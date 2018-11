Jahrelang konnten sich Deutschlands Politiker darauf verlassen, dass die gute Konjunktur ihnen das Regieren erleichtert. Inzwischen aber mehren sich die Anzeichen, dass der längste Aufschwung der letzten 50 Jahre allmählich an Kraft verliert. Heute meldet das Statistische Bundesamt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Quartal entwickelt hat; aber sicher ist schon jetzt, dass die Handelskonflikte und der Dieselskandal die Stimmung trüben.

Nicht ausgeschlossen deshalb, dass sich die Regierungsparteien bald auf eine andere Konjunkturlage einstellen müssen. Oder, um es mit dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt zu sagen: "Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt".

Die nächste Volkspartei

Ein Gewinner des CDU-internen Rennens um die Nachfolge von Angela Merkel steht bereits fest: die Grünen. Während das Kandidatentrio in der Flüchtlingsfrage zusehends nach rechts rückt und über schnellere Abschiebungen (Annegret Kramp-Karrenbauer), den Uno-Migrationspakt (Jens Spahn) oder das Asylrecht (Friedrich Merz) redet, setzt die Ökopartei ihren Höhenflug in beschleunigtem Tempo fort. Nach jüngsten Umfragen ist sie bis auf drei Prozentpunkte an die Union herangerückt.

Wenn Kramp-Karrenbauer heute in Magdeburg vor der Senioren-Union spricht, sollten sie ihre Zuhörer vielleicht mit folgender Frage konfrontieren: Könnte es sein, dass die Grünen nach dem nächsten CDU-Parteitag nicht nur zur neuen, sondern auch zur größten Volkspartei aufsteigen?

Nächster Akt im Brexit-Drama

Die Tragödie um den britischen EU-Austritt strebt ihren nächsten Höhepunkten entgegen. Nachdem sich Theresa May und Jean Claude Juncker über weitere Details ihres Abkommens geeinigt haben, müssen an diesem Wochenende die EU-Regierungschefs den Deal abnicken. Danach folgt dann Anfang Dezember die Abstimmung im britischen Unterhaus, bei der die Brexit-Hardliner vor einem klassischen Dilemma stehen: Entweder sie stimmen dem Vertrag zu und handeln gegen ihre Überzeugung, oder sie lehnen ihn ab und meucheln ihre Premierministerin.

Man könnte es auch so sagen: "Schlimm ist die Welt, sie muss zu Grunde gehen, wenn man muss schweigend solche Ränke seh'n." Shakespeare, Richard III.

Die Würde der Kühe

An diesem Wochenende wollen die Schweizer ihre glücklichen Kühe noch ein wenig glücklicher machen. Ein Gesetzesvorschlag steht zur Volksabstimmung, nach dem Rinderzüchter mit finanziellen Anreizen belohnt werden, wenn sie ihren Rindern die Hörner belassen. Kritiker argwöhnen zwar, die sogenannte Hornkuh-Initiative verfolge einzig den Zweck, der hoch subventionierten Landwirtschaft weitere Staatsgelder zukommen zu lassen. Die Initiative hat 2016 der Aktivist Armin Capaul auf den Weg gebracht. Doch das weisen die Tierschützer natürlich von sich. Es gehe darum, die Kälber vor einem "schmerzhaften massiven Eingriff zu bewahren" und für die "Würde landwirtschaftlicher Nutztiere" einzutreten. Oder, wie es die Aktivisten in Anlehnung an einen anderen bekannten Tierwohl-Slogan ausdrücken: "Kühe würden Hörner tragen".

Gewinner des Tages...

...ist der Konsument. Schon seit langem locken amerikanische Kaufhäuser ihre Kunden am Freitag nach Thanksgiving mit hohen Rabatten in die Läden. Heute wollen sich auch deutsche Einzelhändler an der sogenannten Black-Friday-Aktion beteiligen. Manche Branchenkenner zweifeln allerdings, ob die Angebote tatsächlich so günstig sind wie behauptet und verweisen auf eine alte Volksweisheit: "Der Rabatt ist der nachträgliche Abzug auf zuvor erhöhte Preise".

