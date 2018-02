nachdem CDU-Generalsekretär Peter Tauber seinen Rücktritt erklärt hat, will Angela Merkel heute im Parteipräsidium den Namen seines Nachfolgers bekanntgeben. Auf die weit wichtigere Frage dagegen, wer dereinst sie selbst ersetzen soll, hat die Kanzlerin noch keine Antwort gefunden. Ursprünglich wollte sie die saarländische Ministerpräsidentin Annegret-Karrenbauer ins Kabinett holen, um sie zur Nachfolgerin aufzubauen.

Doch dann musste Merkel bei den Koalitionsverhandlungen so viele Ressorts an die SPD abtreten, dass sie nun kaum noch attraktive Posten zu vergeben hat. Einzige Ausnahme ist das Wirtschaftsressort, für das jedoch ihr langjähriger Vertrauter Peter Altmaier vorgesehen ist, ebenfalls keine Verjüngung. Der Mann wird in wenigen Monaten 60 Jahre alt.

Neues von Marie

Während die SPD-Basis heute in mehreren Städten erneut über die Große Koalition debattiert, treibt die Parteispitze eine andere Frage um: Bleibt Sigmar Gabriel Außenminister? Wenn es nach der designierten SPD-Chefin Andrea Nahles geht, wohl kaum. Allzu frisch ist noch in Erinnerung, wie er sie zurechtgewiesen und gedemütigt hat, als er Vorsitzender und sie seine Generalsekretärin war. Zudem ist Nahles nicht dafür bekannt, in Machtfragen besonders zimperlich zu sein. Und so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir von Gabriels Tochter Marie bald wieder den inzwischen berühmten Satz hören werden, allerdings mit leicht verändertem Schluss: "Papa, jetzt hast Du doch mehr Zeit mit uns, das ist doch besser als mit der Frau mit den Haaren auf den Zähnen."

Staat gegen Staat

Alle reden von Digitalisierung, doch beim Ausbau seines Glasfasernetzes liegt Deutschland unter 32 Industrieländern nur auf Platz 28. Schuld sei die Deutsche Telekom, so sagen manche Experten. Der Konzern, an dem noch immer der Bund maßgeblich beteiligt ist, habe allzu lange den Investitionen in seine alten Kupferkabel Vorrang gegeben. Nun wollen die deutschen Landkreise, die unter dem digitalen Notstand besonders leiden, für Abhilfe sorgen. Gemeinsam mit dem Telekom-Rivalen Vodafone diskutieren sie heute in Berlin, wie der Ausbau beschleunigt werden kann. Wenn das keine verrückte Konstellation ist: Ein Teil des Staates macht Front gegen den Staatskonzern.

Dicke Luft

Um die Stickoxid-Belastung in deutschen Innenstädten zu reduzieren, will die Bundesregierung die technische Nachrüstung von dieselbetriebenen Stadtbussen fördern. Doch die Autokonzerne mauern, wie ein Team von SPIEGEL-Kollegen heute in einem Beitrag auf SPIEGEL Plus berichtet. "Die Wahrheit ist", so lautet das Fazit des Reports, "dass die Konzerne lieber neue Busse verkaufen als ältere Fahrzeuge nachzubessern."

Gewinner des Tages...

... ist Mark Rutte, jedenfalls für die Kanzlerin. Der niederländische Premierminister, der Angela Merkel heute in Berlin besucht, hat ganz andere Vorstellungen zur Zukunft Europas als Frankreichs umtriebiger Präsident Emmanuel Macron. Rutte hält wenig von einem Eurozonen-Etat und erst recht nichts von neuen Transfers für die Krisenländer des Währungsverbunds. Und so sorgt der liberale Premier nun dafür, dass sich Merkel auch in einer möglichen vierten Amtszeit wieder in ihrer europäischen Lieblingsrolle präsentieren könnte: als Moderatorin zwischen Nord und Süd.

