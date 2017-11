eine Situation wie diese ist auch ein Stresstest für Politiker. Wer kommt damit gut klar, wer nicht? Wer erreicht seine Ziele, wer muss klein beigeben? Wer wird getrieben, wer treibt? Ein Zwischenstand, kurz vor den Gesprächen über die Große Koalition:

Zwei Gruppen gibt es. Zur ersten gehören Christian Lindner (FDP), Jürgen Trittin (Grüne) und Sigmar Gabriel (SPD). Sie waren oder sind die Treiber.

Lindner hat Jamaika platzen lassen, weil er das so wollte. Er hatte ein Ziel und die Ruchlosigkeit, es durchzusetzen, obwohl er von Hoffnungen auf Jamaika umgeben war.

Trittin hat Lindner die Vorlage gegeben, indem er mittels Interviews schlechte Stimmung verbreitete, und er wusste, was das bedeuten konnte.

Gabriel hat entschieden, dass eine Große Koalition für ihn richtig ist. Nun treibt er Martin Schulz vor sich her, untergräbt den Rest von dessen Autorität mit Kritik an seiner Führungsschwäche.

Zur zweiten Gruppe zählen Angela Merkel, Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir und Martin Schulz. Sie waren bislang die Getriebenen. Alle vier haben es nicht geschafft, ihre Ziele durchzusetzen. Merkel, Göring-Eckardt und Özdemir wollten Jamaika, Schulz wollte keine Gespräche über eine Große Koalition.

Was Lindner, Trittin und Gabriel verbindet, ist der dominante Charakter, sie können ruchlos und egozentrisch sein. Wenn's schweflig wird, fühlen sie sich jedenfalls nicht unwohl.

Merkel, Göring-Eckart, Özdemir und Schulz haben nicht diese dicken Egos, sie sind zurückhaltender, stärker auf Harmonie bedacht. Ihr Hauptnachteil war allerdings, dass sie andere brauchten, um ihre Ziele zu erreichen. Zu den anderen gehörten aber die großen Egos, hier Lindner und Trittin, dort Gabriel.

Lindner und Trittin sind aus dem Spiel, Merkel und Gabriel haben nun dasselbe Ziel, die Große Koalition. Aber auch auf dem Weg dorthin wird noch Schwefel aufsteigen.

Horst Seehofer übrigens ist einerseits dominant, hat sich bei den Sondierungsgesprächen aber konstruktiv verhalten, nicht egozentrisch. Insofern steht er in der Mitte. Vom schlechten Wahlergebnis geschwächt, wird er bald wohl von Markus Söder aus dem Amt des Ministerpräsidenten gejagt werden, wie heute die "Süddeutsche Zeitung" andeutet. Söder gehört eindeutig zum ersten Typus.

Schmidt und das Risiko

DPA

Manchmal ist der Tageskalender der Deutschen Presse-Agentur wirklich herzig. Für heute ist dort dieser Termin notiert: "Festakt zum 15-jährigen Bestehen des Bundesinstituts für Risikobewertung u.a. mit Grußwort von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU)". Schmidt ist jener Mann, der vorgestern berühmt wurde, weil er, angeblich auf eigene Faust, in der EU dafür gestimmt hatte, dass das Unkrautgift Glyphosat weiter verwendet werden darf. Die SPD war empört, von der Kanzlerin kam ein Tadel. Es wäre schön, würde Schmidt heute darüber reden, wie er das Risiko bewertet hat, mit seinem Alleingang die Gespräche für eine Große Koalition in die Luft zu jagen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist übrigens der Meinung, Glyphosat erhöhe das Krebsrisiko nicht. Das wird von anderen Experten bestritten.

Firnis, hauchdünn

DPA

In Den Haag fällt heute das letzte Urteil des Uno-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien. Es geht um ein Berufungsverfahren gegen sechs ehemalige Offiziere der bosnisch-kroatischen Armee.

24 Jahre lang hat das Tribunal versucht, das jugoslawische Grauen aufzuarbeiten. Es ist nicht immer gelungen, für Gerechtigkeit zu sorgen, aber die Weltgemeinschaft hat selten etwas so Verdienstvolles eingerichtet wie dieses Gericht. Krieg ist kein rechtsfreier Raum, wer Verbrechen begeht, muss damit rechnen, dafür belangt zu werden. Das kann das Grauen nicht ausmerzen, aber vielleicht ein bisschen reduzieren.

Für mich bleibt vom Krieg in Jugoslawien auch ein Satz meines damaligen Kollegen Theo Sommer. "Der Firnis der Zivilisation ist hauchdünn", schrieb er Anfang 1993 in der "Zeit". Ich war kurz vor dem Krieg in Sarajewo und erlebte eine Stadt, die so europäisch-modern war wie Hamburg oder Lyon. Wenig später, als der Firnis weggewischt war, herrschte dort die Barbarei.

Free Deniz

DPA

Heute läuft die Frist für die Türkei aus, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Stellung zum Fall Deniz Yücel zu nehmen. Der Journalist der "Welt" sitzt seit bald einem Jahr in Untersuchungshaft, obwohl er nur seinem Job nachgegangen ist.

Gewinnerin des Tages

REUTERS

Frances Fitzgerald, stellvertretende Premierministerin von Irland, ist zurückgetreten. Damit hat sie eine schwere Regierungskrise und Neuwahlen verhindert. Fitzgerald ist in einen Polizeiskandal verwickelt, und wäre sie nicht zurückgetreten, hätte die Opposition die Minderheitsregierung von Premierminister Leo Varadkar aus dem Amt gejagt. Und dass in einer heiklen Situation, weil die Iren wegen des Brexits mit Großbritannien über die Grenze zwischen ihrer Republik und Nordirland verhandeln müssen. Fitzgerald hat sich, sicherlich auch unter Druck, dem Staatsinteresse untergeordnet, damit ist sie Gewinnerin des Tages.

