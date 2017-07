wie wird die CSU von diesem Baum wieder herunterkommen? So lautete die große Frage, als sich die bayerische Schwesterpartei von Merkels CDU in der Flüchtlingskrise immer härter auf die Forderung nach einer Obergrenze festlegte. Mittlerweile ist das O-Wort vom Fetisch zur Floskel geworden. Natürlich durfte es im Bayernplan, den die Partei gestern vorstellte, nicht fehlen.

Aber als Generalsekretär Andreas Scheuer das Programm erläuterte, war die Obergrenze plötzlich nicht mehr Bedingung, sondern nur noch eine vage Intention. Man habe die feste Absicht, die Obergrenze in einen künftigen Koalitionsvertrag zu bringen, sagte Scheuer. Man könnte auch sagen: Der Abstieg vom Baum ist schon zur Hälfte geschafft.

KT ante portas

Und noch einmal Bayern: Heute eröffnet in Berlin die Karikaturenausstellung "Ludwig Erhard - gestern-heute-morgen". Der Ex-Kanzler allein wäre eigentlich noch keine Erwähnung an dieser Stelle wert. Interessant ist aber, wer bei der feierlichen Eröffnung durch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit von der Partie sein wird. Angekündigt ist nicht nur Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, sondern auch Ex-Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Der Freiherr in Berlin! In München munkelt man, dass CSU-Chef Horst Seehofer den verflossenen Hoffnungsträger am liebsten als Thronfolger zurück nach Bayern holen würde. Wir lernen: Ein paar Jahre in der Versenkung können die Karriere befördern, frei nach dem Motto: KT zu Guttenberg - gestern-heute-morgen.

Zeichen und Wunder

Zu den vornehmsten Aufgaben des Papstes gehört es, Wunder zu identifizieren. Heute will Franziskus seine Entscheidung in einem seit fast 40 Jahren strittigen Fall bekanntgeben: Ende Juni 1981 soll in dem bosnischen Dörfchen Medjugorje die Muttergottes erschienen sein, und seither immer wieder. Inzwischen strömen jährlich mehr als zwei Millionen Pilger in den 3000-Seelen-Ort. Die katholische Kirche ist bisher skeptisch bis ablehnend, verschiedene Päpste haben wechselnde Untersuchungskommissionen eingesetzt, aber bisher konnte nichts zuverlässig Übernatürliches festgestellt werden. Nur: Die Gläubigen lassen sich von den Offiziellen im Vatikan nicht von ihrem Wunderglauben abbringen, Medjugorje ist ein Wallfahrtsort, ob der Papst will oder nicht. Entsprechend schwer tut er sich nun mit dem endgültigen Verdikt. Kein Wunder: Gerade wenn man unfehlbar ist, will so eine Entscheidung wohl überlegt sein.

Verliererin des Tages...

... ist die britische Premierministerin Theresa May. Während die Politik auf der Insel im Chaos versinkt, werden in Brüssel ihre Unterhändler vorgeführt und in London fallen ihr Mitglieder des eigenen Kabinetts in den Rücken. Aber Vorsicht, kein Grund zur Schadenfreude: Niemand hat Interesse an einem Failed State Großbritannien.

Gewinner des Tages

