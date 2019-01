eine gute alte Regel des Journalismus lautet: in einem Text möglichst mit dem Überraschenden zuerst zu kommen. Nach der Lektüre unserer neuen Titelgeschichte bin ich mir aber gar nicht sicher, ob ich Sie jetzt damit überraschen kann, dass ich dieses Morning Briefing in halbwegs aufrechter Haltung in einem halbwegs üblichen Büro, in dem außer mir selbst gerade niemand beherbergt ist, sitzend auf einem handelsüblichen Sessel verfasse.

Ich entnehme der Titelgeschichte, dass in der Arbeitswelt gerade eine Revolution stattfindet, von der ich und die mich umgebenden paar Quadratmeter ausgeschlossen sind. Das äußere Erscheinungsbild meines Arbeitsplatzes ist von bestürzender Normalität.

Revolutionen kommen ja meist von unten, und das ist auch diesmal so. Die Arbeitnehmer zwingen ihre Arbeitgeber dazu, mehr Freiheiten, mehr Flexibilität und eine schönere Gestaltung der Arbeitsplätze zuzulassen. Denn jetzt ist der Moment, an dem Arbeitnehmer besonders viel für sich fordern können: Das Statistische Bundesamt gab in dieser Woche bekannt, dass die Zahl der Erwerbstätigen 2018 auf ein Rekordhoch gestiegen sei. Im Jahresschnitt hatten 44,8 Millionen Menschen einen Job. Das ist der höchste Wert seit 1991.

Tanja Kernweis / DER SPIEGEL Büro in Berlin

Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat weltweit 366.000 Berufstätige gefragt, was ihnen bei ihrer Arbeit am wichtigsten sei. Das Gehalt kommt erst auf Platz sechs. Die Deutschen schätzen vor allem Anerkennung und ein gutes Verhältnis zu den Kollegen, jedenfalls sagen sie das. Und sie mögen es gar nicht, sich zwischen Beruf und Privatleben zerreißen zu müssen.

Daher der Wunsch, auch mal von zu Hause arbeiten zu können, der Wunsch nach flacheren Hierarchien und einem Arbeitsumfeld, dem anzusehen ist, dass Menschen kommunizierende Wesen sind, denen eine Mischung aus Vertrautheit und Abwechslung guttut, die zum Beispiel nicht immer nur sitzen, sondern auch mal lümmeln wollen und deswegen auch Lümmel-Möbel brauchen.

Unsere Titelgeschichte mit der Zeile "Arbeiten Sie doch, wo Sie wollen" beschreibt die Chancen der neuen Berufswelt - und die Risiken. Denn Vorsicht: Flexibilität kann schnell zu Selbstausbeutung führen.

Im Video: Was ist dran am Mythos der Workaholic-Nation? Wie viele Deutsche sitzen regelmäßig im Homeoffice? Und was sagt das alles über uns aus? Der Überblick in dieser Animation.

Video DER SPIEGEL

Widersprüche

Wir Journalisten haben ein ambivalentes Verhältnis zu Widersprüchen. Einerseits weisen Widersprüche uns oft den Weg zu unseren Geschichten, wir wollen den Widerspruch verstehen und gehen ihm nach. Weil unsere Geschichten dann aber gut verständlich und in sich logisch sein sollen, verspüren wir andererseits oft den Drang, Widersprüche aufzulösen, manchmal auch dann, wenn sie sich nicht auflösen lassen. Und das ist gefährlich. Geschlossene Weltbilder haben im Journalismus nichts zu suchen, denn es gibt keine geschlossene Welt. Diese Welt ist voller Widersprüche.

Wir müssen uns an dieser Stelle immer wieder selbst kontrollieren und aufgeschlossen sein für Kritik, die von Ihnen kommt, liebe Leserin, lieber Leser. In der Causa Relotius - dem Fälscherskandal im eigenen Haus - zum Beispiel haben wir inzwischen tausend Leserbriefe bekommen. (Eine Auswahl finden Sie hier.)

Nicht überproportional häufig, aber eben doch immer wieder wird uns hier ein geschlossenes Weltbild vorgeworfen. Und auch wenn wir dann sofort protestieren wollen und tatsächlich auch belegen können, von wie vielen Seiten wir uns die Streitthemen unserer Zeit - die Flüchtlingsfrage etwa - angeschaut haben, müssen wir diesen Vorwurf an uns heranlassen. Und wir tun es, versprochen. Die tausend Leserbriefe werden gerade systematisch ausgewertet.

Manchmal ist aber das, was aussieht wie ein Widerspruch, gar kein Widerspruch, sondern eine Frage der unterschiedlichen Perspektiven. Wenn wir in unserer Titelgeschichte schreiben, dass der Arbeitsmarkt brumme, weil die Konjunktur brumme, ist das erst mal nur eine Aussage über dieses Land und über diese Zeit. Dass das nicht für alle Zeiten gilt, versteht sich von selbst, und tatsächlich mehren sich schon jetzt die Anzeichen, dass sich - weltweit gesehen - die Aussichten für die Wirtschaft verdüstern. Das Risiko einer Rezession steigt. Im Deutschlandaufmacher im neuen Heft analysiert mein Kollege Christian Reiermann, warum Deutschland zu den wenigen Ländern gehöre, das sich einem Abstieg entgegenstemmen könnte. Finanzminister Olaf Scholz lässt gerade einen Notfallplan ausarbeiten.

Timothy Fadek/Redux/laif Paul Krugman

Ein interessanter und letztlich nicht auflösbarer Widerspruch tut sich immer wieder zwischen wirtschaftlicher Lage und politischer Haltung auf, das stellt jedenfalls der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman im SPIEGEL-Gespräch im neuen Heft fest.

Er spricht hier über eben jene drohende Weltwirtschaftskrise und die Langzeitschäden der Politik von Donald Trump und sagt:

"Geschätzte 80 Prozent von Trumps Unterstützern halten zu ihm, was auch immer passiert. Die Entwicklung der Wirtschaft scheint für die politische Haltung eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Und das gilt für große Teile der Welt: Deutschland etwa hat nicht die Probleme der USA, und trotzdem wächst der Zuspruch für die AfD."

Genres

Journalistische Genres sind Moden unterworfen. Die Reportage galt viele Jahre lang als Königsdisziplin des Journalismus, im Moment ist sie wegen des Falls Relotius nicht sehr gut angesehen. Das ist zwar verständlich, aber nicht fair. Reportagen, die nicht stimmen, sind schlecht, darüber muss man gar nicht diskutieren. Aber Reportagen, die stimmen, haben in der Vielfalt der Genres natürlich weiterhin ihre Berechtigung.

Das Genre der Kritik ist in den Feuilletons insgesamt auch nicht mehr so angesehen, wie es mal war. Das liegt daran, dass heutzutage jeder im Internet außerhalb der klassischen Medien seine Meinung publizieren kann, es also schwer ist für die klassischen Medien, sich hier zu unterscheiden. Unterscheiden aber können wir uns dadurch, dass wir uns dorthin begeben, wo die Künste entstehen. Aus diesem Grund ist in den vergangenen Jahren das Genre der Reportage in der Kulturberichterstattung viel häufiger vorgekommen als in früheren Zeiten.

GINIES / SIPA PRESS / action press Michel Houellebecq

Die Zeiten ändern sich, aber das ist kein Grund, das Genre der Kritik grundsätzlich zu schmähen. Im neuen Heft veröffentlichen wir auf vier Seiten eine Kritik meines Kollegen Romain Leick von Michel Houellebecqs neuem Roman "Serotonin". Leick beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Werk des französischen Schriftstellers, sicher haben auch mehrere Begegnungen mit Houellebecq dazu beigetragen, dass Leick dessen Werk besonders gut beurteilen kann. Die Kritik von "Serotonin" aber fußt auf keiner Begegnung mit dem Autor, sie ist am Schreibtisch entstanden und ist in ihrer Brillanz der beste Ausweis dafür, dass auch dieses journalistische Genre weiterhin seinen Platz braucht.

Verliererin der Geschichte...

...bleibt vorerst Rosa Luxemburg. Zum 100. Todestag der ermordeten Revolutionärin bringen wir einen großen Text im neuen Heft. Luxemburg, eine hochkomplexe Person, hatte zu lange im Gefängnis gesessen, um in den Revolutionswirren des Jahres 1918/19 die Stimmung so erfassen zu können, dass sie eine für die Geschichte im Ganzen produktive Rolle einnehmen konnte. Dann kam der frühe Tod und die Ideologisierung ihrer Figur in jeder Hinsicht. Unser Text aber zeigt, dass die Fragen, die Rosa Luxemburg stellte, noch heute drängen, zum Beispiel die, wie sich Nationalismus zum Multilateralismus zu verhalten habe.

Ullstein Bild Rosa Luxemburg

Luxemburgs prinzipielle Haltung zur Welt, sich nämlich nicht dem Pessimismus hinzugeben, ist heute ebenfalls noch gültig, das drückt Paul Krugman am Ende des eben erwähnten SPIEGEL-Gesprächs im neuen Heft aus:

"Wenn wir all diese Dinge zusammennehmen, über die wir gesprochen haben, werde ich schon sehr pessimistisch, was die Zukunft der westlichen Welt im nächsten Jahrzehnt angeht. Aber das dürfen wir nicht zulassen, so können wir nicht leben. Wir müssen deshalb hart daran arbeiten, diese Probleme irgendwie zu meistern."

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre, einen nötigen Optimismus und allein schon deswegen ein schönes Wochenende,

Ihre

Susanne Beyer