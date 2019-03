dass ein Regierungschef angeklagt wird, kommt selten vor, und dass es sechs Wochen vor den Wahlen geschieht, noch seltener. Dass es sich beim Beschuldigten um den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu handelt, macht die Angelegenheit zu einer Sensation - es könnte das Ende einer Ära bedeuten.

"Bibi" ist seit zehn Jahren im Amt, und die israelische Politik war ohne ihn kaum vorstellbar. Doch nun hat der Generalstaatsanwalt angekündigt, dass Netanyahu wegen Untreue, Betrug und Bestechlichkeit angeklagt werden soll - unter anderem soll er Medienunternehmern Gefälligkeiten gegen positive Berichterstattung angeboten haben und Geschenke im Wert von über 200.000 Euro angenommen haben, darunter Schmuck und Zigarren.

Der Vorgang zeigt erstens: Die Gewaltentrennung in Israel funktioniert, die Demokratie auch, sogar ein Regierungschef kann angeklagt werden (anders als etwa in den USA). Und zweitens: Netanyahu könnte diesmal tatsächlich abgewählt werden - das war allerdings auch schon vor der möglichen Anklage der Fall. In Umfragen liegt das Zentrumsbündnis von Benny Gantz und Yair Lapid vorn.

Netanyahu streitet alles ab und spricht von einer "Hexenjagd".

Was macht AKK mit Orbán?

REUTERS

CDU und CSU können sich nicht mehr länger um die Frage drücken, was sie mit ihrem unappetitlichen Bettgenossen Viktor Orbán machen sollen - es ist eines der großen Streitthemen innerhalb der Union. Jahrelang hatten Spitzenpolitiker aus CDU und CSU verkündet, wie wichtig es sei, Orbán einzubinden - und ihn nicht aus der Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei (EVP) zu werfen. Ein Regierungschef, der in seinem Wahlkampf mit antisemitischen Klischees spielt, die Pressefreiheit einschränkt, das Verfassungsgericht schwächt, eine Universität des Landes verweist und die "illiberale Demokratie" fordert - unschön, klar, aber man drückte trotzdem beide Augen zu.

Nun jedoch verlangen bereits mehrere europäische christdemokratische Parteien den Ausschluss von Orbáns Partei Fidesz - in Belgien, Luxemburg, Schweden und Portugal. Den Ausschlag gab, dass Fidesz im Europawahlkampf mit einem Plakat wirbt, das den jüdischen US-Finanzier George Soros und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als Feindbilder zeigt, die illegale Einwanderung fördern; Juncker war Kandidat der EVP und damit auch Orbáns.

Nun sagt selbst der langjährige Orbán-Verfechter und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) in den "Nürnberger Nachrichten": "Viktor, es ist genug!" Ausschließen will er ihn trotzdem nicht, doch in der CDU sehen das viele anders. Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die in letzter Zeit scharfe Kritik äußerte, erhielt nun Besuch von zwei Orbán-Vertrauten, um die Wogen zu glätten. CDU und CSU haben es nun in der Hand: Mit ihren Stimmen könnten sie Fidesz aus der EVP ausschließen und ein Bekenntnis zu ihren Werten abgeben.

Entspannung in der Kaschmir-Krise

AFP

Heute will Pakistans Präsident Imran Khan den Piloten eines abgeschossenen indischen Kampffliegers freilassen - als "Friedensgeste". Damit entspannt sich die Krise zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan womöglich ein wenig - die beiden Regierungen könnten die Krise nun deeskalieren und ihrer Bevölkerung trotzdem einen vermeintlichen Sieg verkaufen.

Damit wäre aber nur die unmittelbare Gefahr gebannt, die Situation in der Region bleibt gefährlich. Dazu trägt bei, dass die aktuellen Regierungen in beiden Ländern unberechenbarer und risikobereiter sind als ihre Vorgänger, und dass sich die USA immer mehr zurückziehen - und damit auch als Vermittler unwichtiger werden.

Trump und Kim: Es ist aus

Das Gipfeltreffen von Donald Trump und Kim Jong Un ist geplatzt, und die Harmonie, die die beiden Männer auf den Fotos zur Schau stellten, ist nun einem "He said - she said" gewichen: Trump sagt, die Nordkoreaner hätten die Aufhebung aller Sanktionen gefordert und dafür nur eine Atomanlage schließen wollen - die Nordkoreaner entgegnen, es sei ein wenig anders gewesen.

Grundsätzlich gilt: Der Versuch Trumps, das Nordkorea-Problem mit schicker Gipfeldiplomatie und Schmeicheleien an die Adresse des Diktators zu lösen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dieser Konflikt lässt sich, wenn, dann nur in mühsamer diplomatischer Kleinarbeit lösen und nicht mit einem "Deal". Einen weiteren Gipfel mit dem Diktator wird es vorerst nicht geben. Nun fällt den Südkoreanern die Aufgabe zu, den Dialog weiter voranzutreiben - und die USA und China einzubeziehen.

Die gute Nachricht ist, dass Trump nicht einschlug, als ihm ein schlechter Deal angeboten wurde - das ist ja nicht selbstverständlich. Kim bleibt heute erst mal noch in Vietnam, um mit der Staatsspitze zu sprechen. Er will im Mausoleum von Revolutionsführer Ho Chi Minh einen Kranz niederlegen und die Oper besuchen.

Greta in Hamburg

DPA

Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden ist der Star vieler junger Menschen - und das Feindbild vor allem konservativer, älterer Männer. Heute kommt sie zu ihrem ersten Schulstreik nach Deutschland: In Hamburg soll ab 8.30 Uhr auf dem Gänsemarkt demonstriert werden. Ihr Protest hat in Europa mittlerweile zehntausende Nachahmer gefunden, die Schulstreiks gegen den menschengemachten Klimawandel haben erbitterte Diskussionen in vielen Schulen und in vielen Familien ausgelöst. Der Wirbel um Greta zeigt, was für ein gesellschaftliches Megathema der Klimawandel ist, insbesondere bei der Jugend.

Verlierer des Tages...

Adrian Wyld/The Canadian Press/AP/dpa

... ist Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, der vielen Liberalen als eine Art Heilsfigur galt, als er 2015 ins Amt kam. Der Glanz ist schon länger ab, doch nun steckt Trudeau in einem richtigen Skandal, der ihn unter Umständen sogar sein Amt kosten könnte: Seine frühere Justizministerin und Generalstaatsanwältin Jody Wilson-Raybould hat im Parlament ausgesagt, dass Trudeau und seine Leute sie mit massivem Druck von der Strafverfolgung eines Baukonzerns abbringen wollten, der Bestechungsgelder bezahlt haben soll. Am Ende habe sie deshalb ihren Job verloren. Der Baukonzern hat seinen Hauptsitz in Trudeaus Wahlkreis. Im Herbst wird in Kanada gewählt.

