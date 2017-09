Die Lage am Mittwoch

ein guter Wahlkämpfer kennt keine Skrupel, dieser Einsicht folgt niemand so konsequent wie Christian Lindner. Der FDP-Boss will keine AfD-Wähler anlocken, sagt er - und erhebt zugleich jede Menge Forderungen, die genau das bezwecken: Asylbewerber sollen weniger Geld erhalten, länger in Sammelunterkünften wohnen und schneller abgeschoben werden.

Heute wird Lindner in Bremen auftreten, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich mancher Beobachter dabei an einen alten Loriot-Spott erinnern wird: "Im liberalen Sinne heißt liberal nicht immer liberal."

Der papierlose Wahlkampf

Heute greift Umweltministerin Barbara Hendricks in den Bundestagswahlkampf ein, doch es gibt Zweifel, ob das die Wende bringen kann. Während alle Welt über die Digitalisierung von Forschung und Verwaltung redet, verteilt die Ressortchefin Preise an jene Städte und Hochschulen, die statt herkömmlichem Papier Recyclingpapier verwenden. Merke: Umweltschutz kann manchmal ganz schön alt aussehen.

Das Urteil der Apple-Experten

Nachdem Apple-Chef Tim Cook das neue iPhone X vorgestellt hat, schlägt heute die Stunde der Analysten. Wie gut ist das Display? Was taugt die Spracherkennung? Wie schnell ist das Ladesystem? Wer wird das kaufen? Meine 14-jährige Tochter, eine echte Handy-Expertin, hat ihr Urteil schon gefällt: "Sieht kacke aus."

Katzenjagd

Bei SPIEGEL Plus können Sie sich heute über ein Massaker informieren, von dem kaum jemand weiß: Tausende von Katzen müssen jedes Jahr erschossen werden, weil Minka oder Murle in Wahrheit Raubtiere sind - und die Artenvielfalt bedrohen. Das Interview meiner Kollegin Eva Gemmer finden Sie hier.

Gewinner des Tages...

... ist Karl Marx, dessen Hauptwerk "Das Kapital" vor 150 Jahren zum ersten Mal in die Buchhandlungen kam. Seine Prognose, dass die bürgerliche Wirtschaftsordnung bald untergehen werde, hat sich zwar nicht bewahrheitet. Dafür räumen selbst seine Kritiker ein, dass kaum ein anderer Philosoph die globale Dynamik des Kapitalismus besser beschrieben hat als er. Fazit: Marx' Nachfolger wollten die Welt verändern, dabei hatte er sie nur richtig interpretiert.

Ich wünsche Ihnen einen befreiten Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga