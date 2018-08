in Chemnitz bleibt die Lage angespannt. Rechte Schläger gingen am Montagabend in der Stadt auf Gegendemonstranten los, die Polizei hatte Mühe, die Gruppen auseinanderzubringen. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht, aber dass mitten in Deutschland ein rechter Mob tobt und die Staatsgewalt überfordert ist, erinnert doch im Ansatz an die Zustände in der Weimarer Republik.

Umso seltsamer ist es, dass ausgerechnet der für die innere Sicherheit zuständige Bundesminister Horst Seehofer (CSU) bislang zu der ganzen Sache kaum etwas von Bedeutung mitzuteilen hat. Mag sein, dass einige seiner Wähler in Bayern eine klammheimliche Freude empfinden, wenn Leute mit dem Ruf "Ausländer raus" durch Chemnitz ziehen. Gleichwohl kann das nicht bedeuten, dass ein Innenminister und CSU-Chef sich feige wegduckt. Oder doch? Es wird Zeit, dass Seehofer Stellung bezieht.

Donald Trump, süchtig nach Erfolgsmeldungen

AFP

US-Präsident Donald Trump hat bei seinen Wählern so hohe Erwartungen geweckt, dass er immer wieder die Verkündigung vermeintlicher Siege braucht, um sie bei Laune zu halten. So wie jetzt bei seinem "Deal" zum Handel mit Mexiko: Trump spricht von einem "großen Erfolg", es bleibt aber ziemlich unklar, wie sich das neue Abkommen am Ende vom bestehenden Handelsabkommen Nafta unterscheiden wird. Zumal sowohl Kanada als auch der US-Kongress dem Abkommen noch zustimmen müssen, damit es Nafta wirklich ersetzen kann.

Es ist also alles wieder ein bisschen so wie bei Trumps "Deal" mit EU-Chef Jean-Claude Juncker vor der Sommerpause oder bei den Nordkorea-Gesprächen mit Kim Jong Un. Trump erreicht lediglich Zwischenetappen oder vage Absichtserklärungen, spricht aber von gigantischen Durchbrüchen, weil er hofft, dass ihm das schnelle Pluspunkte bei den Wählern einbringt. Hauptsache, die Optik stimmt.

USA und Iran streiten vor Gericht

Office of the Iranian Presidency/DPA

Der Atom-Streit zwischen den USA und Iran wird jetzt auch vor Gericht ausgefochten. Mit einer Klage gegen die US-Regierung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag will Teheran die Aufhebung der Sanktionen erreichen, die Präsident Donald Trump gegen Iran in Kraft gesetzt hat. Iran hält sie für illegal. Heute wird die offizielle Stellungnahme der Amerikaner erwartet. Die US-Anwälte haben bereits erklärt, sie erachteten das Gericht für nicht zuständig und die Vorwürfe des Iran für unbegründet. Einen Urteilsspruch aus Den Haag dürfte Washington deshalb wohl kaum anerkennen. Gleichwohl wäre ein Sieg der Iraner vor Gericht für Washington peinlich: Die USA würden dann mit den Sanktionen offiziell gegen internationales Recht verstoßen, während Teheran sich unschuldig geben darf. Ausgerechnet.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist Warren Buffett, der Investor und Börsen-Guru aus den USA. Bei Twitter stiehlt er derzeit vielen anderen die Show. Über den Account @warrenbuffet99 werden seit Tagen Lebensweisheiten verbreitet, die viele Menschen liken und teilen. Der einzige Haken an der Sache: Laut dem Sender ABC handelt es sich um einen Fake-Account. Buffett hat mit der Sache nichts zu tun. So oder so sind die Sprüche klasse. Zum Beispiel der hier: "Gute Führung zeichnet sich durch zwei Dinge aus: Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Beides fällt schwer, deshalb gibt es so wenige gute Anführer."



