er ist nur mal eben reingeschneit, der Friedrich Merz, und bald ist er womöglich schon wieder weg. Hat sich zwei Monate Politik gegönnt, die CDU ein bisschen aufgemischt, der Kanzlerin einen Schrecken eingejagt, aber dann die Wahl um den Parteivorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Nun könnte er wieder Blackrock beaufsichtigen, wenn man ihn denn dort lässt.

Es ist gut so. Andere Länder haben mit ihren erfolgreicheren Reinschneiern nicht unbedingt Glück gehabt, die USA nicht mit Trump, Frankreich nach jetzigem Stand nicht mit Macron. Der Sieg Kramp-Karrenbauers war auch ein Sieg für die gute, alte Parteikarriere. Sie hielt eine Rede von innen, aus dem Herzen der Partei an die Herzen der Partei.

Getty Images Annegret Kramp-Karrenbauer

Merz hielt eine Rede von außen, als Blackrocker, ein bisschen sogar gegen die Partei. Politik ist eben auch eine Arbeit, die Kontinuität und Einfühlung braucht, nicht das Abgreifen einer Chance, die plötzlich auftaucht. Nun muss AKK zeigen, dass die Parteikarriere und damit das Parteiensystem sehr wohl in diese Zeit passt.

Paul Langrock/ Agentur Focus Baugerüst mit Motiv des Berliner Stadtschlosses 2010

Im Heft schauen wir auf die Ära Merkel. Eine Geschichte befasst sich mit dem kulturellen Klima dieser Zeit. Und CSU-Chef Horst Seehofer erzählt in einem Gespräch mit René Pfister von seinen Jahren mit Merkel.

Frage: Bewundern Sie Merkel?

Antwort: Ja. Absolut.

Der Mann, der sich für einen ewigen Sieger hält

Der Papst hätte Boris Becker auch nicht mehr helfen können. Insolvenz, eine zerrüttete Ehe, Streit um das Sorgerecht für den jüngsten Sohn, Becker hat einen großen Haufen Probleme, aber er tut so, als sei er auf immer und ewig ein Sieger, dem niemand widerstehen kann, nicht einmal der Papst.

Armin Smailovic / DER SPIEGEL Kommentator Becker im Juli in Wimbledon: "Es ist, als hätten dich die Götter verflucht"

Diese Erfahrung hat unser Reporter Marc Hujer gemacht, der Boris Becker zu vielen Terminen begleiten und ausführlich mit ihm sprechen konnte. Er sollte auch an Beckers Privataudienz beim Papst teilnehmen, doch die kam nicht zustande. Und es bleibt unklar, ob ein solches Treffen zwischen ehemaligem Wimbledonsieger und oberstem Katholiken jemals realistisch war.

Im Video: Traum und Albtraum

Boris Becker bleibt ein großer Deutscher, weil seine frühen Siege die Nation so begeistert haben wie kaum etwas anderes. Deshalb machen wir ihn zur Titelfigur dieser Ausgabe. Doch seine Geschichte ist inzwischen ein Drama, Becker ein Gescheiterter, der das allerdings nicht wahrhaben will. Es ist, als würde er fröhlich pfeifend durch das Chaos des eigenen Lebens schlendern. Hujer ist ein intensives Porträt gelungen, das ergänzt wird durch eine Recherche von Thilo Neumann über die finanzielle Lage von Boris Becker. Hujer sagt: "Wenn man mit Boris Becker unterwegs ist, gibt er einem immer das Gefühl, dass er einen Tag vor dem nächsten Wimbledonsieg steht."

Die Frau, die für einen Fetzen Papier gehalten wurde

Eine Frau überwacht einen Roboter, damit er keinen Fehler macht. Dann macht die Frau einen Fehler, verliert den Roboter aus den Augen, der Roboter macht in dieser Zeit selbst einen Fehler und tötet eine andere Frau. Das ist die verworrene Lage, mit der es mein Kollege in den USA, Philipp Oehmke, zu tun hatte. Es ging um einen Unfall, bei dem ein selbstfahrendes Auto in Arizona eine Obdachlose überrollt hat, weil die Software diese Frau für einen fliegenden Fetzen Papier hielt und nicht rechtzeitig abbremste.

Tempe Police Department / AP / Picture Alliance / DPA Sicherheitsfahrerin Vasquez (Bild der im Unfallauto installierten Kameras)

Oehmke hat rekonstruiert, wie das passieren konnte, hat nach den Hintergründen gesucht. Eine der Ursachen für diesen Unfall ist eine höchst menschliche Eigenschaft, die Gier. Das selbstfahrende Auto stammte von Uber, und diese amerikanische Firma will ihr Transportgeschäft ganz schnell mit selbstfahrenden Autos betreiben, um die Kosten zu drücken, und Uber will unbedingt erster sein, weil dann die größten Profite winken. In einem gnadenlosen Wettbewerb sinken die Sicherheitsstandards. Eine alte Geschichte, spannend erzählt am Beispiel einer neuen Industrie.

Die Revolution der Gelbwesten

War Emmanuel Macron nur ein Irrtum der Franzosen? Sie haben ihn zum Präsidenten gewählt, obwohl er keine starke, traditionelle Partei hinter sich hatte. Er kam fast aus dem Nichts, hob mal eben das Parteiensystem aus den Angeln und schien ein Vorreiter zu sein für eine neue Art der Politik in Europa. Nun hat er eine Revolution am Hals.

COME SITTLER / REA / laif Protestierende am Triumphbogen in Paris: Kampfzone mitten in der Stadt

Kleiner machen es die Franzosen nicht. Wenn ihre Wut entfacht ist, sehen sie sich in der Tradition von 1789. Nun kann die protestierenden Gelbwesten nicht einmal besänftigen, dass Macron ihnen weit entgegen gekommen ist. Sie reden von der Revolution.

Warum Macron so unbeliebt ist, analysieren Julia Amalia Heyer und Katrin Kuntz in einer großen Geschichte, für die sie auch auf dem französischen Land unterwegs waren.

Kostspielige Hingabe

Bis zum 31. Oktober 2018 hat Donald Trump 6420 nachweislich falsche oder irreführende Behauptungen in die Welt gesetzt, gemäß dem Lügenzähler der Washington Post. Trotzdem vertrauen ihm viele Amerikaner. Warum das so ist? Auf diese Frage haben Anthropologen eine interessante Antwort, wie Manfred Dworschak aus unserem Wissenschaftsressort recherchiert hat.

Florian Bayer/ DER SPIEGEL

Diese Antwort findet sich in der Geschichte der Religionen. Ein Glaube erweist sich als umso stärker, je mehr er den Gläubigen abverlangt. Das nennt sich "kostspielige Hingabe". Man muss ein Opfer bringen, um dazuzugehören, und dieses Opfer kann der gemeinsame Glaube an etwas Unglaubwürdiges sein. Je unglaubwürdiger, desto größer das Opfer, desto größer die Verschworenheit der Glaubensgemeinschaft. Dies ist, finde ich, eine ziemlich intelligente Erklärung für das Phänomen des Fake-News-Politikers Donald Trump.

