in fast jedem Drama gibt es eine Hauptfigur, die schicksalhafte Entscheidungen treffen muss, die zu einem glücklichen oder unglücklichen Ausgang führen - und manchmal zur Katastrophe. Im Brexit-Drama ist diese Figur die britische Premierministerin Theresa May, deren Unerschütterlichkeit langsam etwas Unheimliches anhaftet. Zur Erinnerung: Es sind noch genau 31 Tage bis zum Brexit. Wenn es bis dahin keinen Deal gibt, droht der ungeordnete Austritt mit verheerenden Folgen.

Heute gibt May im Unterhaus in London eine Erklärung zum Stand der Verhandlungen ab. Das Parlament will sie erst im März wieder zu einem möglichen Abkommen mit der EU befragen; May möchte offenbar die Abstimmung über ihren Deal so weit hinauszögern, dass dem Parlament kurz vor dem Austrittstermin nur noch eine Wahl bleibt: Mays Deal oder das Chaos eines ungeregelten No-Deal-Brexits.

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Austrittsdatum um mehrere Monate verschoben werden könnte, nimmt zu. May hat diese Option bisher ausgeschlossen, doch nun gibt es großen Druck auf sie aus Teilen der eigenen Partei und in ihrem eigenen Kabinett, einen ungeordneten Austritt durch Verschiebung zu verhindern. Eine bedeutende Nebenfigur des Brexit-Dramas hat gestern zudem ebenfalls eine Entscheidung getroffen: Labour-Chef Jeremy Corbyn hat - offenbar unter dem Eindruck mehrerer Parteiaustritte von moderaten Abgeordneten - angekündigt, unter Umständen ein zweites Brexit-Referendum zu unterstützen. Das könnte langfristig die größten Folgen nach sich ziehen.

Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

Wenn Sie Ihre Kinder heute in die Kita oder in die Schule bringen, wenn Sie Ihr Bürgerbüro oder Ihr Uni-Krankenhaus aufsuchen wollen, sollten Sie sich vorsehen: All diese staatlichen Institutionen könnten von den Warnstreiks im Öffentlichen Dienst betroffen sein, zu denen die Gewerkschaft Ver.di und der Beamtenbund dbb bundesweit aufgerufen haben (und zu denen es teilweise gestern schon kam).

In Düsseldorf soll zudem eine zentrale Kundgebung mit den Gewerkschaftsvorsitzenden stattfinden. Vor den Tarifverhandlungen am Donnerstag erhöhen die Vertreter der Arbeitnehmer den Druck - sie fordern von den Ländern für ihre bundesweit rund eine Million Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Länder lehnen das ab - und die Leidtragenden dieser Auseinandersetzung, liebe Leserin, lieber Leser, sind deshalb heute womöglich Sie.

Iranischer Außenminister will zurücktreten

Dschawad Sarif war das Gesicht des Atomabkommens zwischen Iran und dem Westen - sein geplanter Rücktritt als iranischer Außenminister bedeutet nun wenig Gutes für die Zukunft des Abkommens, das nach dem Rückzug der USA am seidenen Faden hängt. Sarif war schon vor Wochen indirekt von Irans religiösem Führer Ali Khamenei angegriffen worden. Der Auslöser für Sarifs Rücktritt war offenbar, dass man ihm als Außenminister weder mitgeteilt hatte, dass Syriens Diktator Baschar al-Assad am Montag Teheran besuchte, noch hatte man ihn eingeladen. Der relativ moderate Sarif scheint innerhalb des Regimes marginalisiert, die Hardliner in Teheran sind durch den amerikanischen Rückzug vom Abkommen gestärkt. Ob Sarif wirklich sein Amt aufgibt, ist aber noch unklar: Präsident Hassan Rohani hat angekündigt, den Rücktritt nicht zu akzeptieren.

Der Papst-Berater als Sexualverbrecher

Er war einst der dritthöchste Katholik der Welt: Der 77-jährige australische Kardinal und ehemalige Finanzchef des Vatikans, George Pell, ist des Kindesmissbrauchs für schuldig befunden worden. Eine Jury sah es als erwiesen an, dass er in den Neunzigerjahren zwei 13-jährige Sängerknaben in Melbourne sexuell missbraucht hatte. Das einstimmige Urteil war bereits am 11. Dezember erfolgt, aber bis jetzt unter Verschluss gehalten worden. Morgen sollen die Beratungen über das Strafmaß beginnen; es gilt als sicher, dass Pell ins Gefängnis muss.

Die Nachricht ist ein Schock für die katholische Kirche. Erst am Wochenende hatte Papst Franziskus einen Gipfel zum Thema Kindesmissbrauch im Vatikan abhalten lassen, um endlich Handlungsbereitschaft gegen sexuelle Übergriffe von Priestern zu demonstrieren. Pell war einer von Franziskus' engsten Beratern und sollte die Korruption im Vatikan ausmerzen - er hat sich nun als Teil eines noch größeren Problems entpuppt, das die Kirche im Innersten bedroht.

Trump und Kim treffen in Hanoi ein

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator treffen heute in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi zu ihrem gemeinsamen Nukleargipfel ein - der eine reist per Air Force One an, der andere in seinem gepanzerten Sonderzug. Erst morgen Abend beginnt aber der Gipfel, und zwar mit dem gemütlichen Teil: mit einer kurzen Begrüßung und einem Abendessen, zu dem Trump und Kim je zwei Gäste mitbringen dürfen. Die Show kann also beginnen.

Gewinnerin des Tages...

... ist Jelisabeta Peskowa, 21, die Tochter von Putins Sprecher Dmitri Peskow. Sie hat nämlich im Europaparlament einen Job als Praktikantin beim französischen EU-Abgeordneten Aymeric Chauprade angetreten: Das ehemalige Front-National-Mitglied ist im EU-Parlament mittlerweile ein Fraktionskollege des AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Chauprade hatte 2014 die russische Annexion der Krim befürwortet und wirbt für eine geostrategische Achse Paris - Berlin - Moskau.

Seine neue Praktikantin lebt größtenteils in Paris, sie hat auf Instagram als @stpellegrino fast 80.000 Follower, denen sie sich gerne freizügig zeigt, manchmal aber auch beim Schießtraining in Tschetschenien, wo sie von Machthaber Ramsan Kadyrow persönlich hofiert wurde. Der eigentliche Gewinner dieser Stellenbesetzung ist allerdings der Abgeordnete Chauprade: Er sichert sich auf diese Weise elegant Zugang zu einem von Putins engsten Mitarbeitern - und damit indirekt wohl auch zu Putin selbst.

