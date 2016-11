Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

Barack Obama tut bei seinem Deutschlandbesuch alles dafür, dass Angela Merkel ihn in guter Erinnerung behält. Gestern gab er der ARD und dem SPIEGEL ein Interview. "Als dienstälteste Regierungschefin in Europa genießt sie großes Vertrauen, sie steht für Glaubwürdigkeit, sie ist bereit für Ihre Werte zu kämpfen", sagte er. "Ich bin froh, dass sie da ist und die Deutschen sollten sie wertschätzen." Das klang fast schon wie eine Wahlempfehlung. Merkel hat es möglicherweise mit gemischten Gefühlen gehört. Obama hat sich im amerikanischen Wahlkampf sehr für Hillary Clinton eingesetzt. Geholfen hat es offenkundig nicht.

Im Folgenden sehen Sie eine Videoanalyse von SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer zu dem Obama-Interview:

Video SPIEGEL ONLINE

Gipfel der Nostalgie

Bevor Obama heute gegen 13 Uhr weiterfliegt, trifft sich der amerikanische Präsident noch mit Merkels Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Offiziell geht es um das Freihandelsabkommen TTIP, die Flüchtlinge und die griechische Schuldenkrise. Inoffiziell steht Nostalgie auf der Tagesordnung. Es ist das letzte Treffen in großer Runde mit einem Präsidenten, der - trotz vieler Differenzen in der Sache - den meisten Europäern näher war wie kaum einer zuvor.

DPA

Merkel macht's spannend

Am Wochenende trifft sich Merkel mit dem Bundesvorstand ihrer Partei in Berlin. Die Damen und Herren reisen vor allem deshalb an, um von der Kanzlerin endlich die erlösende Nachricht zu hören, dass sie für eine vierte Amtszeit kandidiert. Merkel macht es spannend, soviel muss man ihr lassen. In der CSU heißt es, die Kanzlerin habe Parteichef Seehofer darum gebeten, sich am Wochenende ein paar Minuten für ein Telefonat freizuhalten. Merkel, das muss man dazu wissen, hat es schon öfter erlebt, dass sich Seehofer verleugnen lässt, wenn sie schlechte Nachrichten zu überbringen hatte.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP

Verliererin des Tages...

... ist Frauke Petry. Ihre männlichen Parteifreunde wollen nicht akzeptieren, dass sie alleinige Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl wird. Ein entsprechender Antrag soll im Bundesvorstand verabschiedet werden, und er hat die Sympathie vieler Herren in der AfD. Die Wut der alten Männer ist die Kraftquelle der Partei. Nun scheint es, als würde sie auch für die AfD-Chefin gefährlich.

