vorwurf wieder da, wie meine Kollegen Valerie Höhne, René Pfister und Steffen Winter im aktuellen SPIEGEL schreiben (heute zu lesen bei SPIEGEL+). Vor allem bei den anstehenden Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte das "bescheuerte Video" (Habeck) zum Problem werden.

Wenn sich die grüne Parteiführung heute in Berlin trifft, wäre sie deshalb gut beraten, sich an den einschlägigen Wünschen der Bürger zu diesem Thema zu orientieren: Politiker sollten Moral haben, nicht predigen.

Vorteil Scholz

Grundsteuer-Pläne vor dem Aus: So titelten kürzlich die Zeitungen, nachdem die Unionsfraktion im Bundestag Widerstand gegen das Reformkonzept von Finanzminister Olaf Scholz angekündigt hatte. Heute diskutiert der Ressortchef das Vorhaben mit seinen Amtskollegen aus den Ländern, und niemand wäre überrascht, wenn die Kritik moderater ausfiele. Scholz kann auf ein Argument setzen, das bei den Ministerpräsidenten der Republik noch nie seine Wirkung verfehlt hat. Sollte die Reform scheitern, entgingen Ländern und Kommunen Einnahmen von rund 14 Milliarden Euro.

Gewinner des Tages...

ist Schwedens sozialdemokratischer Ministerpräsident Stefan Löfven. Nach den Verlusten des linken wie des rechten Lagers bei den jüngsten Parlamentswahlen deutete zunächst vieles auf die Bildung einer Großen Koalition hin. Doch dann einigte sich der Parteichef nach monatelangen Verhandlungen auf ein rot-grünes Bündnis, das von bürgerlichen Kräften toleriert wird. Heute wird Schwedens Parlamentspräsident Löfven wohl zum neuen alten Regierungschef nominieren und zugleich einen sehr speziellen Neujahrsgruß nach Berlin senden: Auch ein Minderheitskabinett kann eine stabile Regierung sein.

