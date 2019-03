genau 1001 Tage ist es an diesem Donnerstag her, dass die Briten für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt haben. In diesen 1001 Tagen ist es der Regierung des Vereinigten Königreichs nicht gelungen zu klären, wie sie den Verbund einigermaßen geordnet verlässt. Und es wird wohl noch ein weiteres Weilchen dauern - Tage, Wochen, Monate, alles scheint möglich, vielleicht Jahre.

Der 29. März 2019 jedenfalls, der eigentlich vorgesehene Bye-bye-Termin, dürfte nicht zu halten sein. Es sei denn, auch diese Option ist aktuell nicht unwahrscheinlicher geworden, Europa macht den harten Schnitt, den eigentlich keiner will: Die Briten gehen raus ohne Abkommen. Mit allen chaotischen Folgen.

Wobei, das Chaos herrscht schon heute. Theresa May ist die Kontrolle über den Brexit-Prozess völlig entglitten. Sie bittet die EU um Aufschub bis 30. Juni, ignoriert dabei Warnungen der EU-Kommission, die das Datum wegen der zuvor stattfindenden Europawahlen für hoch problematisch hält. Das sehen in Brüssel nicht alle so, aber was alle gleich sehen: Ohne Aussicht auf einen Deal ist ein Aufschub sinnlos.

Wie aber soll May einen Deal garantieren, wo dieser doch schon zweimal durchs Parlament gefallen ist? Aufschnüren will die EU das Abkommen nicht mehr. Also noch mal alles geben, um eine Mehrheit zusammenzukratzen? Bisher will der Parlamentssprecher den Plan nicht einmal zu einer dritten Abstimmung zulassen. Brexit brutal. "Die Premierministerin wirkt inzwischen nur noch wie eine Getriebene", analysiert mein Kollege Kevin Hagen. May legt sich indes fest: Ein Brexit-Delay über den 30. Juni hinaus - nicht mit ihr.

An diesem Donnerstag geht das Drama weiter: Morgens erklärt Angela Merkel im Bundestag, ob sie den Briten-Ausstieg noch in ihrer Amtszeit für wahrscheinlich hält. Dann fliegt sie nach Brüssel zum EU-Gipfel. Am Nachmittag wird zunächst ohne Großbritannien beraten, zum Abendessen darf dann auch May dazustoßen.

Orbán auf Eis

AP

Es wurde so ein Zwischending: Rausgeworfen hat die Europäische Volkspartei (EVP) ihren Rechtsausleger Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei nicht. Aber die Mitgliedschaft ist einstweilen auf Eis gelegt.

Ist das konsequent? Nun ja. Die Einträge im Parteifamilienbuch hätten locker gereicht, Orbán ein für alle Mal zu verstoßen. Schon lange. Aber dazu konnte sich EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber nicht durchringen. Man kann das politisch verstehen, so kurz vor der Europawahl, nach der Weber gerne Kommissionschef werden möchte. Orbán will ihn dabei nun weiter unterstützen. Sagt er. Und natürlich ist es immer wichtig, auch mit schwierigen Partnern im Gespräch zu bleiben, um überhaupt noch Einfluss zu haben.

Nur: Orbán ist Wiederholungstäter. Und er sagt schon jetzt, unmittelbar nach der Suspendierung: "Ich werde meine Politik nicht ändern." Zu welchem Ergebnis also sollen die drei Weisen, die Orbáns Politik nun evaluieren sollen, kommen? Egal, Hauptsache, es kommt nach der Europawahl.

Gelöst ist der Fall Orbán jedenfalls nicht, das Problem ist nur aufgeschoben. "Die Suspendierung ist ein Wartezimmer in der weiteren Entwicklung", sagt EVP-Spitzenmann Weber. Und im Wartezimmer verbringt man, zumindest in Deutschland, ziemlich viel Zeit.

Länderchefs kreuzen die Klingen mit Scholz

REUTERS

Olaf Scholz findet, er habe "eigentlich ein sehr kluges Angebot" gemacht: Es kommen immer weniger Migranten, also kann der Finanzminister seine Zuschüsse zu den Flüchtlingskosten für die Länder und Kommunen zurückfahren. Kommen irgendwann wieder mehr Migranten nach Deutschland, gibt es vielleicht wieder mehr Geld.

Die Regierungschefs der Länder finden das gar nicht klug, sondern "indiskutabel" oder "verantwortungslos". Kein Wunder, würden sie doch statt 4,7 Milliarden Euro im Jahr künftig nur noch 1,3 Milliarden bekommen, wenn Scholz seine Haushaltspläne wie geplant umsetzen darf.

Die Rebellion kennt keine Parteigrenzen - und keine Parteifreunde. Auch SPD-Ministerpräsidenten kritisieren Scholz. Am Donnerstag treffen sich die Länderchefs in Berlin zur Ministerpräsidentenkonferenz und wollen Druck auf den Bundesfinanzminister machen.

Scholz war bis vor einem Jahr noch Erster Bürgermeister von Hamburg. Er weiß also aus eigener Anschauung, dass nicht nur die gute Versorgung der Flüchtlinge unmittelbar nach ihrer Ankunft Geld kostet, sondern auch ihre Betreuung und Integration in den Jahren danach. Nicht auszuschließen also, dass Scholz in seinen Planungen von vornherein einen gewissen Spielraum bei den Flüchtlingszuschüssen berücksichtigt hat.

Verlierer des Tages...

SPIEGEL ONLINE

... ist das Team des FC Bundestag. Meine Kollegin Melanie Amann hatte die Fußballmannschaft der Abgeordneten jüngst kurz vor ihrem Spiel gegen das Team der Fahrbereitschaft des Bundestags getroffen. Die interfraktionelle Truppe strotzte vor Selbstbewusstsein, posierte fürs Foto inklusive Pils-Batterie - und kam dann unter die Räder: 0:4! "Das Ergebnis ist unerklärlich und rätselhaft, ein weiteres Mysterium der Fußballgeschichte", sagte der SPD-Politiker Johannes Fechner nach der Klatsche gegen die Fahrer. Lag's am Bier? "Der Bierkasten könnte insofern schuld sein, als dass wir ihn bis Spielende unangetastet ließen."

P.S.: Ein Nachtrag noch zum Brexit. An dieser Stelle berichtete ich am Dienstag unter Berufung auf eine französische Zeitung, dass Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau ihren Kater "Brexit" getauft habe, weil er immer so unentschlossen sei. Stimmt aber nicht. Sie habe gar keinen Kater, stellte Loiseaus Büro inzwischen klar. Ich bitte um Entschuldigung für diese Fake Mews.