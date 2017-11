er war nicht ihr Kandidat, aber nun dürfte Kanzlerin Angela Merkel mehr als froh sein, dass Frank-Walter Steinmeier in diesen Zeiten im Bellevue sitzt. Denn Steinmeier verfügt gleich über zwei Eigenschaften, die in Merkels Augen von Vorteil sind: Er ist Diplomat und er ist Sozialdemokrat. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik kam es so sehr auf das diplomatische Geschick des Bundespräsidenten an wie in den kommenden Tagen und Wochen. Zugleich erweist es sich nun als Vorteil, dass Merkel im vergangenen Jahr keinen Unionskandidaten für das höchste Amt im Staat durchsetzen konnte. Denn wem, wenn nicht Steinmeier, könnte es jetzt gelingen, die SPD für Merkel zu überzeugen, dass sie sich doch auf eine Große Koalition einlassen muss.

Steinmeier, das hat er gestern klargemacht, will keine Neuwahlen. Gestern war Merkel bei ihm, heute wird er mit den anderen gescheiterten Jamaika-Verhandlern Gespräche führen, doch entscheidend wird der Mittwoch: Da trifft Steinmeier SPD-Chef Martin Schulz.

Wie geht es nun weiter?

Blitzumfragen zeigen, dass etwa die Hälfte der Deutschen meint, Neuwahlen seien jetzt der beste Weg, ein Viertel plädiert für eine Große Koalition, etwas weniger für eine Minderheitsregierung. Jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne, aber was genau sollen Neuwahlen eigentlich bringen? Ich fürchte, die Hoffnung auf ein anderes, deutlicheres Ergebnis ist verständlich, aber irrational.

Verlierer des Tages...

... ist für viele in Berlin FDP-Chef Christian Lindner, der Mann, dem persönliche und parteipolitische Interessen wichtiger waren als das Schicksal des Landes. Doch ob die Liberalen am Ende für ihren Ausstieg aus Jamaika bezahlen oder doch davon profitieren werden, ist alles andere als sicher. Nach einer Umfrage des ZDF bedauern mehr als 70 Prozent der Deutschen, dass Jamaika nicht zustande kam, nur etwa 20 Prozent sehen das Scheitern als positiv, das sind weniger als die Wähler von AfD und FDP zusammen.

Andererseits ist es durchaus möglich, dass Lindners Kalkül aufgeht und der Wähler am Ende die Kompromisslosigkeit der FDP als Prinzipienfestigkeit belohnt. Lindner positioniert die FDP konsequent als bürgerliche Protestpartei gegen einen vermeintlichen linksliberalen Mainstream, vor allem aber gegen Merkel. Sein unausgesprochenes Ziel lautet: Merkel muss weg.

Merkel und die Union haben Lindners Ausstieg aus Jamaika denn auch als das verstanden, was er ist: ein Angriff gegen ihre Dame, gegen die Kanzlerin. Deshalb haben sie die Reihen sofort fest geschlossen, Merkel erhielt minutenlang demonstrativen Applaus. Gestern machte sie deutlich: Sie denkt nicht daran zurückzutreten, im Gegenteil: Wenn es zu Neuwahlen käme, würde sie wieder antreten. Deutschland erlebt jetzt ein echtes Duell: Lindner gegen Merkel.

Bundestag entscheidet über Auslandseinsätze

Der Bundestag richtet sich derweil in der neuen Normalität ein: Heute beginnt eine Sitzungswoche, der Parlamentsbetrieb läuft dann mit einer geschäftsführenden Regierung und einer Kanzlerin, die noch vom alten Bundestag gewählt wurde und im neuen keine Mehrheit mehr hat. Die AfD hat eine aktuelle Stunde beantragt. Und es stehen erste wichtige Abstimmungen an. Ende Oktober hatte das amtierende großkoalitionäre Kabinett beschlossen, die sieben Auslandseinsätze der Bundeswehr um drei Monate zu verlängern und damit die Zeit zu überbrücken, bis eine neue Regierung im Amt ist. Dieser Verlängerung soll nun heute der Bundestag zustimmen, vermutlich mit den Stimmen der Großen Koalition.

Amtsenthebung in Simbabwe

Zum Schluss, wenn man so will, ein tröstlicher Moment, der Mensch neigt ja dazu, sich daran aufzurichten, dass es anderen noch schlechter geht als ihm selbst. Deshalb ein Blick nach Simbabwe, wo heute ein Amtsenthebungsverfahren gegen Diktator Mugabe eingeleitet werden soll, was offenbar um einiges komplizierter ist als das Verfahren, das in Deutschland Neuwahlen herbeiführen könnte. Und ob das afrikanische Land danach tatsächlich besser dasteht, ist genauso ungewiss wie hierzulande: Die möglichen Nachfolger Mugabes sind nämlich alle korrupt, weiß meine Kollegin Maren Keller, wie Sie hier bei SPIEGEL DAILY nachlesen können.

