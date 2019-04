an der orange-gelben Karte in meinem Portemonnaie hat die Zeit genagt, sie ist zerfleddert - und ich hoffe, man möge sie mir nie aus der Tasche ziehen. Ich gehöre zu den 32 Prozent in diesem Land, die einen Organspendeausweis besitzen.

Natürlich gibt es Erbaulicheres, als sich mit seinem Tod zu befassen. Und sollte nicht jeder und jede das Recht haben, zu sagen: Ich möchte mich nicht damit beschäftigen? Ist diese höchst intime Frage wirklich etwas, auf das der Staat Einfluss nehmen sollte - oder muss er das sogar?

Denn in Deutschland herrscht zwischen den 32 Prozent mit Spenderausweis, und den 81 Prozent, die der Organspende positiv gegenüber eingestellt sind, eine Diskrepanz, die Leben kosten kann. Statistisch gesehen sterben hierzulande täglich drei Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein lebensrettendes Organ bekommen haben. Mehr als 9000 Menschen warten.

Brauchen wir also eine Widerspruchslösung bei der Organspende, wie sie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gestern vorgestellt haben? Oder reicht es, Bürger regelmäßig, aber verbindlich dazu zu befragen, etwa beim Ausweisabholen in Ämtern, wie es eine ebenfalls fraktionsübergreifende Gruppe um die Co-Chefin der Grünen, Annalena Baerbock, vorschlägt? (Spahn und Baerbock diskutierten das Thema gestern übrigens auch bei Frank Plasberg, mehr dazu erfahren Sie hier.)

Einigkeit besteht darüber, dass die aktuellen gesetzlichen Regelungen überarbeitet werden müssen - auch das zeigen die überparteilichen Initiativen. Es ist ein Thema, bei dem die Parteipolitik außen vor bleiben darf. Wir werden die Diskussion heute auf SPIEGEL ONLINE weiter begleiten und den Blick auch auf unsere europäischen Nachbarn und ihre jeweilige Praxis richten. Falls Sie bereits eine Entscheidung für die Organspende getroffen haben, finden Sie hier auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weitere Informationen.

Uhrenvergleich im Deutschen Fußballmuseum: Grindel kurz vor Abpfiff

Ina Fassbender/ AFP

Es sollte eine so schöne Feierveranstaltung werden. Doch bei der Eröffnung der Hall of Fame des deutschen Fußballs standen nicht Franz Beckenbauer, Sepp Maier oder Lothar Matthäus im Mittelpunkt, nicht einmal die auch eingeladenen Heino und Hannelore (ja, die!). Der ganze Abend war überlagert von der Frage, ob der DFB-Präsident nach den SPIEGEL-Enthüllungen über seine Einkünfte (das gesamte Vier-Sterne-Programm lesen Sie hier) noch eine Zukunft hat.

Reinhard Grindel mied den roten Teppich und betrat das Dortmunder Fußballmuseum durch den Seiteneingang. Reden musste er dann aber doch - und ließ das Thema des Abends, das im Raum stand, unberührt, wie Marcus Bark aus Dortmund berichtet. Dass zum Abpfiff der Feierlichkeiten die Meldung der "Bild" platzte, Grindel habe sich von einem ukrainischen Oligarchen eine Luxusuhr schenken lassen, fügt sich nahezu tragisch ins Gesamtbild: Auch wenn in einem Verband wie dem DFB die Uhren oft stehengeblieben scheinen - für "Präsident Peinlich", wie der SPIEGEL Grindel in seiner aktuellen Ausgabe nennt, tickt sie.

Historische Wahl in Chicago

Teresa Crawford/ AP Preckwinkle (l.) und Lightfoot

Eine besondere Wahl erwartet uns heute in Chicago. In der US-Metropole wird in einer Stichwahl über die neue Bürgermeisterin entschieden. Und egal, ob Lori Lightfoot (Juristin und ehemalige Chefin der Polizeibehörde) oder Toni Preckwinkle (bislang Landrätin von Cook County) das Rennen macht, wird die Entscheidung historisch sein - denn erstmals wird eine afroamerikanische Frau über die Geschicke der drittgrößten Stadt der USA bestimmen. Preckwinkle, 72 Jahre alt, ist seit Jahrzehnten im linken Flügel der demokratischen Partei verankert; die 56-jährige Lightfoot ist eine politische Newcomerin, geht aber als Favoritin ins Rennen.

Die beiden Demokratinnen hatten sich im Februar gegen zwölf weitere Kandidaten und Kandidatinnen durchgesetzt und es geschafft, Wählerinnen und Wähler aus allen Schichten und allen Ethnien zu gewinnen. Sie verstärken den Mut der US-Demokraten, ihre Kandidaten und Kandidatinnen zunehmend divers aufzustellen.

Nach den Zwischenwahlen im November zog eine Rekordzahl von Frauen in den Kongress ein. Die ersten beiden Musliminnen sind darunter; eine von ihnen ist der erste Flüchtling, der es jemals in dieses Amt geschafft hat. Dass sie gewählt wurden, ist die Antithese zur spalterischen Rhetorik eines Donald Trump. Ein erfolgsversprechender Ansatz für die Kandidatenkür der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020? Unser US-Korrespondent Marc Pitzke wird die Entscheidung in Chicago beobachten und für Sie einordnen.

Sehen Sie einen Gewinner des Tages? No. No. No. No.

AFP

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: Wie gern würde ich Ihnen jetzt etwas von Relevanz aus London vermelden, ein Licht am Ende des Eurotunnels, eine Einigung, eine Annäherung, irgendwas. Stattdessen: Vier Abstimmungen im britischen Unterhaus. Ergebnis: Nothing, nada, niente.

Stephen Barclay, Brexit-Minister und Amtsinhaber des vermutlich schlimmsten Jobs der Welt, brachte gestern Abend direkt eine vierte Abstimmung über den Deal von Premierministerin Theresa Mays ins Spiel - sollte das Parlament den Deal diese Woche verabschieden, könne man am 12. April die EU verlassen, so Barclay. Doch ob Parlamentspräsident John Bercow eine vierte Abstimmung überhaupt zulässt, ist unklar; ob der Deal im vierten Anlauf vom Parlament abgesegnet würde, erst recht.

Denn nach den Ergebnissen von gestern Nacht sieht es aus, als müsse sich die britische Regierung zwischen einem No-Deal-Szenario und einem langen Aufschub des Brexit entscheiden - befindet sich also in einer Situation, die man auf Englisch gemeinhin als "between a rock and a hard place" bezeichnet. Heute soll das Kabinett fünf Stunden lang beraten, wie es da wieder rauskommt. Es hat nur elf Tage Zeit für eine Antwort.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Einen guten Start in den Tag wünscht Ihnen

Ayla Mayer