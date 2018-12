das britische Unterhaus in London wird heute mit der auf fünf Tage angesetzten Debatte über den Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May beginnen. Eine Sternstunde des Parlamentarismus' ist nicht zu erwarten, dafür ist die politische Atmosphäre in London längst viel zu vergiftet. Am Ende der Mammut-Debatte folgt am 11. Dezember die Abstimmung. May wirbt verzweifelt um jede Stimme, doch eine Niederlage der Premierministerin erscheint angesichts des massiven Widerstands auch in ihrer eigenen Partei als wahrscheinlich. Was dann passiert, weiß in Wahrheit niemand. Nur so viel steht fest: Das Chaos wäre perfekt.

Passend zur Brexit-Debatte in London gibt es heute einen wichtigen Termin beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Dort wird darüber verhandelt, ob Großbritannien das 2017 eingeleitete Verfahren zum EU-Austritt von sich aus noch rückgängig machen könnte. Also, ohne Zustimmung der anderen EU-Mitglieder. Sollte sich abzeichnen, dass der EuGH diese Möglichkeit bejaht, könnte dies für einige Abgeordnete in London ein weiteres Argument sein, gegen Mays Brexit-Vereinbarung zu stimmen.

Nato berät über Atomraketen

In Brüssel tagen die Außenminister der Nato, um über die Zukunft des INF-Abrüstungsvertrags zu sprechen. Die US-Regierung von Donald Trump will bekanntlich aus dem Abkommen mit Russland aussteigen. Washington wirft den Russen Verstöße gegen den Vertrag vor. Einige europäische Verbündete - darunter Deutschland - sehen den Kurs der Amerikaner kritisch. Berlin und andere Nato-Partner befürchten ein neues Wettrüsten in Europa, sollte das INF-Abkommen platzen.

Immerhin wollen die Amerikaner den Russen nun nach SPIEGEL-Informationen noch eine Frist von zwei Monaten einräumen, bevor sie den Vertrag offiziell kündigen. Das verschafft Zeit für einen Rettungsversuch: Zusammen mit anderen Europäern will Außenminister Heiko Maas Russland doch noch dazu bewegen, die Regeln des Vertrags wieder einzuhalten. Ob das gelingt, ist ungewiss: Die Russen stehen bislang auf dem Standpunkt, dass sie das Abkommen befolgen.

Deutsche Autobosse im Weißen Haus

Führende Manager der drei großen deutschen Autokonzerne BMW, Daimler und VW werden heute zu Gesprächen mit US-Regierungsvertretern in Washington erwartet. Über den genauen Inhalt des Treffens machen beide Seiten ein Geheimnis, doch man kann davon ausgehen, dass die Amerikaner von den Deutschen vor allem eine Sache hören wollen: Sind sie bereit, in neue Fabriken und damit in Arbeitsplätze in den USA zu investieren, ja oder nein? Die Konzern-Vertreter wiederum kommen als Bittsteller in die US-Hauptstadt. Sie wollen verhindern, dass Donald Trump Strafzölle auf ihre US-Importe verhängt. Dafür werden sie dem Amerikaner wohl bald die eine oder andere Zusage machen müssen. Glück im Unglück für die Bosse: Der US-Präsident ist so dringend auf gute Nachrichten angewiesen, dass ihm fürs Erste schon vage Absichtserklärungen genügen dürften.

Gewinner des Tages...

... ist die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Nach der Panne mit dem Jet von Kanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche eröffnet sich nun zufällig eine Gelegenheit, ein Ersatzflugzeug zu kaufen. Mexikos neuer Präsident Andrés Manuel López Obrador hat angekündigt, den nagelneuen Regierungsjet, der unter der Vorgängerregierung bestellt worden war, gleich wieder loswerden zu wollen. Die Boeing 787 Dreamliner hat ein Marmorbad und einen Kamin an Bord. Kostenpunkt: 200 Millionen Euro. Falls das den sparsamen Deutschen zu teuer ist, stehen noch andere Flugzeuge zur Auswahl: Insgesamt haben die Mexikaner 60 Regierungsjets, sie sollen alle unter den Hammer kommen. Da müsste doch etwas dabei sein.

