Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

es war die beruhigende Nachricht am Dienstagmorgen gewesen: Die Polizei hatte anscheinend den mutmaßlichen Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz gefasst. Bei allem Entsetzen und aller Trauer schienen die Behörden die Sache im Griff zu haben. Doch das war eine Illusion. Der Festgenommene war nicht der Fahrer des Sattelschleppers. Eine Blamage für die Polizei und eine Katastrophe für Berlin. Niemand weiß, wie viel Schaden die falsche Fährte angerichtet hat, was die Polizei versäumte, weil sie glaubte, den Täter bereits gefasst zu haben.

Am Abend reklamierte der "Islamische Staat" den Anschlag für sich, aber was heißt das schon? Für Angela Merkel wird viel davon abhängen, ob der Täter ein Flüchtling war, der seit Herbst 2015 ins Land kam. Würden die Deutschen sie in diesem Fall persönlich verantwortlich machen? Würden es die Gegner im eigenen Lager tun, wie es Horst Seehofer sofort versuchte?

Auf den einschlägigen Seiten der sozialen Netzwerke tobt der Hass auf die Kanzlerin. Die AfD versucht, den Terror für sich auszuschlachten. Sie instrumentalisiert die Opfer, Merkel habe sie mit ihrer Flüchtlingspolitik auf dem Gewissen. Heute Abend soll es vor dem Kanzleramt eine Mahnwache geben. Björn Höcke, Alexander Gauland und Götz Kubitschek werden dort sein.

Verlierer der Tages...

... ist deshalb Horst Seehofer. Am Morgen nach dem Berliner Anschlag wartete der bayerische Ministerpräsident noch nicht einmal erste Ermittlungsergebnisse ab, bevor er forderte, die gesamte Zuwanderungspolitik "zu überdenken und neu zu justieren". Seehofer will die Bluttat von Berlin nutzen, um seine Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge durchzusetzen. Das ist billig.

Seehofer macht sich die Logik der AfD zu eigen: Merkel ist schuld. Von der AfD war nichts anderes zu erwarten, aber Seehofers Reaktion ist ein Skandal. Wenn der Terror zuschlägt, rücken die Anständigen zusammen, das sollte selbstverständlich sein, es war so in den USA nach 9/11, in Großbritannien, in Frankreich. So hat es auch Bundespräsident Joachim Gauck gesagt: Wir sind erschüttert, aber unser Zusammenhalt ist nicht erschüttert. Doch Seehofer untergräbt den Zusammenhalt der Anständigen. Er spaltet, so wie die AfD. Die CSU muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen will.

Leben mit dem Terror

In Berlin war es nach dem Anschlag beeindruckend ruhig. Die trauernde Hauptstadt, die Flaggen auf Halbmast, die Menschen betroffen, aber besonnen, als hätten sie sich schon lange innerlich auf diesen Anschlag vorbereitet. Fast ein wenig erschreckend, wie abgeklärt wir auf das Grauen reagierten. Wie sehr es Normalität geworden ist, lehrte mich meine Tochter. Hatte sie sich Sorgen gemacht, als ich am Montagabend erst spät nach Hause kam? "Nein, bei zwölf Toten war die Wahrscheinlichkeit nicht so groß." Es ist eine Generation, die mit dem Terror nebenan aufwächst.

EU berät über Polen

Die EU-Kommission berät heute über die Situation in Polen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, nachdem Proteste der Opposition tagelang das Parlament blockiert hatten. Zwar hat die von Jaroslaw Kaczynskis PiS-Partei geführte Regierung zunächst eingelenkt, aber der Angriff der Nationalkonservativen gegen den polnischen Rechtsstaat geht weiter. Wenn die EU es ernst meint mit Demokratie und Wertegemeinschaft, darf sie das Verfahren gegen Polen nicht im Sande verlaufen lassen. Nicht nur die Kommission, auch die Staats- und Regierungschefs müssen sich mit dem Thema befassen und denen den Rücken stärken, die in Polen Widerstand leisten.

