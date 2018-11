seit den Vorfällen von Chemnitz vor drei Monaten ist die Stadt so etwas wie eine Pilgerstätte für die deutsche Politik geworden. Minister und Ministerpräsidenten geben sich die Klinke in die Hand, Gregor Gysi, Cem Özdemir und Christian Linder waren auch schon da, im Oktober kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, und für heute hat sich Kanzlerin Merkel angesagt.

Sie wird sich mit Basketballern treffen und mit den Lesern einer Zeitung diskutieren, und die Rechten werden "Merkel muss weg!" brüllen. Sie sehen sich durch die Vorfälle und ihre bundespolitischen Folgen bestärkt, die Stadt ist immer noch aufgewühlt. Viele Bürger finden vor allem eins: dass Merkel zu spät kommt.

Rendezvous mit der Wirklichkeit

Die Chaostage in Großbritannien gehen weiter. Viel ist jetzt von einem zweiten Referendum die Rede, aber wie sollte das gehen? Welche Mehrheit im Parlament sollte es beschließen? Wie sollte es noch vor dem 29. März abgehalten werden und worüber würde überhaupt abgestimmt? Über Hard Brexit oder No Brexit? Über den Deal, den May mit der EU vereinbart hat?

Diejenigen, die jetzt die Premierministerin und ihren Vertrag beschimpfen, müssen endlich in der Realität ankommen: Es wird keinen besseren Deal geben. Es ist eine Illusion, dass es einen Deal mit der EU geben könnte, der für Großbritannien vorteilhaft ist. Eigentlich ist es ziemlich einfach: Wenn Großbritannien die volle Unabhängigkeit zurück will, also raus aus Binnenmarkt und Zollunion, dann wird es auf der irischen Insel eine Grenze akzeptieren müssen und damit einen neuen Bürgerkrieg riskieren. Will es, wie May, dieses Risiko nicht eingehen, wird es keinen besseren Deal geben als ihren. Das ist die Wahl, vor der die Briten stehen: den Vertrag, den Theresa May ausgehandelt hat - oder eine Grenze in Irland.

Ein Referendum würde zudem die Briten kaum wieder versöhnen, die Gesellschaft ist tief gespalten, so wie die amerikanische, die polnische und die türkische. Überall geht es um Fortschritt und Rückschritt, um Offenheit und Abgrenzung, um Vielfalt oder Homogenität. Ich bin überzeugt: Langfristig wird es kein Zurück in den Nationalismus geben, ebenso wenig wie eine Welt ohne Globalisierung, eine Gesellschaft ohne Migration oder eine Kindheit ohne Handy. Aber bis das akzeptiert ist, erleben wir noch viele schlimme Verwerfungen.

Seehofer tritt weiter zurück

Horst Seehofer will sich heute wieder einmal zu seinen sogenannten Zukunftsplänen äußern. Er wird dann, noch einmal, noch offizieller, auf den Parteivorsitz verzichten. Angeblich soll er dieses Mal aber keine Pressekonferenz geben, sondern nur eine schriftliche Erklärung. Das ist natürlich schade. Und ein bisschen überraschend, denn bislang hat Seehofer die Nation ja gerne ausgiebig an seinem Innenleben teilnehmen lassen. Fast hätte ich gesagt: Wir werden das vermissen.

Gewinner des Tages...

... ist Martin Schulz. Denn der SPD geht es inzwischen so schlecht, dass manche auf einen Wiederaufstieg des gescheiterten Kanzlerkandidaten hoffen. Allen voran natürlich er selbst. "Die Politik ist ein Riesenrad. Das dreht sich immer. Mal biste unten, mal biste oben", lautet in diesen Tagen sein Lieblingsspruch. Manch einer wünscht sich Schulz inzwischen an der Fraktionsspitze - als Ersatz für Andrea Nahles. Mein Kollege Veit Medick beschreibt im neuen SPIEGEL, den Sie heute ab 18 Uhr herunterladen können, wie es aktuell um Schulz und seine Partei steht.

Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Freitag.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann