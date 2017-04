am Ende war es fast ein normales Spiel, und das ist genau das, was es sein sollte, sein musste. Borussia Dortmund und AS Monaco trennten sich gestern Abend 2:3. Es gab keine besondere Choreographie der Fans, es gab ein Ergebnis in einem üblichen Rahmen, es gab ein krudes Eigentor von Sven Bender, das etwas nach Verstörung aussah, aber krude Aktionen gibt es bei fast jedem Spiel.

24 Stunden nach dem Anschlag auf ihren Mannschaftsbus spielten die Dortmunder nicht gut, aber auch nicht exorbitant schlecht. Vielleicht hätten sie in zwei Wochen besser gespielt, aber es war ihre Aufgabe, jetzt zu spielen. Nach jedem Anschlag und auch dazwischen wird die westliche Gesellschaft darauf eingeschworen, das normale Leben weiterzuleben, U-Bahn zu fahren, Weihnachtsmärkte zu besuchen, Flugzeuge zu besteigen. Es ist sicherlich sehr hart nach einem Anschlag, den man selbst erlebt hat, einfach weiterzumachen. Aber es war gut, dass die Spieler genau das gemacht haben, dass sie sich als Mitglieder der Gesellschaft bewährt haben.

Hochzeit im Gefängnis

Sollten Sie sich heute in der Nähe von Flörsheim aufhalten, dann gehen Sie bitte um 18 Uhr zur Mahnwache für Deniz Yücel. Der Korrespondent der "Welt" wird noch immer von der Türkei gefangen gehalten, obwohl er nur seinen Job gemacht hat. Yücel wurde in Flörsheim geboren. Der Ort liegt im Main-Taunus-Kreis in der Nähe von Frankfurt. Yücel hat gestern im Gefängnis geheiratet.

"Putins Ground Zero"

Beslan: eine Stadt in Nordossetien, ein fast vergessener Name. Am 1. September 2004 stürmte ein islamistisches Terrorkommando die Mittelschule Nr. 1 in Beslan und nahm Schüler, Eltern und Lehrer als Geiseln. Zwei Tage später brachen Kämpfe zwischen den Terroristen und russischen Sicherheitskräften aus. Insgesamt kamen bei dieser Geiselnahme 331 Menschen ums Leben. Heute entscheidet der Europäische Gerichtshof in Straßburg über die Beschwerden von Überlebenden und Angehörigen. Nach ihrer Ansicht war das Verhalten der russischen Sicherheitskräfte katastrophal. So sahen das auch die Reporter, die damals für den SPIEGEL die schrecklichen Tage von Beslan rekonstruiert hatten. "Putins Ground Zero" war die Geschichte überschrieben.

Der furchtbare Frühling

Der Frühling ist die schlimmste Jahreszeit. Im Frühling blüht die Natur, aber im Frühling kommen auch die Spanier. Jahr für Jahr fallen sie über den FC Bayern München her, nun das vierte Jahr hintereinander. Wir Fans der Bayern (ich bin halt einer) haben einen schönen Sommer, einen herrlichen Herbst, und wir kommen bestens durch den Winter. Unser Team siegt und siegt, und wir machen uns Hoffnung auf den Gewinn der Champions League. Dann kommen nacheinander Real Madrid (2014), der FC Barcelona (2015), Atlético Madrid (2016) und wieder Real Madrid (gestern Abend). Wir haben 1:2 verloren. Es gibt ein Rückspiel in Madrid, aber wir wagen kaum zu hoffen. Mitte der zweiten Halbzeit schrieb mir ein Freund eine SMS: "Hab ausgeschaltet, kein Bock mehr. Jeden April dieselbe Scheiße."

Gewinnerin des Tages

Heute beginnt ihr Urlaub. Die Bundeskanzlerin macht Pause. Und wahrscheinlich ist sie ganz zufrieden, kann sie auch sein. Vor wenigen Wochen stand sie weit schlechter da. Es gab den Schulz-Effekt, es gab einen ihr offenkundig abgeneigten Präsidenten im Weißen Haus, es gab eine widerspenstige CSU, es gab ihre eigene Müdigkeit. Die Umfragen waren schlecht. Das Wort Kanzlerindämmerung machte die Runde. Nun, zu Beginn ihres Urlaubs, sieht es weit besser aus. SPD-Chef Martin Schulz erlebt seine erste Krise, Donald Trump hat sich mehrmals mit ihr am Telefon beraten, Horst Seehofer gibt sich handzahm, und die Umfragen leuchten heller für die Union. Bis zum Wahltag ist es noch lange hin, das kann sich alles wieder ändern, aber da sie ihren Urlaub in guter Stimmung antreten kann, ist Angela Merkel die Gewinnerin des Tages.

