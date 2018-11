heute treten die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz erstmals gemeinsam auf: Jens Spahn, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer stellen sich dem Bundesvorstand der Frauen-Union vor. Viele in der Union halten Merz inzwischen für den Favoriten beim Rennen um die Merkel-Nachfolge, aber Kramp-Karrenbauer weiß, wie man Kampagnen führt, die SPD weiß davon zu berichten.

Es war die Wahlkämpferin Kramp-Karrenbauer, die im Frühjahr 2017 im Saarland den Schulz-Zug entgleisen ließ. Nun fordert Kramp-Karrenbauer im Interview mit der "FAZ", dass Asylbewerber, die sich schwere Straftaten wie Vergewaltigung zuschulden kommen ließen, "nie mehr europäischen Boden betreten dürfen". Klingt ein bisschen wie Gerhard Schröders "Wegsperren, und zwar für immer". Und der wusste ja bekanntlich auch, wie man Wahlen gewinnt.

Seehofers letzter Kampf

Geht er? Geht er nicht? Derzeit schießen die Spekulationen ins Kraut, ob Horst Seehofer den CSU-Vorsitz abgibt, ob er sogar als Innenminister abritt. Mein Kollege Peter Müller hat Seehofer in den vergangenen Tagen begleitet, er war mit ihm auf dem Kongress der Europäischen Volkspartei in Helsinki und sprach dort mit einem Mann, der immer noch glaubt, sein Schicksal in der Hand zu halten. Seehofers großes Thema war immer Merkel, er wollte nicht weichen, solange die Kanzlerin noch im Amt ist. Aber jetzt hat sie ihren Rückzug angekündigt und damit auch die Scheinwerfer auf Seehofer gerichtet. "Ich bin Herr des Verfahrens", sagte Seehofer in Helsinki, ein Eindruck, den Müller nicht unbedingt teilen konnte. Seine Geschichte können Sie ab 18 Uhr digital im neuen SPIEGEL lesen.

Habeck vs Merz?

Die Grünen stehen derzeit vor dem Luxusproblem, dass sie sich langsam darüber Gedanken machen müssen, ob sie bei der nächsten Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken. In allen Umfragen liegen sie inzwischen stabil vor der SPD, die, so scheint es, sich im politischen Hospiz ganz und gar dem Siechtum hingibt. Auch Friedrich Merz ist für die Grünen eine gute Nachricht. Sollte er tatsächlich CDU-Chef werden, könnten noch mehr liberale Unionswähler ins Lager der Grünen wechseln. Ein Duell zwischen Merz und Robert Habeck jedenfalls würde nicht darunter leiden, dass die Positionen der Kandidaten nicht voneinander zu unterscheiden sind. Aber der Reihe nach: Heute treffen sich die Grünen zum Parteitag in Leipzig, und dort geht es nicht um Kanzlerkandidaten, sondern um die Europawahl im kommenden Jahr.

Verliererin des Tages...

... ist Sahra Wagenknecht. Sie hatte schon immer eine ganz eigene Auffassung von Parteidisziplin: Die Linke sollte alle ihre Eskapaden diszipliniert ertragen. Wagenknecht leistete sich eine eigene Meinung zur Flüchtlingspolitik, zum Euro, zuletzt gründete sie eine Sammlungsbewegung, zu der sie großzügig auch Mitglieder anderer linker Parteien einlud. Man musste nicht sonderlich misstrauisch sein, um in der "Aufstehen"-Bewegung einen ersten Schritt zu einer "Liste Wagenknecht" zu erkennen. Nun wird es der Linkspartei allerdings dann doch zu bunt, wie meine Kollegen Nicola Abé und Kevin Hagen herausgefunden haben. In der Fraktion wird durchgezählt, wie viele Stimmen sich für eine Abwahl der Fraktionschefin finden, angeblich sind es schon über 30, und 35 sind notwendig, um Wagenknecht zu stürzen. Selbst Anhänger von Wagenknecht räumen ein: "Im Zweifel könnte es knapp werden."

