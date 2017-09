Bildung hat Priorität, Bildung ist enorm wichtig, alle Politiker sind für ganz viel Bildung, sie haben das jedenfalls im Wahlkampf gesagt. Es war eines der großen Themen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das vor vier Jahren nicht anders, vor acht Jahren, vor zwölf. Leider verrotten noch immer Schulen, fehlen Lehrer, fehlen vor allem gute Lehrer, gibt es große Lücken bei der Digitalisierung, bei der Ganztagsbetreuung.

Die Bildungsexperten unserer Redaktion haben deshalb lange in Schulen recherchiert. In unserer Titelgeschichte benennen sie zehn Wege für eine bessere Bildung und Erziehung und erzählen dazu jeweils eine Geschichte aus einer Schule, die diesen Weg schon beschreitet. Wer immer die künftige Regierung stellt, dieser SPIEGEL könnte dazu beitragen, dass wir in vier Jahre nicht wieder vor allem über Bildung reden müssen.

Wählen!

Wir haben den SPIEGEL dieser Woche so gemacht, dass er Geschichten zur Wahl enthält, aber auch noch in der kommenden Woche lesbar ist. Unsere jungen Redakteure haben junge Deutsche besucht, die zum ersten Mal wählen dürfen, und mit ihnen über Politik diskutiert. Sie sind mit Angela Merkel aufgewachsen, sind politisch, aber nicht wütend.

Redakteure aus dem Hauptstadtbüro haben recherchiert, welche Probleme es macht, dass so viele Überhang- und Ausgleichsmandate erwartet werden. Es fehlt an Platz, an Büros. Immerhin gibt es genug Stühle für das Plenum. Aber wo sitzen die Abgeordneten der AfD? Niemand will sie in der Nähe haben, für die anderen Parteien werden sie die Schmuddelkinder des Bundestags sein.

Aber natürlich haben die Wähler die Möglichkeit, diese Fraktion klein zu halten. Die AfD wird ihre Anhängerschaft nahezu komplett mobilisieren, deshalb kommt es darauf an, dass alle anderen Parteien so viele Stimmen einsammeln wie möglich. Gehen Sie bitte wählen, das ist das beste, was Sie für die liberale Demokratie tun können. Nie war es so wichtig wie diesmal.

Irrtum und Ruin

Eine deutsche Frau sitzt in einem Gefangenenlager im Irak. Sie ist ihrem Mann in den "Islamischen Staat" gefolgt. Der Mann starb wahrscheinlich bei einem Hubschrauberangriff, sie und ihre drei Kinder fielen den Irakern in die Hände. Sie möchte gerne nach Deutschland zurückkehren, aber es kann auch sein, dass ihr im Irak der Prozess gemacht wird. Katrin Kuntz, unsere großartige, mutige Reporterin, hat diese Frau getroffen und lange mit ihr gesprochen. Die Geschichte eines Irrtums, der viele Leben ruiniert hat.

Das Saubuch

Vor 150 Jahren erreichte ein bärtiger Mann den Hafen von Hamburg. Er war 48 Jahre alt, Doktor der Philosophie, Vater dreier Töchter, verheiratet mit Jenny von Westphalen. Er kam von London, im Gepäck hatte er das Manuskript für ein Buch, das die Welt verändern würde. Das ahnte er nicht. Er brauchte dringend Geld, eine gute Auflage hätte ihm erst einmal genügt. Der Mann hieß Karl Marx, das Manuskript wurde unter dem Titel "Das Kapital - Kritik der politischen Oekonomie" veröffentlicht.

Barbara Supp hat sich auf die Hamburger Spuren von Karl Marx begeben. Sie vergleicht die Welt von damals mit der Welt von heute und erzählt, wo Marx mit seinen Prognosen richtig gelegen hat. Marx nannte sein Werk übrigens "dieses Saubuch".

Zärtliche Politik

Erinnern Sie sich noch an Peter Hintze? Den Politiker der CDU, der so schnell gesprochen hat. Er ist tot, vor zehn Monaten starb er an Lungenkrebs. Britta Stuff hat Leute getroffen, die ihn vermissen, die beinahe zärtlich an ihn denken. Und das sind auch Politiker. Stuff ist eine wirklich ungewöhnliche, eine berührende Geschichte aus dem politischen Milieu gelungen. Und dazu ein Porträt von Peter Hintze, wie man ihn nicht kannte.

Ohne einander

Spaltung ist das große Thema dieser Zeit. Die USA sind in Trump-Fans und Trump-Hasser gespalten, Großbritannien spaltet sich von der EU ab, nun versucht die Regierung von Katalonien ihren Landesteil von Spanien zu lösen, mittels eines Referendums. Kurden im Irak wollen einen ähnlichen Weg gehen. Separatismus ist ein Trend.

Im neuen SPIEGEL berichten wir aus Spanien und aus dem Irak, und natürlich haben die, die sich abspalten wollen, auch gute Gründe. Sie fühlen sich ausgenutzt von der Zentralgewalt oder fühlen sich nicht wirklich zugehörig. Sie denken, dass sie alleine besser klar kommen. Die Vorteile der Einheit werden dann oft übersehen. In der Einheit fällt es leichter, Frieden zu wahren und Einfluss zu nehmen auf seine Umwelt.

Verlierer des Tages

Verlierer des Tages ist heute einer der größten Gewinner aller Zeiten. Verlierer des Tages ist der spanische Fußballtrainer sein, der entlassen wurde, weil sein Team 25:0 gewonnen hatte. Kein Irrtum, nicht der Trainer der Verlierer wurden entlassen, sondern der Trainer der Sieger. Es gibt auch beim Gewinnen ein Maß. Wer übertreibt, verliert im Sieg. Lesen Sie dazu "Eine Meldung und ihre Geschichte" im neuen SPIEGEL. Und nun bleibt mir nur noch zu hoffen, dass es morgen die jeweils richtigen Verlierer und Gewinner des Tages geben wird.



