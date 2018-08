der verstorbene US-Senator John McCain wurde am Wochenende von Republikanern wie Demokraten als Kriegsheld, Patriot und leidenschaftlicher Politiker gewürdigt. Wie die "Washington Post" nun berichtet, hatte man eine Erklärung dieser Art wohl auch im Weißen Haus geplant. Die offizielle Mitteilung, die Mitarbeiter vorbereitet hatten und in der McCain unter anderem als Held bezeichnet werden sollte, sei jedoch auf Anweisung von Präsident Donald Trump nie verschickt worden. Stattdessen wollte Trump, der mit McCain erbittert im Streit lag, lieber selbst twittern.

Das tat er dann auch. Trump verzichtete dabei aber auf eine Würdigung von McCain, er sprach nur sehr kurz der Familie seine Anteilnahme aus. Dazu passt, dass McCain seinerseits schon vor geraumer Zeit festgelegt hatte, dass Trump nicht zu seiner Beerdigung kommen soll. Dort werden nun die Ex-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama sprechen. Am kommenden Freitag wird McCain im Kapitol aufgebahrt. Es ist noch unklar, ob Trump wenigstens dort dabei sein wird.

Ein doppelter Verlust für den Senat

REUTERS

John McCains Tod hat eine ganze Reihe von politischen Aus- und Nebenwirkungen. Eine wichtige Änderung: Mit McCains Tod und nach dem geplanten Ausscheiden von Senator Bob Corker aus dem Senat werden in den kommenden Monaten vermutlich gleich zwei wichtige Ausschüsse im Kongress neue Chefs erhalten. Der Streitkräfteausschuss des Senats wird von dem Republikaner James M. Inhofe (Oklahoma) übernommen. Und dem mächtigen Auswärtigen Ausschuss sitzt künftig wohl sein Parteifreund James E. Risch (Idaho) vor.

Anders als McCain und Corker gelten beide als treue Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. In der Außenpolitik könnte Trump damit bald noch mehr freie Hand haben, jedenfalls dürfte die Zahl der kritischen Nachfragen aus den beiden Ausschüssen zu Themen wie Russland oder Nordkorea deutlich abnehmen.

Große Koalition: Geht es jetzt richtig los?

DPA

Die Große Koalition wirkt seit ihrem Start schlapp, zerstritten und ideenlos. Das soll sich nun angeblich ändern. Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer versprechen, dass es in den nächsten Wochen ein regelrechtes Feuerwerk an wichtigen Beschlüssen geben soll. Man werde jetzt "Woche für Woche sehr wichtige Entscheidungen treffen", erklärten die beiden Parteichefs der Union in getrennten Sommerinterviews.

Das hört man natürlich gerne, allein, es fehlt der Glaube. Der jüngste Streit um die Rente zeigt beispielhaft, wie weit Union und SPD in vielen grundsätzlichen Fragen auseinanderliegen. Die Genossen denken über Steuererhöhungen nach, um das Rentenniveau langfristig stabil zu halten, die Union lehnt dies ab. Wer in diesem politischen Klima große, nachhaltige Reformen erwartet, dürfte deshalb wohl abermals enttäuscht werden. Statt für Beschlüsse reicht die politische Kraft dieser Koalition wohl nur noch für Beschlüsschen.

Rechte marschieren durch Chemnitz

DPA

Natürlich ist es falsch, ein pauschales "Sachsen-Bashing" zu betreiben. Aber es ist sicherlich erlaubt, etwas genauer nachzufragen, was in diesem Bundesland eigentlich mit Teilen der Bevölkerung los ist. Am Wochenende zogen 800 Menschen spontan durch die Straßen von Chemnitz. Darunter sollen zahlreiche rechte Schläger gewesen sein, mehrere Ausländer wurden bedroht. Während des Aufmarschs sollen die Menschen immer wieder Parolen wie "Wir sind das Volk", "Ausländer raus" und "Das ist unsere Stadt" gegrölt haben. Die Polizei wurde mit Flaschen beworfen. Hintergrund der Ausschreitungen ist laut Polizei der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem verhängnisvollen Streit zwischen maximal zehn Menschen mehrerer Nationalitäten in der Nacht zum Sonntag nach einem Stadtfest. Die genauen Umstände der Tat werden noch aufgeklärt.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Papst Franziskus. Er gerät im Missbrauchsskandal um die katholische Kirche in den USA unter Druck. Der langjährige Vatikan-Botschafter in Washington, Carlo Maria Viganò, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Papst. In einem elfseitigen Schreiben wirft er dem Kirchenoberhaupt vor, Missbrauchsvorwürfe gegen US-Kardinal Theodore McCarrick lange Zeit ignoriert zu haben. McCarrick soll in den Achtzigerjahren junge Männer in einem Priesterseminar in der Diözese Newark missbraucht haben. Viganò behauptet, er habe Franziskus schon 2013 von den Vorwürfen gegen McCarrick persönlich berichtet, doch dies sei dann vertuscht worden. Auf dem Rückflug von seinem Irland-Besuch nach Rom wurde der Papst von Journalisten auf die Vorwürfe angesprochen. Er wollte sie weder bestätigen noch dementieren. Er erklärte lediglich: "Dazu sage ich nicht ein Wort."

