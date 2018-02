was macht eine Regierung, die kaum neue Gesetze auf den Weg bringen darf, weil sie nur geschäftsführend im Amt ist? Sie erlässt Verordnungen. Nach dieser Logik wird sich das Bundeskabinett heute mit neuen Vorschriften zum Public Viewing, zur Schweinepest und zum Jagdrecht beschäftigen.

Wenn das der Ministerriege zu banal ist, könnte Angela Merkel jedoch auch auf eine Erkenntnis des deutschen Barockdichters Angelus Silesius verweisen: Es gelte, "das Große im Kleinen" zu sehen.

Der Populismus und der Papst

DPA

Heute stellt Amnesty International seinen Jahresbericht vor, eine Botschaft steht schon fest: Der weltweite Vormarsch der Populisten hat die Menschenrechtslage nicht unbedingt verbessert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt zehntausende Regimegegner ins Gefängnis sperren. Die nationalkonservative Regierung in Polen drangsaliert die Justiz. Ungarns Präsident Viktor Orbán beschränkt die Arbeit von Nicht-Regierungsorganisationen.

Alternativ könnte Amnesty auch einfach den Papst zitieren: "Populismus ist böse und endet schlecht - wie das vergangene Jahrhundert gezeigt hat."

Die Mitmach-Bahn

DPA

Langjährige Kunden wissen, wie sehr die Deutsche Bahn bemüht ist, die Eigeninitiative seiner Kunden zu fördern. Wenn im ICE die Heizung ausfällt, hat man besser einen Schal dabei. Für den Fall, dass der Zug mal wieder in umgekehrter Wagenreihung einfährt, sollte man gut und schnell zu Fuß sein. Heute stellt der Konzern einen neuen WhatsApp-Melder vor, mit dem man, so die Ankündigung, "bei der Sauberkeit an Bahnhöfen mitwirken" kann. Die Bahn braucht Dich, so könnte das Fazit lauten, es sei denn, es gebe "Verzögerungen im Betriebsablauf".

Adenauer und die Bombe

DPA

Um das deutsch-amerikanische Verhältnis ist es in den Zeiten Donald Trumps nicht zum Besten bestellt, aber es gab auch schon früher schwierige Phasen. In seinem heutigen Beitrag auf SPIEGEL Plus beschreibt mein Kollege Klaus Wiegrefe, wie sich Deutschlands erster Kanzler Konrad Adenauer und US-Präsident John F. Kennedy über das deutsche Streben nach einer Atombombe entzweit haben. Wie heißt es bei Marx? "Geschichte wiederholt sich, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce."

Verlierer des Tages...

AFP

... ist Emmanuel Macron. In Deutschland ist Frankreichs umtriebiger Präsident der Held aller Linksliberalen, zu Hause aber blinkt er nach rechts. Heute legt seine Regierung ein neues Asylgesetz vor, nach dem abgelehnte Bewerber schneller abgeschoben und länger in Haft genommen werden können. Dass dagegen nun sogar Politiker seiner eigenen Bewegung En Marche protestieren, ist freilich wenig verständlich. Schließlich hat Macron schon vor längerer Zeit gesagt: "Ich komme von links, aber ich bin froh, mit Leuten von rechts zu arbeiten."

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Michael Sauga