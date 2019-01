das Brexit-Drama findet einfach kein Ende. Man fragt sich: Haben wir alle, auch die Freunde auf der Insel, eigentliche keine anderen Probleme? Nach dem Abstimmungsmarathon im britischen Unterhaus ist Europa so schlau wie vorher. Es ist eine typische Gaga-Brexit-Entscheidung: Zwar hat sich eine Mehrheit der Abgeordneten darauf geeinigt, dass es keinen ungeregelten Austritt aus der EU geben soll. Das ist aber nicht mehr als eine Willensbekundung. Denn zugleich verlangte eine Mehrheit, dass Premierministerin Theresa May erneut mit der EU über den Austrittsvertrag verhandeln soll, was die Europäer bekanntlich geschlossen ablehnen.

May will nun erneut nach Brüssel pilgern, um dort auf Geheiß ihres Parlaments über die komplizierte Backstop-Frage zu sprechen, bei der es um die Zukunft der Grenze zwischen Nordirland und Irland geht. Bei der EU wird sie damit vermutlich erneut abblitzen, was die Gefahr eines Chaos-Brexit am 29. März abermals vergrößert.

Den besten Kommentar zu dem Durcheinander in London lieferte der dänische Finanzminister Kristian Jensen: "Es gibt zwei Arten von Nationen in Europa. Es gibt kleine Nationen - und es gibt Länder, die noch nicht verstanden haben, dass sie kleine Nationen sind."

Eigene Geheimdienste widersprechen Trump

AP

Vor dem US-Kongress haben die Chefs der amerikanischen Geheimdienste sämtliche Gefahren aufgelistet, die sie als Bedrohung für die Sicherheit der USA sehen. Kurios: In etlichen Punkten widersprachen sie dabei ihrem obersten Dienstherren Donald Trump. Während der Präsident so tut, als habe er mit Nordkorea fast Frieden geschlossen, stellten die Geheimdienste klar, dass Pjöngjang keinerlei Absicht habe, seine Atomraketen aufzugeben.

Auch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sehen die Spione weiterhin als Bedrohung. Trump hatte verkündet, der IS sei besiegt. Und: Während Trump unentwegt über die angebliche Krise an der Grenze zu Mexiko spricht, wurde dieses Thema von den Geheimdienstbossen in ihrem mündlichen Vortrag nicht ein einziges Mal als Problem erwähnt.

In einem Fall gibt es zwischen Trump und seinen Spionen allerdings klare Einigkeit. Wie ihr Präsident halten auch die Dienste ein Land für eine besonders große Bedrohungen für die Sicherheit der USA: China.

Streit um Kassiererin mit Kopftuch

DPA

Ein interessanter Fall wird heute vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt. Es geht um die Frage, ob private Arbeitgeber ein generelles Kopftuchverbot für Arbeitnehmer in ihrem Unternehmen aussprechen dürfen. Hintergrund ist ein Streit bei der Drogeriemarktkette Müller: Das Unternehmen hat eine Kleiderordnung, nach der Mitarbeiter mit Kundenkontakt keinerlei Kopfbedeckungen tragen dürfen. Müller beruft sich zudem auf die unternehmerische Freiheit, durch ein Verbot sichtbarer religiöser oder politischer Symbole Neutralität nach außen zu vermitteln. Dagegen klagt eine Kassiererin, die ein Kopftuch tragen will und meint, die Anweisungen ihres Arbeitgebers stellten eine Diskriminierung dar.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist die Bundeswehr. Da wird seit Jahren auf dem Rücken der Soldaten und Angestellten gespart, saniert, reformiert; ganze Legionen von überforderten Ministern, Generälen und Beratern sind an der fast unmöglichen Aufgabe grandios gescheitert, die Truppe irgendwie auf Vordermann zu bringen. Der Zustand ist erbärmlich, wie der Bericht des Wehrbeauftragten zeigt. Ursula von der Leyen, die aktuelle Ministerin, verlor im Amt ihren einstmals so schönen politischen Glanz. Wäre die Truppe eine Firma, müsste man sie wahrscheinlich schließen. Oder an die Chinesen verkaufen.

