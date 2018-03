heute setzt der Bundestag seine Generaldebatte fort, gestern sprach die Kanzlerin, und man konnte sehen, dass der Riss, von dem sie sprach, der die Gesellschaft spaltet, mitten durch die Union verläuft. Die Kanzlerin hat ihre bewährte Rolle als Moderatorin aufgegeben, in ihrer letzten Amtszeit wird sie sogar ein wenig zur Radikalen. Sie wird mutig. Sie, die Konflikte bisher rhetorisch wegmerkelte, bezieht jetzt klar Position: gegen Erdogan, gegen Putin - und gegen Seehofer. Für den Zusammenhalt ihrer Partei mag das schwierig sein. Aber es ist glaubwürdig.

Heute Nachmittag beginnt der EU-Gipfel in Brüssel. Eigentlich hatten Merkel und Macron einen gemeinsamen Plan zur Reform der Euro-Zone vorlegen wollen, aber daraus ist nichts geworden. Es gibt einfach keinen Plan, keine Einigkeit. Stattdessen steht der drohende Handelskrieg mit den USA auf der Tagesordnung und der Giftangriff auf den ehemaligen Spion Skripal in England. Es wäre zu wünschen, dass Merkel den neuen Mut auch ein wenig auf Europa überträgt. Vor dem Bundestag gestand sie Fehler in der Flüchtlingspolitik ein, dass sie Gefahren manchmal nicht ernst genug nahm. Übertragen auf die Europa-Politik hieße das: nicht wieder abzuwarten, zu hoffen, dass alles doch nicht so schlimm kommt.

Ausgerechnet Freiburg

DPA

In Freiburg wird heute das Urteil in einem Prozess gesprochen, der zum Politikum wurde: Im Oktober 2016 kam die Studentin Maria L. nachts mit dem Fahrrad von einer Party nach Hause. Sie wurde gewürgt, vergewaltig und bewusstlos in die Dreisam gelegt, wo sie ertrank. Heute wird der Angeklagte Hussein K. voraussichtlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich habe auch ein paar Jahre in Freiburg studiert, fuhr auch nachts nach Partys mit dem Fahrrad an der Dreisam entlang. Freiburg war und ist eine wunderbare Stadt, voller Studenten, sonnig, gemütlich, liberal, voller Menschen, die an das Gute im Menschen glauben. Ich hoffe, das ändert sich nicht.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... sind die Raucher. In Österreich stimmt das Parlament heute über ein Rauchverbot für Restaurants ab, das die Vorgängerregierung geplant hatte, die rechtskonservative Koalition aus ÖVP und FPÖ nun aber kippen wird. Ist das der Beginn eines Backlash? Wird jetzt das Rauchverbot rückabgewickelt, alles wieder wie früher, gehört auch das zur Sehnsucht nach der guten alten Zeit? Endlich wieder überall qualmen dürfen? Natürlich nicht. Schon formiert sich Widerstand gegen den Widerstand, werden Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt, dass das Verbot doch durchsetzen soll. Ein Riss geht durch die Gesellschaft. Auch beim Rauchen.

