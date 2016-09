Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

damit Deutschland Deutschland bleibt, fordert die CSU auf ihrer heutigen Klausurtagung im bayrischen Schwarzenfeld einen "Vorrang für Zuwanderer aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis". Der Vorschlag ist nicht nur geeignet, das Niveau des in der Partei sonst so hoch geschätzten Stammtischs um mehrere Maß-Einheiten zu unterbieten, er wirft auch jede Menge Fragen auf. Zum Beispiel, wer zum christlich-abendländischen Kulturkreis eigentlich gehört: der muslimische Professor aus London? Der orthodoxe Grieche? Der Yupik aus dem russischen Sibirien?

Bei genauerem Hinsehen bleibt wohl vor allem der Migrations-Willige aus der christlich-abendländischen Kernregion schlechthin übrig; aus Bayern also, wo seit dieser Woche wahrscheinlich viele entschlossen sind, vor der rassistisch angehauchten Rhetorik der CSU Reißaus zu nehmen. So besehen läuft die Forderung der Christsozialen auf eine Parole hinaus, die in der Partei seit jeher Konjunktur hat: Vorrang für die Bayern.

In ihrer langen Amtszeit als Kanzlerin hat Angela Merkel ihre Positionen häufiger mal gewechselt. Mal für die Reformen des Leipziger Parteitags, mal dagegen. Erst für längere Atomlaufzeiten, dann für den Ausstieg. In der Flüchtlingsfrage dagegen hält Merkel auch nach den jüngsten Wahlniederlagen eisern an ihrem Mantra fest: Alles war richtig, Fehler gab es nicht. Der SPIEGEL widmet Merkels bedenklichem Starrsinn, der nicht wenige an die Spätphase von Helmut Kohl erinnert, in dieser Woche eine Titelgeschichte, die mein Kollege René Pfister zusammengeschrieben hat. Überschrift: "Herbst der Macht".

Einer der liebenswerten Züge der Grünen war stets, dass unkonventionelle Kandidaten bei ihnen eine Chance bekamen; getreu dem Hape-Kerkeling-Motto "Isch kandidiere". Für die Spitzenpositionen zur jüngsten Bundestagswahl zum Beispiel bewarben sich neben der üblichen Prominenz auch elf unbekanntere Parteimitglieder. Thomas Mustermann zum Beispiel, ein 46-jähriger Altenpfleger aus dem Ruhrgebiet. Oder der Student Patrick Held, der sich mit dem Hinweis empfahl, er habe an der Uni gelernt, "schwierige Entscheidungsprozesse mit analytischer Grundsätzlichkeit anzugehen". Stimmt, daran fehlt es manchmal in der Politik. An diesem Wochenende nun bestimmen die zuständigen Parteigremien das Spitzenpersonal fürs nächste Jahr - und diesmal tritt auf der Außenseiter-Position nur die brandenburgische Politikerin Sonja Karas an. Das erhöhe die Professionalität, meinen die Parteigranden. Markenartikler wissen es besser: Ein Produkt, das seinen Charakter verliert, kauft keiner mehr.

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras empfängt heute seine Amtskollegen aus Südeuropa, um mal wieder ordentlich über die knauserigen Deutschen und ihre nervige Sparpolitik abzulästern. Der Zeitpunkt ist gut gewählt: Erstens sind Tsipras' Umfragewerte gerade im Keller. Und zweitens kann er mit seinen Tiraden momentan auch keine Touristen verprellen - die deutschen Sommerferien sind schließlich vorbei.

