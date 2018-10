so ein Rindvieh kann ganz schön weise sein. Die Stimme des Volkes ist die Stimme eines Rindviehs, hat Franz Josef Strauß, andere zitierend, einmal gesagt. Gestern war Wahltag in Bayern, das Volk hat seine Stimme erhoben, und das Ergebnis ist gut für die liberale Demokratie. Warum? Sieben Gründe.

Erstens: Die CSU kann in Bayern weiter regieren, aber sie kann Bayern nicht mehr beherrschen. Dafür sind 37,2 Prozent zu wenig. Sie braucht einen Koalitionspartner, der selbst ein zweistelliges Ergebnis geholt hat und sich nicht wird dominieren lassen. Diese angebliche Einheit von Staat und Partei war nicht wirklich republikanisch, weil sie eher nach dem Vererbungsprinzip funktionierte als nach dem Wechselprinzip. Zwar bleibt der große Wechsel aus, aber ein Schritt ist gemacht.

Zweitens: Die CSU war in der Bundespolitik überrepräsentiert und zwang ganz Deutschland überflüssige Gesetze auf, Maut, Betreuungsgeld etc. Als geschrumpfter Koalitionspartner wird sie es schwerer haben, die anderen vor sich her zu treiben.

Drittens: Man kann die AfD einhegen. Sie ist mit 10,2 Prozent im bayerischen Parlament vertreten, und das ist schlimm genug für liberale Demokraten, aber es ist nicht beängstigend, nicht beeindruckend für eine Wahl in einem prinzipiell konservativen Bundesland. Wenn es eine konservative Konkurrenz gibt, hier die CSU und die Freien Wähler, dann bleiben die Bürger, die rechts denken, aber den Naziflirt von Teilen der AfD widerlich finden, im bürgerlichen Lager.

Viertens: Die Wähler bleiben aufmerksam und sensibel für das, was passiert. Da kommen einem ja Zweifel, wenn man in die USA schaut, wo Donald Trump die fürchterlichsten Dinge tun, sagen und twittern kann, ohne dass seine Anhänger von ihm abrücken. Die bayerischen Wähler haben gesehen, wie sich die CSU in den vergangenen Monaten aufgeführt hat und sie dafür bestraft.

Fünftens: Der Erfolg der Grünen ist auch der Erfolg einer klaren Strategie. Das neue Führungsduo Habeck/Baerbock hat die Partei auf einen Kurs Richtung kleine Volkspartei geführt, also weg von den zehn Prozent, hin zu den 20. Es ist eine gute Nachricht, dass durchdachte Politik Erfolg haben kann.

Sechstens: Es ist traurig zu sehen, wie die SPD schrumpft und schrumpft und die wichtige Rolle verliert, die sie im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik hatte. Aber auch hier haben die Wähler eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen. Die SPD kann sich in der Großen Koalition nur zerstören. Dieses lebenswichtige Signal haben die bayerischen Wähler nach Berlin gesendet. Generalsekretär Lars Klingbeil klang in den späten "Tagesthemen" so, als habe er das verstanden.

Siebtens: Die Wahlbeteiligung ist deutlich gestiegen - auf 72,4 Prozent. Das Rindvieh interessiert sich für Politik. Immer eine gute Nachricht.

Warten auf Hessen

Was passiert jetzt? Erst einmal wenig. Die CSU wird sich wahrscheinlich damit beruhigen, dass ihre 37,2 Prozent besser sind als die zuletzt vorhergesagten 33 Prozent. Deshalb haben Söder und Seehofer gute Chancen, sich in ihren Ämtern zu halten.

Ansonsten beginnt nun eine dieser Zwischenzeiten. Die Politik wartet ab, bis in zwei Wochen die Hessen gewählt haben. Wohl erst danach wird sich entscheiden, wie es mit Angela Merkel und der Großen Koalition weitergeht.

Dreist

NDR/Wolfgang Borrs

"In aller Entschiedenheit" gehe die AfD gegen Rassismus und Rechtsextremismus in den eigenen Reihen vor, sagte der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen gestern Abend bei "Anne Will". Neben ihm saß meine Kollegin Melanie Amann aus unserem Hauptstadtbüro. Sie ist eine große Kennerin der AfD und konnte Meuthens Behauptung leicht widerlegen. Wer dieses Thema vertiefen möchte, kann im aktuellen SPIEGEL einen Aufmacher über verfassungsfeindliche Umtriebe in der AfD lesen. Hauptautorin ist Melanie Amann.

Verlierer des Tages...

DPA

... sind, am Tag nach ihrem großen Erfolg, dann leider doch die Grünen. Um das zu begründen, muss ich ein bisschen ausholen.

Es gibt Phrasen aus dem Politischen, die machen ungeheure Karrieren. "Die Mutter aller..." ist so ein Fall. Iraks Diktator Saddam Hussein nannte so 1990 den bevorstehenden zweiten Golfkrieg. Danach gab es alle möglichen Mütter, und für eine Weile ist das ganz lustig, bis es fad wird. Schließlich ist es nur noch peinlich. So war es, als Horst Seehofer kürzlich die Migration "die Mutter aller Probleme" nannte.

Die jüngste Erfolgsphrase ist Donald Trumps Satz "Make America great again", der sogar ein eigenes Akronym hat: MAGA. Ich habe "Make great again" gegoogelt und fand ganz oben zum Beispiel: Make Karneval great again. Make Kuscheln great again. Make your text great again (was mir etwas zu denken gab). Auch diese Phrase hat schon die Fadheitsphase durchschritten und ist bei der Peinlichkeit angekommen.

Die Bundestagsfraktion der Grünen macht heute ein Fachgespräch zum Thema "Make Mid-Term Great Again". Da geht es um die Halbzeitwahlen Anfang November in den USA. Waren die jemals großartig? Waren Sie es mal nicht? Und wie wollen die Grünen und ihre Klientel diese Wahlen großartig machen? Sorry, aber für mich klingt das einfach nur bescheuert.

