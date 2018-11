während sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn heute einem weiteren Casting um den CDU-Vorsitz stellen, dient sich ihnen ungefragt ein politischer Partner an: Christian Lindner. Der FDP-Chef hat das Trio aufgefordert, nach dem Parteitag im Dezember einen neuen Anlauf für Jamaika zu unternehmen, die FDP sei jederzeit bereit.

Das Problem ist nur, dass - erstens - alle potenziellen CDU-Chefs im Gegensatz zu Lindner sagen, dass sie an Merkel festhalten wollen. Und - zweitens - die Wähler ihre Gunst zuletzt eher den Grünen als den Liberalen geschenkt haben. So ist es nicht ausgeschlossen, dass Lindners Liebeswerben am Ende erfolglos bleibt. Wer erhört schon einen Freier, der sich nicht aus Zuneigung bewirbt, sondern aus Verzweiflung?

Seehofer holt auf

CHRISTINA RIZK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

In dem bizarren Wettlauf zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer, wer als erster aus der Politik ausscheidet, hat der amtierende CSU-Chef wieder Boden gutgemacht. Noch vor ein paar Tagen schien es, als müsse Seehofer zusammen mit dem Parteivorsitz auch sein Ministeramt abgeben. Doch seit sein designierter Nachfolger Markus Söder gönnerhaft von "personeller Kontinuität" spricht, scheint Seehofers Verbleib erst einmal gesichert, möglicherweise bis zu jenem Tag, an dem mit der Großen Koalition auch Merkels Kanzlerschaft endet.

Wenn die Noch-CDU-Vorsitzende heute früh im Bundestag geredet und Seehofer am Nachmittag eine Tagung des Bundeskriminalamtes eröffnet hat, wird das politische Berlin wahrscheinlich wie folgt über das ungleiche Duo urteilen: Sie streiten gemeinsam, sie fallen gemeinsam.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die Interpol-Falle

Seit in der Welt immer mehr Autokraten regieren, gerät auch die Internationale Polizeiorganisation Interpol zunehmend ins Zwielicht. Erst ließ der türkische Alleinherrscher Recep Tayyip Erdogan mit ihrer Hilfe Oppositionelle verhaften. Dann wurde der chinesische Interpol-Präsident Meng Hongwei in seiner Heimat wegen Bestechlichkeit verhaftet und verschwand einfach von der Bildfläche. Und nun rebellieren amerikanische und ukrainische Delegierte, weil bei der heutigen Interpol-Versammlung in Dubai ein Russe zum Nachfolger gewählt werden soll. Fazit: Wo die Macht das Recht bricht, wird der Polizist zum Helfershelfer.

Das Diesel-Desaster

DPA

Heute könnte die Zahl der Städte, in denen ein Fahrverbot gilt, das Dutzend übersteigen. Nachdem in Hamburg, Frankfurt oder Gelsenkirchen bereits Sperren für ältere Dieselautos verhängt wurden, verhandelt das Verwaltungsgericht in Wiesbaden über ein Fahrverbot für Darmstadt. Vielleicht sollten Deutschlands Autoclubs umdenken - und künftig die Namen jener Städte nennen, in denen man noch unbeschwert mit dem Diesel unterwegs sein kann.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist der Otto-Katalog. Fast 70 Jahre lang war er das Symbol des deutschen Wirtschaftswunders, nun wird er zum letzten Mal gedruckt. Zuletzt hatte das hochglänzende Warenverzeichnis kaum noch Umsatz gebracht, weil auch die Kunden des Traditions-Kaufhauses zunehmend im Internet bestellten. Wer es liebt, vorm Konsumieren zu blättern, muss nun zu dem entsprechenden Erzeugnis eines schwedischen Möbelhaus greifen: Der Otto-Katalog ist tot - Lang lebe das Ikea-Magazin.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga