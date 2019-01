wenn das britische Unterhaus heute wie allgemein erwartet den Brexit-Vertrag von Premierministerin Theresa May ablehnt, müsste eigentlich die Stunde der Opposition schlagen. Doch Labour-Chef Jeremy Corbyn betätigt sich in der wichtigsten Frage der britischen Politik lieber als Geisterfahrer.

Er setzt auf Neuwahlen, die er nicht bekommen wird. Er redet von einem anderen Brexit-Vertrag, für den es keine Chance gibt. Und er nimmt in Kauf, dass es zu einem ungeregelten EU-Austritt kommt, der das Land in eine wirtschaftliche Katastrophe stürzen würde. Opposition ist Regierung im Wartestand, heißt es gern. Bei der aktuellen Labour-Führung kommt einem eher Franz Müntefering in den Sinn: "Opposition ist Mist."

Hartz IV vor Gericht

DPA

Wer den Kritikern von Hartz-IV-Sanktionen zuhört, könnte meinen, Deutschlands Sozialhilfeempfänger lebten in einer Art Gulag. Ihnen das Geld zu kürzen, wenn sie wiederholt Termine im Jobcenter versäumen, sei "erniedrigend" oder "ein Anschlag auf die Menschenwürde", heißt es. Heute verhandelt das Bundesverfassungsgericht die sehr grundsätzliche Frage, ob der Staat für seine Sozialleistungen eine Gegenleistung verlangen darf. Viele Paketboten oder Reinigungskräfte, die kaum mehr zum Leben haben als Hartz-IV-Empfänger und bei ähnlichen Verstößen ebenfalls mit empfindlichen Strafen zu rechnen hätten, würden wahrscheinlich antworten: Ja.

Von Merkel lernen

AFP

In einer 3000-Einwohner-Gemeinde in der Normandie startet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute seine "nationale Debatte": Die Bürger dürfen politische Vorschläge einbringen, mit denen die anhaltende Protestwelle der sogenannten Gelbwesten gestoppt werden soll. Als Kanzlerin Angela Merkel vor sechs Jahren einen ähnlichen "Bürgerdialog" im Internet startete, gab es allerdings ein eher überraschendes Ergebnis. Die meisten Stimmen erhielten unter anderem die Forderungen, Marihuana zu legalisieren oder sexuellen Missbrauch von Tieren zu verbieten. Fazit: Nicht immer hilft es in politischer Bedrängnis, das Volk zu befragen.

Zuviel Kohle für die Kohle?

REUTERS

Seit die EU den sogenannten Emissionshandel reformiert hat, steigen die Börsenpreise für CO2-Verschmutzungsrechte. Allein im vergangenen Jahr ist das Verfeuern von Kohle dadurch doppelt so teuer geworden wie zuvor. Wenn das so weitergeht, so prognostizieren Experten, werden sich viele Kohlekraftwerke und Tagebaue bald nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen. Doch anstatt zuzuschauen, wie sich der erwünschte Kohleausstieg quasi von allein einstellt, will ihn die Bundesregierung mit viel Geld versüßen. Heute trifft Angela Merkel die Chefs der ostdeutschen Kohleländer, die zuletzt rund 60 Milliarden Euro gefordert hatten. Strukturhilfen nennen es die Ministerpräsidenten, Ökonomen dagegen sprechen von "Mitnahmeeffekt".

Gewinner des Tages...

AFP

... ist Alexis Tsipras. Der griechische Ministerpräsident, einst als linker Euro-Rebell gestartet, ist zum Liebling des Brüsseler Establishments geworden, seit er sein Land auf Sparkurs gebracht und den quälenden Namensstreit mit Mazedonien beigelegt hat. Nun aber droht er seine Mehrheit im Parlament zu verlieren, weil die rechte Kammenos-Partei die Koalition verlassen hat. Der Vorgang, über den heute die Athener Abgeordneten debattieren, könnte Tsipras am Ende zwar das Amt kosten, nicht aber seinen Ruf bei vielen Achtundsechzigern: als Politiker, der beim Marsch durch die Institutionen inzwischen selbst zu einer Art Institution geworden ist.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga