für Angela Merkel und Horst Seehofer ist heute ein großer Tag: Sie wollen das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU präsentieren. Zahlreiche Details sind schon durchgesickert, zum Beispiel, dass die Union Vollbeschäftigung verspricht, das Kindergeld erhöhen will und die Einstellung von 15.000 Polizisten anstrebt. Außerdem sind Wohnungsbauprämien, die stufenweise Abschaffung des Solis und einige Steuererleichterungen geplant.

Helmut Kohl wäre stolz auf seine Schülerin Angela gewesen. Mit diesem Programm folgt sie seinem inoffiziellen Lieblingsmotto: Verteile und herrsche.

Macron gibt den Sonnenkönig

Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron wird wegen seiner Machtfülle gerne mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV. verglichen. Manch einer nennt ihn auch schon ironisch "Jupiter" - in Anspielung auf den römischen Gott der Götter. Heute will der Präsident vor beiden Häusern des Parlaments eine Rede zur "Lage der Nation" halten und hat dazu - kein Witz - in Ludwigs altes Schloß nach Versailles eingeladen. Das ist ein hübscher Ort für Menschen mit Allmachtfantasien. Im berühmten Spiegelsaal steht an der Decke der Satz: "Le Roy gouverne par lui même." Das heißt so viel wie: Der König regiert selbst (und sonst niemand).

Heiko Maas will die Algorithmen

Algorithmen sind heute in unserem Leben allgegenwärtig - sie bestimmen zum Beispiel die Inhalte, die wir bei der Nutzung von sozialen Netzwerken oder Suchmaschinen zu sehen bekommen. Nach SPIEGEL-Information will Justizminister Heiko Maas (SPD) diese Algorithmen nun durchleuchten lassen. Er fordert "eine behördliche Kontrolle, um die Funktionsweise, Grundlagen und Folgen von Algorithmen überprüfen zu können." Die Idee ist nicht verkehrt. Ob Maas mit seinem Vorstoß Erfolg haben wird, ist allerdings fraglich. Facebook und Google tun alles, um ihre Algorithmen geheim zu halten - eher würde wohl Coca-Cola die Rezeptur seiner Brause verraten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist US-Präsident Donald Trump. Er hat bei Twitter ein Video geteilt, das zeigt, wie er in Wrestler-Manier einen Mann verprügelt. Auf das Gesicht des Mannes wurde das Logo von CNN montiert. Das ist nicht lustig, sondern sehr beunruhigend, weil es erneut zeigt, dass der Präsident eine ernste Gefahr für die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA ist. Er spaltet das Land und hetzt seine Anhänger gegen unliebsame Kritiker auf. Traurig, aber wahr: Trump bekam für seinen Prügel-Tweet innerhalb von sechs Stunden mehr als 300.000 Likes.

