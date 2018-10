die politische Schlacht um den Richterkandidaten Brett Kavanaugh in den USA wird hochemotional geführt, die Strategen bei Republikanern und Demokraten interessiert zu Beginn dieser Woche aber vor allem eine sehr nüchterne Frage: Wer wird davon bei den Midterm-Wahlen am 6. November profitieren? Bei vielen weiblichen, gebildeten Wechselwählern in den Vororten der Städte sind Donald Trump und seine Republikaner schon extrem unbeliebt. Drückt der Präsident Kavanaugh nun eisern durch, könnten diese Stimmen endgültig verloren gehen.

Aber Vorsicht: Umgekehrt kann die Härte, mit der die Demokraten und viele Liberale Kavanaugh ablehnen, auch für eine Mobilisierung der Trump-Anhänger sorgen. Frei nach dem Motto: Wir lassen uns von den Linken nicht unseren guten Mann kaputt machen. In mehreren Staaten, in denen es viele Trump-Fans gibt, stehen Senatoren der Demokraten zur Wiederwahl an. Ein "Kavanaugh-Effekt" könnte sie um ihre Posten bringen. Letzte Umfragen zeigen: Einige Demokraten wackeln schon. Claire McCaskill in Missouri zum Beispiel. Oder Heidi Heitkamp in North Dakota. Trump wird's freuen.

"Feindselig und aggressiv"

REUTERS

Natürlich sorgen die neuen FBI-Ermittlungen zum Fall Kavanaugh für Streit zwischen den politischen Lagern: Sowohl Donald Trump als auch seine Entourage beteuern, dass die Ermittlungen umfassend sein würden. Die "Washington Post" und andere US-Medien berichten indes, dass eine der Frauen, die Kavanaugh beschuldigen, auf Anordnung des Weißen Hauses gar nicht befragt werden solle. Julie Swetnick steht demnach nicht auf der Zeugenliste. Sie hatte angegeben, sie sei im Teenageralter in Anwesenheit von Kavanaugh vergewaltigt worden.

Unterdessen meldeten sich weitere frühere Studienkollegen von Kavanaugh zu Wort, die angeben, dass er in Jugendjahren exzessiv getrunken haben soll; auch soll er sich dann geprügelt haben. Charles Ludington, ein früherer Freund, gibt an: "Wenn Brett betrunken war, wurde er feindselig und aggressiv."

Koalitionäre beraten über Diesel und Asyl

DPA

War was? Nach der Aufregung um die überraschende Wahl von Ralph Brinkhaus zum Fraktionsvorsitzenden der Union wollen die Koalitionäre heute wieder zur Sacharbeit zurückkehren. Also, besser gesagt, sie wollen es zumindest versuchen. Am Abend soll es bei einem Koalitionsgipfel um Prämien für Millionen Diesel-Besitzer gehen, die zum Beispiel ihre alten Stinker gegen neuere, etwas umweltfreundlichere Modelle eintauschen. Bis zu 8000 Euro könnten Neuwagenkäufer erhalten. Außerdem soll bei dem Treffen erneut über das Thema Flüchtlinge gesprochen werden: Die SPD würde gerne abgelehnten Asylbewerbern einen rechtlichen "Spurwechsel" in den deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen, wenn sie hier gut integriert sind, also zum Beispiel Deutsch gelernt haben und eine Ausbildung absolviert haben. Die Union lehnt dies ab.

Tsunami-Warnsystem war offenbar außer Betrieb

REUTERS

Die Zahl der Todesopfer ist noch größer, als zunächst angenommen: Nach den verheerenden Erdbeben mit anschließendem Tsunami in Indonesien ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 800 gestiegen, viele weitere Opfer werden befürchtet. Die Rettungskräfte arbeiten sich erst langsam in die besonders betroffenen Regionen am Meer vor. Obwohl die Gegend rund um die Stadt Palu auf der Insel Sulawesi seit vielen Jahren in der Gefahrenzone für Tsunamis liegt, konnten die Menschen offenbar nicht vor der drohenden Gefahr gewarnt werden. Alle 22 Bojen, die dabei helfen sollen, Tsunamis frühzeitig zu erkennen, waren offenbar außer Betrieb.

Verliererin des Tages...

REUTERS

... ist Theresa May. Die britische Premierministerin kämpft sich in diesen Tagen durch den Parteitag ihrer Tories. Es ist ein unwürdiges Schauspiel, weil die Partei über den Brexit tief gespalten ist. Etliche ihrer Parteifreunde nutzen den Parteitag als Bühne, um sich selbst als bessere Alternative zu May zu präsentieren. Boris Johnson zum Beispiel, der offen illoyal ist und Mays Brexit-Politik "verwirrt" nennt. Oder Mays Außenminister Jeremy Hunt, der die Premierministerin zwar gegen ihre Kritiker verteidigt, gleichzeitig aber so staatsmännisch auftritt, dass man meinen könnte, er bewerbe sich ebenfalls um ihre Nachfolge. May wird es stoisch ertragen, aber eins ist klar: Wenn sie ihre Truppen nicht bald in den Griff bekommt, war das ihr letzter Parteitag.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

