Die Lage am Dienstag

heute soll in Düsseldorf Armin Laschet zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt werden. Für die Kanzlerin ein doppelt freudiges Ereignis: Erstens erinnert es an die CDU-Erfolge bei den jüngsten Landtagswahlen, zweitens stärkt es sie im Konflikt mit dem konservativen Flügel der eigenen Partei.

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zählt nämlich genauso wie Laschet und der künftige schleswig-holsteinische Regierungschef Christian Günther zur Modernisierer-Fraktion der Union. Fazit: Angela Merkels asymmetrische Demobilisierung demobilisiert nicht nur die SPD, sondern auch die Gegner in der eigenen Partei.

Das Leid mit der Leitkultur

In der endlosen Debatte, was als typisch deutsch zu gelten hat, schalten sich heute die Funktionäre des Guten, Wahren und Schönen ein. Der Deutsche Kulturrat, die Dachorganisation der Literatur-, Kunst- und Musikverbände im Land, diskutiert in Berlin die Frage: "Brauchen wir eine Leitkultur?" Vielleicht sollten die Teilnehmer mal bei Friedrich Nietzsche nachschlagen, dem großen Moral- und Religionskritiker, der sich mit dem Begriff des Deutschen besonders schwertat. Schon deshalb, weil es für ihn zum Wesen der Nationalkultur gehörte, sich nicht abzuschließen, sondern sich der Welt zu öffnen und sich ständig zu verändern. "Gut deutsch sein", schrieb der Philosoph, "heißt sich entdeutschen."

Die Helfer der Diktatoren

Der Europarat in Straßburg versteht sich als Verteidiger von Demokratie und Menschenrechten. In jüngster Zeit jedoch haben sich einige Vertreter eher als Schönredner von Diktatoren hervorgetan. Mein SPIEGEL-Kollege Ralf Neukirch berichtete schon im vergangenen Jahr, wie der deutsche Europarats-Politiker Axel E. Fischer den kasachischen Alleinherrscher Nursultan Nasarbajew bejubelte. Kurz darauf wurde bekannt, dass sein italienischer Ex-Kollege Luca Volontè dubiose Geldzahlungen aus dem despotisch regierten Aserbaidschan erhalten hatte. Und zuletzt geriet Parlamentspräsident Pedro Agramunt unter Druck, weil er sich auf russische Initiative mit dem syrischen Diktator Baschar al-Assad getroffen hatte. Heute wollen die Abgeordneten des Europarats über neue Regeln zur Amtsenthebung ihres Vorsitzenden abstimmen. Scheitern sie, können sie ihrer Organisation auch gleich einen neuen Namen verpassen: Europa-Unrat.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Hans-Christian Ströbele. In den Sechziger- und Siebzigerjahren wurde er als APO-Anwalt berühmt, gemeinsam mit Horst Mahler und Otto Schily. Doch während sich der eine zum Rechtsradikalen wandelte und der andere als Law-and-Order-Minister Karriere machte, blieb der grüne Bundestagsabgeordnete seinen frühen Überzeugungen treu, genau wie seinem eher bürgerlichen Lebenswandel. Als die Kommune 2 die freie Liebe testete, heiratete er kirchlich in Paris. Und die bevorzugte Droge in seinem Büro war eine Flasche Eierlikör. Heute tritt Ströbele zum letzten Mal im Bundestag auf, und vielleicht werden ihm einige seiner Fraktionskollegen die alte linke Weisheit nachrufen: Manchmal ist der Spießer der konsequenteste Rebell.

