Die Lage am Mittwoch

der ungeordnete Brexit ist ein Schreckensbegriff, der uns seit einer Weile begleitet, aber eher als ferne Fiktion, als unwahrscheinliche Möglichkeit, so wie einst der Brexit selbst oder ein Präsident Donald Trump. Dann kam es doch so. Auch der ungeordnete Brexit rückt näher. Gestern hat das britische Kabinett darüber beraten, wie das Land aussteigt, wenn es keinen Vertrag mit der Europäischen Union geben sollte. Heute wird dazu in Brüssel die EU-Kommission Stellung nehmen.

In einem Artikel auf SPIEGEL ONLINE las ich über die britische Kabinettssitzung den Satz: "Zu den Vorbereitungen gehörten Vorkehrungen, um auf Schiffen Platz für die Lieferung von medizinischen Gütern und anderen Waren nach Großbritannien zu schaffen." Mich hat dieser Satz alarmiert, vielleicht auch weil ich gerade die neue Serie "Das Boot" gesehen habe, in der es irgendwie auch um die Versorgung Großbritanniens geht, nämlich um deutsche U-Boote, die diese Versorgung unterbinden sollten.

Das kann man nicht vergleichen, ich weiß, aber für mich klingt der zitierte Satz auch nach Notlage, nach Chaos, nach einem Zustand, der nicht mehr in unsere Zeit, nicht mehr nach Europa gehört. Lasst uns bitte im 21. Jahrhundert leben, in einer halbwegs geordneten Staatenwelt.

Schön, dass Sie den Newsletter "DIE LAGE" lesen. Sind Sie zufrieden? Und was können wir noch verbessern? Nehmen Sie hier an unserer kurzen Umfrage teil.

Paare

DPA

Gestern war der 105. Geburtstag von Willy Brandt. Helmut Schmidt wäre am kommenden Sonntag 100 Jahre alt geworden. Brandt bleibt unvergesslich wegen seiner Ostpolitik, seiner Menschlichkeit und der Söhne, die seine und ihre Geschichte immer weiter fortschreiben. Schmidt war unvergesslich, solange er lebte (und er lebte sehr lange), weil er sich in die Debatten einmischte und die Menschen irgendwann ob seines schieren Alters und seines unermüdlichen Rauchens rührte.

Als Paar sind sie wieder aktuell, weil in den Jahren 1974 bis 1982 Helmut Schmidt für die SPD Bundeskanzler und Brandt Parteivorsitzender war. Das hat nicht besonders gut geklappt, weshalb Angela Merkel lange darauf bestand, für die CDU beide Ämter zu halten. Nach schlechten Wahlergebnissen hat sie den Parteivorsitz dann doch abgegeben, Annegret Kramp-Karrenbauer übernahm. Im kommenden Jahr werden wir noch oft lesen, was bei Merkel/Kramp-Karrenbauer und Schmidt/Brandt ähnlich oder unterschiedlich ist. So sorgt auch die Geschichte mit ihren Wiederholungen für Unvergesslichkeit.

Die Glühweinfestung

Getty Images

Heute gibt es in Berlin eine Gedenkveranstaltung zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Vor zwei Jahren fuhr Anis Amri mit einem gestohlenen Lastwagen in die Menge und tötete dabei elf Menschen. Der Weihnachtsmarkt hat inzwischen den Spitznamen Glühweinfestung. Mit Pollern, Drahtkäfigen oder Betonbarrieren versucht man einen weiteren Anschlag dieser Art zu verhindern.

Das mag gegen Lastwagen helfen, ist aber auch absurd. Der Attentäter von Straßburg kam mit Stich- und Schusswaffen und ermordete fünf Menschen. Auch am Breitscheidplatz wäre er wohl durchgekommen.

Verlierer des Tages

DPA

Mit Freude sehe ich, dass Manchester United gestern seinen Trainer José Mourinho entlassen hat. Er ist einer der fiesesten Trainer der Welt, aggressiv, eitel, missgünstig, ruchlos, brutal. Schadenfreude sei auch keine schöne Eigenschaft, denken Sie jetzt? Aber ich freue mich wirklich. Mourinho ist der einzige Trainer, der den FC Bayern, meine Bayern, in den Griff bekommen kann, solange dort Hoeneß und Rummenigge regieren. Nun ist er frei für uns.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit