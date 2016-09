Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

Berlin ist nicht Deutschland, aber je lauter die CDU betont, dass die gestrige Wahl zum Abgeordnetenhaus nichts, aber auch gar nichts über die nächste Wahl im Bund aussagt, desto weniger mag man ihr glauben. Keine Mehrheit für eine Große Koalition? Im Bund undenkbar! Ein Linksbündnis als Alternative? Im Bund undenkbar! Es klingt wie das Singen im Wald. Kanzlerin Merkel wird sich etwas einfallen lassen müssen, wenn sie den Niedergang der CDU und ihren persönlichen Machtverfall aufhalten will.

Die gute Nachricht ist, dass mit den Grünen, der FDP und der Linkspartei drei demokratische Parteien vom Frust mit der Großen Koalition profitierten und die Populisten von der AfD nur auf Platz 5 landeten. Offenbar wollen die allermeisten Wähler nicht einfach dagegen sein, sie setzen auf Inhalte statt plumpen Protest.

Einheit in Freiheit

Die sogenannte Schwesterpartei CSU beginnt heute ihre Herbstklausur auf Kloster Banz. "Freiheit braucht Sicherheit" lautet das Motto, ich hätte an ihrer Stelle irgendwas mit "Einigkeit" versucht. Die SPD bemüht sich derweil nach Kräften, aus dem Dauerstreit der Unionsparteien politisches Kapital zu schlagen. CDU und CSU verbinde nicht mehr genug, um Deutschland zukunftsfähig zu regieren, sagte SPD-Chef Gabriel am Wochenende. Er muss es wissen, schließlich fragt man sich auch bei der SPD gelegentlich, ob sie genug verbindet. Aber tatsächlich mehren sich bei der Union die Zweifel, ob da noch mal zusammenwächst, was einst zusammengehörte.

Einig für Gabriel?

In Wolfsburg hält heute die SPD ihren Konvent zum Thema Freihandel ab. Allem Anschein nach ist es dem SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister gelungen, die chronisch zerstrittene Parteiführung hinter Ceta, dem Freihandelsabkommen mit Kanada, zu versammeln. Auch die Massendemos gegen Ceta und TTIP am vergangenen Samstag, zu denen linke und rechte Globalisierungsgegner aufgerufen hatten, fielen weniger beeindruckend aus als das in der Vergangenheit schon der Fall war. Der Kampf gegen den Freihandel hat allem Anschein nach seinen Zenit überschritten. Die Zweifel an der Kanzlerkandidatur von Sigmar Gabriel vielleicht auch.

Einiges Russland

Auch Russland hat gestern gewählt, endgültige Ergebnisse der Duma-Wahl werden heute im Laufe des Tages erwartet, Überraschungen aber nicht. Die sind in Putins gelenkter Demokratie nicht vorgesehen. Die Kreml-Partei "Einiges Russland" hat nach aktuellem Stand 53,8 Prozent der Stimmen erhalten. In den vergangenen Monaten hat Putin schon eine Reihe Vertrauter aus Geheimdiensttagen ausgewechselt, sie wurden ersetzt durch eine jüngere Generation. Putin zementiert wohl seine Macht, möglicherweise ist es aber auch ein Zeichen, dass selbst Zar Wladimir seine Herrschaft für endlich hält.

Gewinner des Tages...

... ist die Linkspartei. Anders als zuletzt in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern konnte sie von der Schwäche der einstmals großen Volksparteien profitieren und legte kräftig zu - trotz AfD. Berlin ist eben nicht Ostdeutschland.

