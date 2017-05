schon klar, warum Traditionen für die Bundeswehr so wichtig sind. Wer bereit sein soll, sein Leben zu geben, muss wissen, dass sich die Nachwelt daran erinnern wird. Wer töten soll, muss wissen, dass er Teil eines Systems ist, in dem die Geschichte vom Töten als ehrenvolle Geschichte gilt. Das Problem der Bundeswehr ist, dass sie meint, sich auf die Wehrmacht beziehen zu müssen, auf die angeblich guten Menschen in einem verbrecherischen System. Deshalb ist der Umgang mit den Traditionen so krampfig, so schwer erträglich.

Der Verteidigungsausschuss befasst sich heute mit dem Wehrmachtsandenken der Bundeswehr in Zeiten einer rechtsterroristischen Verschwörung und wahrscheinlich wird sich der Krampf fortsetzen. Dabei gibt es eine gute deutsche Militärgeschichte. Da sind die Freiheitskämpfer von 1848, deren Anführer nach dem Scheitern der Revolution zum großen Teil in die USA geflohen sind. Dort wurden Carl Schurz, Friedrich Hecker, Gustav Struve, Franz Sigel und viele andere Offiziere der Unionsarmee im Bürgerkrieg. Sie kämpften für die Freiheit der Sklaven, für den Erhalt der USA. Wer gute Namen für Kasernen braucht, hier kann er sie finden.

REUTERS

Flüssige Politik

Der letzte Hoffnungsträger der SPD reist heute in die USA und kann beweisen, dass sich Sozialdemokraten noch auf Staatskunst verstehen. Beim letzten Besuch dort hat er sich gut geschlagen. Sein Name? Sigmar Gabriel, der Außenminister. So schnell ändern sich die Dinge. Die SPD braucht dringend Nachrichten vom Gelingen, braucht Bilder von sozialdemokratischer Bedeutung, und derzeit liefert sie nur Gabriel. Martin Schulz hatte ihm noch vor wenigen Monaten die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz entrissen (heftiger Protest von Schulz, so könne man das nun wirklich nicht sagen), und Gabriel litt wie ein getretener Hund (heftiger Protest von Gabriel, so...), aber nun steht Gabriel gut da und Schulz versiebt gerade die Kanzlerkandidatur (heftiger Protest von Schulz, laut, und Gabriel, leise, das könne man jetzt überhaupt noch nicht wissen). Jedenfalls: In der Politik gibt es keinen Status Quo, es ist ein flüssiges Geschäft, mit nur einem konstanten Element: Angela Merkel ist Bundeskanzlerin.

Das Problem sitzt links

Wenn man sich die Ergebnisse der drei Landtagswahlen in diesem Jahr und die aktuellen Umfragen anschaut, dann sitzt das Problem eindeutig links. SPD, Grüne und die Linke haben es derzeit schwer, die Bürger zu überzeugen. Woran das liegt? Es gibt zwei große Themenblöcke in der Innenpolitik: Sicherheit und Gerechtigkeit. Und das Spektrum rechts von der Mitte hat bessere Chancen, wenn es um Sicherheit geht. Für die linke Seite ist das Thema Gerechtigkeit von Vorteil. Dies ist eine Sicherheitszeit, und das könnte die Malaise von Links erklären. Die großen Themen sind Terror und die Flüchtlingsfrage, und manchmal werden sie auch verknüpft. Es wäre eine skurrile Pointe der Geschichte, dass Angela Merkel für eine Weile die Grenzen für Flüchtlinge offen hielt und dann davon profitiert, dass sich eine Menge Bürger auch deshalb Sorgen um ihre Sicherheit machen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP Photo/U.S. Army

Gewinnerin des Tages...

... ist Chelsea Manning, die Whistleblowerin, die WikiLeaks mit geheimen Daten versorgte und die heute vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Barack Obama hatte sie in seinen letzten Amtstagen begnadigt. Die "taz" zeigt heute auf der Titelseite Donald Trump und Manning, dazu die Zeile: "Great American Whistleblowers". Besser kann man es nicht sagen: Warum sollte jemand wegen Geheimnisverrats im Gefängnis sitzen, wenn der Präsident Staatsgeheimnisse an die Russen verrät? Nun sollte auch noch Edward Snowden sein Exil in Moskau verlassen können und Trumps Sicherheitsberater werden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Dirk Kurbjuweit