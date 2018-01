mit CSU-Klausurtagungen ist es wie mit Partys. Bedeutsam ist nicht nur, wer eingeladen ist, sondern auch, wer nicht eingeladen ist. Eingeladen zur traditionellen winterlichen Zusammenkunft der Landesgruppe, die heute in Kloster Seeon beginnt, ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán: Typ alter Freund, der aus Tradition und Anhänglichkeit eingeladen wird, Gegenspieler von Kanzlerin Merkel in der Flüchtlingskrise, ein Affront gegen die CDU-Chefin natürlich. Irgendwie unnötig, wo doch die Schwesterparteien ihren Streit um die Flüchtlingspolitik demonstrativ beigelegt hatten.

Nicht dabei sein wird dagegen Markus Söder, der künftige Ministerpräsident: Typ jugendlicher Randalierer, er komme "extra nicht", will die bayerische Presse erfahren haben. Nun ja. Ist wohl der Vorteil von Doppelspitzen, da reicht es, wenn einer kommt.

Apropos Party: Das Sondierungstreffen für die Sondierungsverhandlungen gestern soll ja ganz nett gewesen sein, also können sie wohl bald anfangen zu sondieren.

Gabriel an der Kontaktlinie

Außenminister Sigmar Gabriel ist zurzeit in der Ukraine, heute fährt er im Osten des Landes an die sogenannte Kontaktlinie, das ist, glaube ich, ein Synonym für Front. Euphemismus nennt man sowas. Mit dem Minsker Abkommen ist es ja inzwischen so ähnlich wie mit der Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten: Keiner glaubt mehr dran, aber alle halten daran fest.

Höcke bleibt

Erinnern Sie sich noch an die Dresdner Rede von Björn Höcke? Die mit der Erinnerungskultur? Damals gab es in der AfD noch Leute, die so was nicht ok fanden und ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke anstrengten. Das war vor der Bundestagswahl, als die AfD noch ein bisschen bürgerlich sein wollte.

Heute wird darüber in Erfurt verhandelt. Das Verfahren ist allerdings inzwischen eine Farce. Fraktionschefin Alice Weidel, eine der Initiatorinnen, hält schon lange still, weil sie es sich mit den Rechten in der Partei nicht verderben will. Es ist der Preis dafür, dass sie an die Spitze der Fraktion aufsteigen konnte. Höcke hat also nichts zu befürchten.

Gewinner des Tages...

... sind die Koreaner. Nachdem Trump und Kim jetzt geklärt haben, wer den Größeren hat, gibt es endlich einen Hoffnungsschimmer für das Volk des geteilten Landes. Nord und Süd sprechen wieder miteinander, der Sport, Olympia, könnte wie einst die Pingpong-Diplomatie zum Vehikel der Verständigung werden. Bei einem ersten Kontakt am Mittwoch ging es übrigens um "technische Details", was wiederum an die deutschen Koalitionäre erinnert, die ja bisher auch vor allem über "technische Fragen" gesprochen haben. Und so schließt sich der Kreis dieser Lage.

