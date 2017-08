Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute stellt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sein Buch über die Flüchtlingskrise vor, und eines steht bereits fest: Sein Parteifreund Winfried Kretschmann wird es nicht lesen. Stattdessen werde er sich im Urlaub mit einem Werk über den Stauferkaiser Friedrich II. beschäftigen, so ließ der Ministerpräsident wissen. Das ist insofern interessant, als es zwischen Palmer und Friedrich einige auffällige Parallelen gibt.

Der eine führte Kreuzzug gegen die Willkommenskultur, der andere gegen die Sarazenen. Der eine fiel bei der eigenen Partei in Ungnade, der andere beim Papst, der ihn exkommunizierte. So gesehen sind Palmers Perspektiven nicht günstig: Friedrichs Kirchenbann bestand bis zu seinem Tod.

Vorbild Brecht

In Venezuela gehen heute die Massenproteste der Opposition gegen die sogenannte Verfassungsreform von Staatspräsident Nicolás Maduro weiter. Der Mann hat sich eine Volksvertretung mit handverlesenen Kandidaten zusammengestellt, die nach Befürchtung seiner Gegner bald das reguläre Parlament ersetzen könnte. Ein komplizierter Prozess, muss man sagen, weshalb sich der angehende Diktator fragen sollte, ob er nicht lieber dem Ratschlag des deutschen Dichters Bertolt Brecht folgen sollte: "Wäre es nicht einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?"

Der Gipfel des Gipfels

Getty Images

Die deutsche Autoindustrie hat über Jahre ihre Kunden betrogen, sie hat Abgastests und Prüfverfahren manipuliert und in einem sogenannten Fünferkreis Kartell-Absprachen zulasten ihrer Käufer getroffen. Heute werden überall in der Republik die Ergebnisse des gestrigen Dieselgipfels diskutiert, bei dem beschlossen wurde, zumindest einen kleinen Teil der manipulierten Fahrzeuge geringfügig nachzubessern. Eine Minimallösung, sollte man meinen. Doch was sagt die Industrie dazu? Es handele sich um "einen einzigartigen Beitrag der deutschen Hersteller in Europa und weltweit". Wie heißt es im Volksmund? Hochmut kommt vor dem Fall.

Was weiß Google?

AP

Google gilt als gefräßigster Datenkrake der Welt. Er weiß, "wo Du bist, wo Du warst, worüber Du nachdenkst", so formulierte es einst der frühere Konzernboss Eric Schmidt. Derzeit lädt das Unternehmen zur "frühesten Wahlparty des Jahres" ein, die nächste Woche in Berlin steigen soll. Nur: Bis zum 24. September sind es dann noch acht Wochen Zeit, weshalb sich die Frage stellt: Weiß Google etwa heute schon, wie Du wählst?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

DPA

... sind die Besucher des Heavy-Metal-Festivals in Wacken, das heute startet. Wenn die Prognosen zutreffen, ist mit Starkregen, Hagel und Gewitter zu rechnen, mit Witterungsbedingungen also wie die Fans sie lieben, damit die Party in die gewünschte Schlammschlacht ausartet. Oder, wie es auf den einschlägigen Online-Seiten heißt: "Gummistiefel reichen nicht, es muss schon die Anglerhose sein."

Ich wünsche Ihnen einen heiteren Tag, Ihr

Michael Sauga