Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

"Wir können alles. Außer Hochdeutsch", heißt der Werbespruch des Landes Baden-Württemberg. Und außer Deutsch, könnte man neuerdings rufen. Und Englisch auch nicht. Heute wird der Bundesländervergleich "Bildungstrend 2015" vorgestellt. Es geht um die Frage, wie gut die Schüler der neunten Klassen in Deutsch und Englisch sind. Meine Kollegen haben sich diesen Bericht vorab besorgt. Es hat sich wenig verändert, aber es gibt eine Überraschung: Die Schüler aus Baden-Württemberg, sonst vorne mit dabei, liegen unter dem Durchschnitt. Typisch Grüne, könnte man sagen. Kaum regieren sie ein Land, hält der Schlendrian Einzug in den Schulen. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Meine Kollegen haben die neuen Zahlen sofort mit dem Bildungsforscher Ulrich Trautwein diskutiert. Das SPIEGEL-Gespräch finden Sie in der neuen Ausgabe, die heute Abend digital zu lesen ist. Ab Samstag liegt sie am Kiosk.

Unterstützung für den Folterkönig

Unter Westhassern und Russlandfreunden von Linksrechts gibt es ein neues Vergnügen. Sie setzen die Attacken auf Aleppo und Mossul gleich und freuen sich diebisch, zum 1000. Mal, dass der Westen nicht mit blütenweißer Weste dasteht, dass auch die Kriege, die er führt oder gutheißt, Böses hervorbringen. Was sie nicht verstehen wollen, weil es ihren Interessen zuwiderläuft: Eine Doppelmoral kann man nur dem vorwerfen, der eine Moral hat in diesen Dingen, und das ist nun einmal der Westen. Im Krieg sind nur Diktaturen und autoritäre Staaten eins mit sich selbst (und eins mit ihren Freunden in den Demokratien). Der Westen verletzt im Krieg seine eigenen Ideen, und das wird dann sofort diskutiert und manchmal bestraft. Ein Krieg wie der von Mossul ist richtig, weil er das richtige Ziel hat, im Sinne der Ideen des Westens: dass die Menschen dort unbehelligt vom IS-Wahnsinn leben dürfen, während es in Aleppo darum geht, dass der Folterkönig Assad Zugriff auf seine Gegner bekommt.

Hambacher Frust

Ich gehe jetzt den Leuten von der AfD auf den Leim. Es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Sie wollen, dass ich mich ärgere, und ich könnte drüberstehen, aber ich ärgere mich. Ab morgen wird die AfD-Fraktion aus Rheinland-Pfalz im Hambacher Schloss tagen, wo im Frühling 1832 das Hambacher Fest stattfand, mit Börne, mit Siebenpfeiffer, mit Körner, mit Venedey, mit Tausenden Studenten, die an die Freiheit glaubten. Damals begann der Vormärz, die Zeit vor der Revolution von 1848, die der Welt einiges hätte ersparen können, wäre sie gelungen, weil Demokratien keine Kriege gegen Demokratien führen. (Was sagen die von Linksrechts dazu?) Die AfD nimmt diesen Ort nun für sich in Beschlag und damit die beste der deutschen Traditionen, obwohl Teile der AfD eher mit der schlechtesten flirten. Aber sie werden als Fremde kommen und als Fremde gehen. Trotzdem ärgerlich.

Gewinnerin des Tages

Wo wir schon beim Thema Freiheit sind: Die Freiheitsstatue in New York wird heute 130 Jahre alt. Sie war ein Geschenk des französischen Volkes an die Amerikaner - das sind die beiden Völker, in denen der Kern der Ideen des Westens, die Menschenrechte, als erste aufgeschrieben wurden. Am 28. Oktober 1886 hat man die Freiheitsstatue eingeweiht. Da steht sie nun und zittert ein bisschen, dass nicht Trump, Freund einiger Russlandfreunde, die Wahl am 8. November gewinnt. Aber sie ist noch gut in Form nach all den Jahren und hofft auf die nächsten 130. Ich hoffe mit. Glückwunsch, Freiheitsstatue.

Am kommenden Montag gibt es die nächste Veranstaltung von "DER SPIEGEL live im Spiegelsaal", unserer Reihe, die regelmäßig in "Clärchens Ballhaus" in Berlin Mitte stattfindet. Diesmal gibt es ein "Werkstattgespräch Kolumne". Die SPIEGEL-ONLINE-Kolumnisten Jakob Augstein, Jan Fleischhauer und Margarete Stokowski diskutieren über ihre Arbeit. Stefan Kuzmany, der Leiter von Meinung und Debatte bei SPIEGEL ONLINE, moderiert das Gespräch, die Autorin Ronja von Rönne ist Gast. Es soll, habe ich gelesen, auch um die Frage gehen, ob die Kolumnisten alles ernst meinen, was sie da schreiben.

