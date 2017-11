wir sind ja so abgelenkt, es ist ja so viel los. Dieser Trump schon wieder! Er sagt etwas, und wir regen uns auf. Während sich der Westen gebannt mit sich selbst beschäftigt, steigt China zur Weltmacht Nummer eins auf. Genau genommen ist "aufsteigen" schon längst nicht mehr das richtige Wort, wie die Titelgeschichte unseres neuen Hefts zeigt. China ist da, wo es sein will. Vor 200 Jahren hatte Napoleon geschrieben: "China ist ein schlafender Riese. Lasst ihn schlafen. Denn wenn er aufwacht, wird er die Welt bewegen." Aufwachen und sich den Herausforderungen aus China stellen, das ist jetzt die Aufgabe des Westens. Deswegen ist die Titelzeile des neuen SPIEGEL ein Weckruf an den Westen auf Chinesisch: Xing lai!

SPIEGEL-Korrespondent Bernhard Zand über die rasende Entwicklung Chinas und das Zusammentreffen von Donald Trump und Xi Jinping.

Identität und Abgrenzung

Man muss im Journalismus auch mal etwas zurücknehmen können: Also nehme ich hiermit zurück, zwar nicht vollumfänglich, aber in Teilen, was ich im Absatz zuvor geschrieben habe: Der Westen ist mit sich selbst beschäftigt, ja. Und manchmal auch zu sehr - unnötig mit Unnötigem. Aber zurzeit passiert tatsächlich jeden Tag Einschneidendes, womit wir uns eben doch und unbedingt beschäftigen müssen (und einschneidend ist, dies nur nebenbei, natürlich die Präsidentschaft Trumps).

imago/ Pacific Press Agency Harvey Weinstein

Seit Anfang Oktober die Übergriffe des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein bekannt wurden, ist im Westen eine Debatte darüber entstanden, wer was wann darf - oder eben auch nicht. Und das passiert nicht zufällig hier und jetzt. Wir leben in einer Art Zwischenzeit, in der sich Rollenbilder und gewohnte Grenzen auflösen, die Bilder und Grenzen sich aber noch nicht neu zusammengesetzt haben. Und auch das ist einschneidend. Rollenbilder und Grenzen geben Orientierung und bestimmen somit wesentlich unser Denken. In einer Zwischenzeit zu leben, das kann aufregend und schön sein, Rollenbilder neu zu definieren, das ist eine große Chance für jeden Einzelnen. Chancen und eine neue Komplexität können aber auch Angst machen, eben weil die Orientierung fehlt. Die politischen Auswirkungen sehen wir: Populisten greifen Ängste auf, befeuern sie und feiern Erfolge, weil sie Lösungen aufzeigen, die allzu einfach sind. Siehe Trump, siehe AfD. Ängste, die da sind, für unberechtigt zu halten, das führt aber auch zu nichts. Das beste Mittel gegen die Angst vor dem Neuem ist die Auseinandersetzung mit dem Neuen.

Seeger, EPA-EFE, Rex, Shutterstock Im Europaparlament

In unserem Heft haben wir uns in diversen Stücken mit der Frage nach Rollenbildern und Grenzen auseinandergesetzt. Peter Müller, unser Korrespondent in Brüssel, beschreibt, wie die Europaabgeordneten politisch um Frauenrechte ringen, einige von ihnen sich gleichzeitig aber selbst den Sexismusvorwurf gefallen lassen müssen. Georg Diez, der im Kulturressort arbeitet, erzählt am Beispiel des Schauspielers Kevin Spacey, wie das Hollywoodsystem aus Macht und Missbrauch auch schwule Sexualität betrifft. Maren Keller aus dem Gesellschaftsressort geht in einem großen Stück der Frage nach, wie US-Amerikanerinnen mit den Frauen- und Männerbildern umgehen, die Donald Trump in die Welt setzt. Claudia Voigt und Tobias Becker aus dem Kulturressort haben die Psychologin Sandra Konrad über weibliche Sexualität befragt. Konrad behauptet, dass viele Frauen ihre Lust noch immer der Lust des Mannes unterordnen und sich ihrer eigenen Grenzen zu wenig bewusst sind.

Um Identität und Abgrenzung geht es auch bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ein drittes Geschlecht einzuführen. Intersexuelle sollen sich künftig entscheiden dürfen: männlich, weiblich - oder für ein "weiteres Geschlecht". Mit diesem speziellen Thema befasst sich der Leitartikel im neuen Heft und ein weiteres Stück, das die biologischen, ethischen und juristischen Aspekte erklärt.

Warum China schon jetzt Weltmacht Nr. 1 ist - ein Weckruf für den Westen

40 Jahre Deutscher Herbst

Gewinner des Tages...

Olaf Blecker/ DER SPIEGEL Christian Lindner

ist, es hilft ja nichts, Christian Lindner. Es ist sicher nicht gut, einen so jungen Mann zu oft zum Sieger zu erklären, aber jetzt muss es einmal sein. Im SPIEGEL-Gespräch im neuen Heft stellt er seinen Verhandlungspartnern Kompromisse in Aussicht. Da Deutschland trotz aller Schwierigkeiten, die Jamaika mit sich bringen wird, ja nun endlich mal eine handlungsfähige Regierung braucht, ist es gut, wenn die Zeit des Pokerns vorbeigeht. "Aus Jamaika kann etwas werden", sagt er. Na also.

