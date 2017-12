nach der Entscheidung im CSU-internen Führungsstreit reden sie in München nun viel von "Geschlossenheit", "Mannschaftsspiel" und "Vertrauen". Tatsächlich hat sich Markus Söder weitgehend durchgesetzt. Und dass die sogenannte Doppelspitze der beiden verfeindeten Politiker künftig eher durch "enge Zusammenarbeit" (Söder) als durch "Schmutzeleien" (Seehofer) auffällt, glauben nicht einmal die Öffentlichkeitsarbeiter der CSU.

Mein Kollege Ralf Neukirch, der seit vielen Jahren das bayerische Intrigenspiel verfolgt, ist jedenfalls überzeugt: "Der Machtkampf geht weiter."

Lindners heimliche Anhänger

AFP

Die Absage der FDP an eine Jamaikakoalition kennt zwei sozialdemokratische Gewinner: Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel. Der eine fremdelte zuvor im Amt des Bundespräsidenten, der andere stellte sich schon auf eine Zukunft als stellvertretender Vorsitzender des Europaausschusses ein. Doch seit die schwarz-gelb-grünen Sondierungen geplatzt sind, befinden sich die beiden SPD-Politiker im Aufwind: Der eine kann sich bei den Bürgern als entschlossener Verhinderer von Neuwahlen beliebt machen. Der andere hofft darauf, einen Ministerposten in einem möglichen Merkel-Schulz-Kabinett zu ergattern. Wenn die beiden heute in Berlin (Gabriel) oder Erfurt (Steinmeier) auftreten, sollten sie deshalb eines nicht vergessen: eine Dankadresse an Christian Lindner.

Hoffen auf Tillerson

AFP

Der Mann gilt als Stimme der Vernunft in einem Orkan des Wahnsinns. Während US-Präsident Donald Trump beinahe täglich mit zersetzenden Twitter-Botschaften für diplomatische Verwerfungen sorgt, fällt Außenminister Rex Tillerson mit ausgleichenden und abgestimmten Botschaften auf, etwa zum Pariser Klimaabkommen oder dem Iran-Deal. Kein Wunder, dass der Wut-Politiker im Weißen Haus den frühere Öl-Unternehmer nun offenbar loswerden will. Heute besucht der Minister seine Nato-Kollegen in Brüssel, und es ist zu vermuten, dass der eine oder andere ihn mit einem Stoßgebet zum Durchhalten zu bewegen versucht: lieber Tillerson als Twitter.

Mein Pad? Dein Pad?

Mit Verwunderung werden manche deutsche Mittelständler heute nach Brüssel blicken. Vor einem EU-Gericht wehrt sich der US-Konzern Apple gegen die Mi-Pad-Tablets eines chinesischen Konkurrenten, weil sie mit seinen iPads verwechselt werden könnten. "Komisch", werden die Industriellen aus der Bundesrepublik stöhnen, "bei uns klauen sie nicht nur den Namen, sondern das ganze Produkt".

Gewinner des Tages...

DPA

... sind die Eimer im Deutschen Bundestag. Wenn es wie in den vergangenen Tagen heftig regnet, werden die schwarzen und grauen Behälter wieder in die Flure und Gänge der Parlamentsgebäude platziert. Dort fangen sie das Wasser auf, das durch die gläsernen Flachdächer tropft. Schuld sind angeblich Berlins Vögel, die bei der Nahrungssuche Löcher in die Fugen picken. Weil eine Lösung des Problems nicht in Sicht ist, denkt die Parlamentsverwaltung nun darüber nach, die Bundeseimer wenigstens mit der staatseigenen Vogelsymbolik aufzuhübschen. "Wie wäre es", heißt es dort, "wenn wir die Gefäße mit einem Bundesadler versehen?"

DIE LAGE - Der kompakte Nachrichtenüberblick am morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag,

Ihr Michael Sauga