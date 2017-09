wir konnten nicht warten bis zum nächsten Samstag, wir hätten das nicht ausgehalten, also haben wir jetzt nach der Wahl einfach eine SPIEGEL-Ausgabe dazwischengeschoben. Sie erschien gestern digital um 15 Uhr und liegt heute neben der SPIEGEL-Ausgabe vom Samstag am Kiosk aus: viele Analysen, Gespräche, Interviews, Nachrichten und Geschichten zur Wahl, aber auch zu anderen Themen.

Nach Einbruch der Wirklichkeit

Sieben Titelbilder hatten wir für dieses Heft vorbereitet, von jedem dieser Titelbilder noch einmal etliche Varianten. Und doch haben wir uns am Wahlabend, nach Einbruch der Wirklichkeit, von unserem Illustrator wieder ein ganz neues Titelbild gewünscht, die Wirklichkeit macht ja, was sie will. Keine Große Koalition also. Die Grünen überrumpelt vom Erfolg. FDP-Lindner, ein Sieger zwar, aber durch die Aussicht, nun wohl wirklich mit einer Kanzlerin regieren zu müssen, die ihre Koalitionspartner zu schrumpfen versteht, so schlecht gelaunt wie lange nicht mehr. Lauter Überraschungen. Journalismus bedeutet, vorbereitet zu sein auf das Unvorhergesehene.

Jägerlatein

Das starke Abschneiden der AfD war abzusehen. Dass es zusammenhängen würde mit einem Verdruss an der Kanzlerin ebenfalls. Wie deutlich aber dieser Zusammenhang ist, das zeigten am Wahlabend die Ergebnisse. Unser Titelbild also: eine kleine Merkel, verzagt und leicht verdrossen, überragt vom AfD-Duo Weidel/Gauland. Titelzeile: "Sie sind da".

Diese Partei, die nun da ist, im Bundestag, nennt der Schriftsteller Feridun Zaimoglu in unserer Sammlung prominenter Stimmen zur Wahl einen "Fremdenabwehrverein". Programm: "Nationalzynismus". Der russische Schriftsteller Wiktor Jerofejew sagt, die AfDler hätten mit ihrer "Dreistigkeit" gute Erfahrungen gemacht.

Das stimmt zweifellos, aber machen die AfDler mit sich selbst eigentlich auch gute Erfahrungen? Tag eins nach der Wahl: Petry verkündet, sie wolle der AfD-Fraktion nicht angehören, sie steht auf und geht, umweht von Spaltungsgerüchten. Die AfDler scheinen das Chaos zu schätzen, einen eingebauten Zerstörungstrieb haben sie sowieso, sie sind ja selbsternannte Jäger. Ein Zerstörungstrieb allerdings wirkt meistens umfassend, also auch zurück auf die, von denen er ausgeht. Die AfDler werden es verstehen, sich selbst zu jagen.

"Der AfD gemeinsam den Marsch blasen" "Wie gut muss es einem Land eigentlich noch gehen, wie viel mehr Freiheit und Sicherheit und Wohlstand und Demokratie und Bildung und Zivilisiertheit muss man noch erreichen, damit Menschen sich nicht mehr von fremdenfeindlichen Szenarien aufhetzen lassen?"

Juli Zeh, 43, Autorin "Jetzt werden also wirklich wieder Rechtsradikale im Bundestag sitzen. Man muss den Schock darüber erst einmal überwinden. Zugleich muss man Angela Merkel aufrichtig dankbar sein, denn man wagt kaum sich vorzustellen, wie viel Prozent die AfD erreicht hätte, wäre sie nicht noch einmal angetreten."

Daniel Kehlmann, 42, Schriftsteller "Jamaika halte ich für eine Chance, die politische Verkrustung aufzubrechen, die wir alle beklagt haben. Jetzt sollen Lindner und Özdemir mal beweisen, dass sie Demokraten sind - und der AfD gemeinsam den Marsch blasen."

Thomas Gottschalk, 67, Fernsehmoderator "Ich rechne mit Jamaika. Die Zusammenarbeit zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen wird besser funktionieren als viele befürchten."

Dirk Roßmann, 71, Eigentümer der Drogeriekette Rossmann "Die AfD zieht in den Bundestag - eine bittere Pille, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung für unsere offene Gesellschaft."

Carolin Kebekus, 37, Komikerin "Die AfD hat das politische Klima schon verändert, nun ist sie dabei, es entscheidend zu vergiften. Ihr Einzug in den Bundestag ist eine Zäsur. Ich fürchte mich nicht vor einer Auseinandersetzung, wenn wir uns nicht erneut der Dramaturgie und dem Diskurs dieser Rassisten und Nationalisten unterwerfen."

Aiman Mazyek, 48, Vorstandsvorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland "Die Schlechten einer schlechten Generation, vereint im Fremdenabwehrverein AfD, blasen zur Jagd. Schön wär’s, wenn man sie jagte. Guten Kater, Deutschland!"

Feridun Zaimoglu, 52, Schriftsteller "Klar ist auch, dass die etablierten Parteien mehr über die Lösung der anstehenden Herausforderungen und weniger über die AfD reden sollten."

Clemens Fuest, 49, Chef des Ifo-Instituts "Die traurigste Nachricht des Tages: Die AfD kommt im Osten auf über 20 Prozent!! Jetzt müssen wir uns nicht die Köpfe blutig kratzen, sondern diese Spätfolge der deutschen Teilung ernst nehmen!!!"

Martin Walser, 90, Schriftsteller

Ursachenforschung - erwünscht?

Die AfD wurde im Osten mit 22,5 Prozent zweitstärkste Kraft. Woran liegt das? Wolf Biermann, Liedermacher und großer DDR-Dissident, sagt im SPIEGEL-Gespräch: "Die Menschen, die jetzt geschrien haben, Merkel muss weg, hau ab - das sind die stummen Untertanen von damals." Sie kämen erst jetzt zu sich, "indem sie fatal außer sich sind". Analysen wie diese waren auch am Wahlabend zu hören, man dürfe die Auswirkung der SED-Herrschaft nicht vergessen. Zugleich aber heißt es, das starke AfD-Ergebnis sei eine Reaktion auf die Geringschätzung der Ostdeutschen in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit. Wer also den Auswirkungen eines Unrechtsstaates empathisch nachspüren will, läuft sofort Gefahr, dass sich Ostdeutsche geringgeschätzt fühlen, nämlich als Abkömmlinge eines Unrechtsstaates. Willkommen in einem gesamtdeutschen Dilemma.

Verlierer dieser Tage...

... gibt es so viele, dass es schwerfällt, sich zu entscheiden. Lieber einen Gewinner suchen? Hallo - ist da einer? Frau Nahles, nun ja, ihr steht der Fraktionsvorsitz einer geschlagenen Partei bevor. Sonst? Merkel, Schulz, beide verloren. Seehofer am peinlichsten verloren beim Versuch, die AfD rechts auszubremsen. Die Grünen müssen sich mit der marktliberalen FDP vertragen, beide verloren. Die Spitzenkandidaten können sich immerhin damit trösten, noch tagelang in Kameras hineinzusagen, sie hätten doch vielleicht ein bisschen gewonnen.

Womit trösten sich die Menschen im Hintergrund, die mit verloren haben? Zum Beispiel Jean-Remy von Matt, Merkels Werber, der ein Jahr in die Kampagne investiert hat? Mein Kollege Marc Hujer hat ein hinreißendes Porträt im neuen SPIEGEL über ihn geschrieben, wie stolz von Matt gewesen war auf diesen Auftrag, endlich Reklame für ein Produkt mit Tiefe und Bedeutung - eine Kanzlerin! Ein menschliches Produkt hat aber im Unterschied zum Waschmittel den Nachteil, dass es den Ideen des Werbers folgen wollen muss, ein mächtiges menschliches Produkt kann da durchaus störrisch sein. Merkel war das wohl. Und somit hat der Werber seinen eigenen Trost. An ihm muss es nicht gelegen haben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre des neuen Heftes und spannende Nach-Wahltage,

Ihre Susanne Beyer