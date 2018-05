heute geht es im Bundestag zur Sache: Zum ersten Mal unter der neuen Großen Koalition kommt es zu einer Generalaussprache, dem traditionellen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Das eigentliche Thema ist der Bundeshaushalt, Finanzminister Olaf Scholz hat ein Haushaltsgesetz vorgelegt. Aber bei dieser Art von Debatte geht es auch immer um alles: um die ganze Bundespolitik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen werden das Wort ergreifen, anschließend wird es in der Aussprache unter anderem wohl um die Erhöhung der Verteidigungsausgaben gehen, um die Asyl- und Sozialpolitik, um den Umgang mit den USA, mit Russland und um den Iran-Deal. Ab 9 Uhr vormittags geht es los, mit einer Rede der Bundeskanzlerin. Meine Kollegen von SPIEGEL ONLINE haben einen Livestream - und sie werden im Verlauf des Tages über alle Höhepunkt der Debatte berichten.

Platzt der Trump-Kim-Gipfel doch noch?

Getty Images

Ein paar besonders treue Fans des US-Präsidenten wollten Donald Trump am liebsten schon vor seinem für den 12. Juni geplanten Treffen mit Nordkoreas Herrscher Kim Jong Un den Friedensnobelpreis verleihen - zuletzt hatte Pjöngjang lauter versöhnliche Signale gesendet. Doch nun drohen die Nordkoreaner damit, das Treffen platzen zu lassen, ein vorbereitendes Treffen mit Südkorea haben sie bereits abgesagt. Der Grund: Südkoreanische Truppen haben an einer Militärübung mit den USA teilgenommen. In der Nacht teilten die Nordkoreaner noch mit: Sie hätten kein Interesse an einem Treffen, wenn sie nur einseitig ihre Atomwaffen aufgeben sollten. Hat sie der triumphalistische Ton aus Washington irritiert? Ob das nur eine vorübergehende Verstimmung oder eine weitere Wende Kims ist, wird sich zeigen. Aber vielleicht sollte man mit der Verleihung von Preisen doch besser bis nach einem möglichen Gipfeltreffen warten.

EU-Chefs speisen in Sofia

Getty Images

In Sofia treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU heute zu einem Abendessen. Es handelt es sich um ein informelles Treffen im Vorfeld des Westbalkan-Gipfels, den die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft veranstaltet. Das Thema des Treffens ist in erster Linie die künftige Integration der Westbalkanländer, doch sicherlich werden die Europäer dort auch über drängende aktuelle Themen reden: über den Handelsstreit mit den USA, vor allem aber auch über eine europäische Antwort auf Donald Trumps Rückzug aus dem Iran-Deal, die bisher noch aussteht.

Gestern hatten sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und die EU-Außenbeauftragte schon mit Irans Außenminister Javad Zarif getroffen - ohne konkrete Ergebnisse. Zarif warnte: Viel Zeit bleibe nicht. Auch eine schmerzliche Entscheidung der Welthandelsorganisation könnte in Sofia zum Thema werden: Die WTO hat gestern nach 14 Jahren Streit entschieden, dass die EU-Subventionen für Airbus illegal sind, die USA drohen mit Strafmaßnahmen.

Öffentlich-Rechtliche vor Bundesverfassungsgericht

DPA

In der Schweiz durften die Bürger vor ein paar Monaten über den Rundfunkbeitrag und damit über den öffentlichen Rundfunk entscheiden - und entschieden sich mit mehr als 70 Prozent der Stimmen sehr klar dafür. In Karlsruhe befasst sich heute und morgen das Bundesverfassungsgericht mit dem Rundfunkbeitrag und mit der Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Die Kläger wollen den Beitrag kippen, sie bestreiten seine Zulässigkeit: Es handle sich um eine versteckte Steuer und es sei ungerecht, dass er pro Wohnung erhoben werde. Dass die Richter den Beitrag für verfassungswidrig erklären, wird von den meisten Beobachtern nicht erwartet, es könnte aber sein, dass sie für die Erhebung des Betrags Grenzen beschließen. Davon unabhängig gibt es derzeit einen Konflikt zwischen den Öffentlich-Rechtlichen, die den Beitrag von 17,50 Euro der Teuerung anpassen möchten und den Landesregierungen, die stattdessen weitere Sparmaßnahmen fordern.

Gewinner des Tages...

... sind meine Kollegen von der Rechtsabteilung des SPIEGEL. Sie haben einen Rechtsstreit gegen den Sänger Peter Maffay klar gewonnen. Der wollte dem SPIEGEL untersagen, Passagen eines Textes über Maffays Stiftung auf den Balearen zu verbreiten und hatte sich auf Facebook und bei "Markus Lanz" als Opfer einer Denunziation dargestellt. Maffay und sein Anwalt Christian Schertz wandten sich gleich an zwei Gerichte, in Hamburg und Köln, doch ihre Beweislage war dünn, vorige Woche gab Maffay schließlich auf: Am 8. Mai, einen Tag vor dem Termin der Hauptsacheklage vor dem Landgericht Köln, teilte Anwalt Schertz mit, dass sein Mandant die Klage gegen den SPIEGEL vollumfänglich zurücknimmt. Davor hatte Maffay schon alle vier Gegendarstellungsverfahren verloren. Den Text meiner Kollegen Alexander Kühn und Jörg Schmitt können Sie nun wieder komplett online lesen. Es geht darin um die Peter Maffay Stiftung, die traumatisierten Kindern Urlaub auf Mallorca ermöglicht. Das einstige Paradies war zum Zeitpunkt der Berichterstattung im vorigen Sommer heruntergewirtschaftet, Geschäftspartner und Fans verärgert. Den Kommentar meiner Kollegen von der Rechtsabteilung dazu können Sie hier nachlesen. Als Journalist reicht es nicht immer, nur gut zu recherchieren - manchmal braucht man auch richtig gute Anwälte.

