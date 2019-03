bleiben uns die Briten noch länger in der EU erhalten als gedacht? Es ist nun zwei Jahre her, dass das Inselreich in Brüssel beantragt hat, sich von der großen Familie zu trennen. Gestern wäre der Tag des Abschieds gewesen, er wurde zu einem Tag der Ratlosigkeit.

Das britische Unterhaus lehnte mehrheitlich die Trennungsvereinbarung ab, die Premierministerin Theresa May vorgelegt hatte. Es ist ihre dritte Abstimmungsniederlage seit Januar.

Derzeit ist von den vier möglichen Optionen die eines langen Brexit-Aufschubs am wahrscheinlichsten, auch wenn sie die Briten in die absurde Lage treiben würde, bei den Europawahlen Ende Mai mitmachen zu müssen.

Vielleicht sollten wir uns ein paar Tage Pause im entsetzten Beobachten dieses dysfunktionalen Prozesses gönnen, ein bisschen Brexit-Detox sozusagen.

Abschied eines Muffels

In Deutschland beginnt ein Wochenende der Parteitage. Die Grünen diskutieren ihr Grundsatzprogramm in Berlin, die CSU beschließt gemeinsam mit Spitzenkandidat Manfred Weber in Nürnberg ihr Europaprogramm, die regierende Linke in Thüringen bereitet sich auf die Landtagswahl im Oktober vor, die SPD trifft sich in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Dort, im Norden, übergibt Ralf Stegner nach zwölf Jahren sein Amt als Landesvorsitzender an Serpil Midyatli.

Wer nun hoffte, Stegners Dauergriesgrämigkeit im Fernsehen nicht mehr ertragen zu müssen, hat sich zu früh gefreut. Er wolle seine Rolle als stellvertretender Bundesvorsitzender mit noch mehr Power erfüllen, kündigte Stegner im Deutschlandfunk an. Der rote Poltergeist, er bleibt uns erhalten.

Die Nato im Krisengeburtstag

In Berlin trifft sich heute die Bewegung "Aufstehen" vor der amerikanischen Botschaft am Pariser Platz und demonstriert gegen die Nato, die in diesen Tagen 70 Jahre alt wird.

Es wird spannend zu sehen, wie viele zu dem Protest kommen, ist der linken Bewegung doch die Galionsfigur abhandengekommen. Als Sahra Wagenknecht beschlossen hat, sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzuziehen, haben ihr das bei "Aufstehen" viele übel genommen. Heute aber steht der Feind woanders: "Ami Go Home" ist das Motto der Veranstaltung.

Würden die Amerikaner dieser Aufforderung Folge leisten, steckte Europa ziemlich im Schlamassel. Denn die Nato, das westliche Militärbündnis, wird maßgeblich von den USA getragen. Dass die Nato sich in einer existenziellen Krise befindet, liegt allerdings nicht nur an den USA, sondern vor allem auch an Deutschland.

Meine Kollegen Matthias Gebauer, Konstantin von Hammerstein, Christiane Hoffmann und Marcel Rosenbach beschreiben im neuen SPIEGEL, wie Deutschland seine Bündnispartner dadurch verärgert, dass es sich nicht einmal an bereits abgemachte Vereinbarungen hält. "Deutschlands Weigerung, seine Zusagen zu erfüllen, wird langfristige Folgen für die Fähigkeiten und die Solidarität in der Nato haben", sagt Julianne Smith, die Sicherheitsberaterin des ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden. Lesen Sie hier die Geschichte.

Der strittige Stich

Karl-Josef Hildenbrand / picture-alliance/ dpa

Wer Kinder im Kita-Alter hat, kennt die latente Angst vor der nächsten Masernepidemie. Die Sorge ist ja auch begründet, die Zahl der Masernfälle ist innerhalb eines Jahres auf das Dreifache gestiegen. In Großstädten müssen immer wieder mal Kitas schließen, wenn zu viele Kinder die Masern haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat nun Impfgegner auf ihre Liste der größten globalen Bedrohungen genommen.

Welch fatale Folgen es haben kann, wenn Kinder nicht umfassend geimpft sind, beschreibt ein Team aus SPIEGEL-Redakteuren in der Titelgeschichte des neuen Hefts. Obwohl die Beispiele so ergreifend sind, obwohl es keine rationalen Gründe gegen das Impfen gibt, obwohl die Lage also eindeutig ist, gibt es immer noch Menschen, die das Impfen ihrer Kinder aus ideologischen Gründen ablehnen. Sie werden es, zu Recht, schwerer haben, falls Bundesgesundheitsminister Spahn eine Masernimpfpflicht durchsetzt. Derzeit will er das Vorhaben prüfen.

Gewinner des Tages...

... ist Wolodymyr Selensky. Der Komödiant hat bei den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine am Sonntag die besten Chancen. Mit viel Geld eines Oligarchen und vielen Auftritten im Kabarett hat er die Gunst der Ukrainer gewonnen. Dass er keine politische Erfahrung hat, fällt da nicht weiter ins Gewicht. Und so könnte in etwa wahr werden, was Selensky seit 2015 als Hauptrolle in der beliebten Fernsehserie "Diener des Volkes" spielt: der plötzliche Aufstieg eines einfachen Geschichtslehrers zum Präsidenten.

