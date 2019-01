wer hat die Macht im Staat? Eine Frage, die in der Demokratie einfach zu beantworten ist, sollte man denken. Meine Kollegen haben sich umgesehen in deutschen Ministerien und Behörden und zeichnen im neuen SPIEGEL nach, wie groß der Einfluss von globalen Beraterfirmen geworden ist, die über keinerlei demokratische Legitimation verfügen. Ist das ein Problem? Manche Politiker argumentieren, dass es ohne McKinsey und Co. gar nicht möglich wäre, Behörden schnell auf Effizienz zu trimmen. Tatsächlich stand ja beispielsweise das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unter enormen Druck, als im Jahr 2015 plötzlich Hunderttausende Menschen in Deutschland ankamen.

Doch Berater machen eben oft auch ganz handfeste Politik. Für das Bamf verfasste McKinsey eine Studie zum Thema Abschiebungen, und McKinsey hatte der jungen CDU-Chefin Angela Merkel auch alle Argumente geliefert, warum eine Kopfpauschale im Gesundheitswesen notwendig sei. Die Neoliberalisierung der CDU in den frühen Nullerjahren war ein Produkt von McKinsey.

Niemand weiß das genauer als Horst Seehofer, der damals im Streit mit Merkel unterlag. "Wer über die Zahlen bestimmt, bestimmt auch die Inhalte", sagt der heutige Bundesinnenminister. Am liebsten, so muss man ihn verstehen, würde Seehofer ganz auf Berater verzichten. Allerdings sind sie in seinem Ministerium genauso aktiv wie in allen anderen.

Unglücklich im Abgang

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ist in den vergangenen Monaten eher durch seine verrutschten Auftritte aufgefallen als durch seine Politik. Mal torkelte er beim Nato-Gipfel zum Dinner, mal wuschelte er vor laufender Kamera einer Mitarbeiterin durchs Haar. Juncker wurde so - auch durch fleißige Mithilfe von Rechtspopulisten - zum Symbol für eine kranke EU (gemacht). "Ich rede nur mit nüchternen Personen", sagte unlängst der italienische Innenminister Matteo Salvini.

Mein Kollege Peter Mülller hat Juncker über Wochen begleitet, er sprach mit ihm in Brüssel und flog mit dem Kommissionschef nach Washington und Tunis. Juncker, so das Fazit Müllers, ist ein Mann der alten EU, als die Kompromisse noch zwischen Kohl und Mitterrand ausgetüftelt wurden und sich niemand daran stieß, dass schon Mittags eine Flasche Wein auf dem Tisch stand. Juncker hat viel erreicht für die Gemeinschaft: Dass Donald Trump bis heute keine Autozölle erlassen hat, ist auch seinem Verhandlungsgeschick zu verdanken. Aber Juncker profitiere auch vom speziellen Brüsseler Kosmos, wo manchmal eben nicht so genau hingeschaut werde, schreibt Müller: "Ein deutscher Kanzler, der über den roten Teppich torkelt und sich schwertut, sich auf den Beinen zu halten? Kaum vorstellbar, dass derartige Bilder keine Konsequenzen hätten."

Die Gegenspielerin

Noch sind es knapp zwei Jahre bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA, aber schon laufen sich die ersten demokratischen Bewerber für das Amt warm. Die schärfste Gegenspielerin von Donald Trump allerdings ist eine Frau, die schon aufgrund ihres Alters als Kandidatin ausfällt: Nancy Pelosi, 78. Seit den Midterm-Wahlen führt Pelosi die beste Waffe, die es derzeit in Washington gibt: die Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Mein Kollege Christoph Scheuermann beschreibt in seinem Porträt eine Frau, die alle Fallstricke des politischen Betriebs kennt und die nun, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, die Macht hat, Trump in die Schranken zu weisen. Eigentlich hätte der Präsident am kommenden Dienstag im Repräsentantenhaus seine Rede zur Lage der Nation halten wollen. Pelosi verhindert das, weil sie verlangt, dass zuvor der Shutdown, die Haushaltssperre für die Bundesbehörden, beendet werden muss. Trump tobte, aber am Ende musste er nachgeben: "Es ist ihr Recht", twitterte er - recht kleinlaut.

