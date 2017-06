der Bundestag stimmt heute über ein Thema ab, das ziemlich trocken klingt, es ist aber eines der wichtigsten dieser Legislaturperiode: die Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Die beiden Seiten hatten sich schon im Oktober auf einen Gesetzentwurf geeinigt, doch für beide Seiten steht viel auf dem Spiel und zwischenzeitlich stand das Vorhaben vor dem Scheitern. Doch nun steht die Reform: Die Länder sollen ab 2020 jährlich deutlich mehr Geld als bisher vom Bund erhalten: 9,75 Milliarden Euro.

Der Bund erhält dafür Mitspracherechte in Länderangelegenheiten, er soll über eine geplante Infrastrukturgesellschaft etwa alleinig für den Bau und Unterhalt von Autobahnen verantwortlich sein, er kann auch über Investitionen in Schulen und über die Steuerverwaltung der Länder mitbestimmen. 13 Grundgesetzänderungen sind dafür nötig. Der prominenteste Gegner der Reform ist nach wie vor Bundestagspräsident Norbert Lammert. Er befürchtet einen Zentralstaat. Dennoch verfügen CDU und SPD voraussichtlich über die benötigte Zweidrittelmehrheit, um das Paket heute zu verabschieden.

AP

Will er? Will er nicht?

Donald Trump will aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Oder auch nicht. In Wahrheit weiß es niemand. Die Entscheidung soll heute um 21 Uhr deutscher Zeit verkündet werden. Seit Tagen streuen hochrangige Quellen aus dem Weißen Haus das Gerücht, dass Trump sich trotz des eindringlichen Zuredens seiner Tochter Ivanka entschieden habe, das wohl wichtigste internationale Abkommen der vergangenen Jahre aufzukündigen. Wenn es stimmte, wäre es ein katastrophales Signal - allerdings haben die EU und China gerade bekanntgegeben, dass sie gemeinsam sogar noch verstärkt am Klimaschutzarbeiten wollen. Keine wichtige Macht würde den USA voraussichtlich nachfolgen. Im Gegenteil: Trump würde die USA international isolieren und ihre Rolle als Führungsmacht weiter schwächen. Doch was Trump wirklich entscheidet, weiß man immer erst dann, wenn er es wirklich entschieden hat. Als alter Reality-TV-Star weiß er, wie man Spannung steigert. Es könnte also eine Überraschung geben. Oder auch nicht.

DPA

Wie sicher ist Afghanistan?

Mindestens 90 Menschen starben in Kabul beim schwersten Anschlag seit Jahren, direkt vor der deutschen Botschaft. Das zeigt, wie groß die Unsicherheit im Land ist - und damit stellt sich einmal mehr die Frage, ob es richtig ist, aus Deutschland nach Afghanistan abzuschieben. Zwar hat die Bundesregierung den am Mittwoch geplanten Flug erst einmal gestoppt - aber nur, weil die deutsche Botschaft so schwer beschädigt ist, dass sie im Moment nicht mehr arbeitsfähig ist. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will an der "generellen Linie" der Regierung nichts ändern. Ist das richtig? Es ist sicher Anlass für eine Debatte - auch innerhalb der SPD, deren Außenminister Sigmar Gabriel sich bisher hinter weitere Abschiebungen gestellt hat.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AFP

Verliererin des Tages...

... ist Theresa May, die konservative britische Premierministerin, ist als einzige Spitzenkandidatin gestern nicht zum einzigen britischen TV-Duell angetreten. Ihr wichtigster Herausforderer, Labour-Chef Jeremy Corbyn, hingegen war da, ebenso die Chefs aller anderen Parteien - May schickte hingegen Innenministerin Amber Rudd. Ihre Begründung: "Debatten, bei denen Politiker untereinander streiten, verbessern eine Wahlkampagne nicht." Ob ihr das aber auch hilft? Denn ihre Entscheidung, Neuwahlen auszurufen, war zunächst noch als Geniestreich bejubelt worden, doch seither haben die Tories ihren klaren Vorsprung in den Umfragen immer weiter eingebüßt und müssen laut einigen Berechnungen um die absolute Mehrheit bangen. Als brillante Wahlkämpferin hat sich May bisher nicht erwiesen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr