Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

wie wild wird heute diskutiert? Seit einer Woche redet die Politik über Ursachen und Folgen des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Man hat da Beschämendes, auch Abstoßendes gehört, während die Berliner Bevölkerung gelassen blieb. Nun legt die CSU einen neuen Sicherheitskatalog vor. Es ist der übliche Reflex nach Anschlägen, aber es steht nicht nur Unsinn in diesem Papier. Der lasche Umgang mit sogenannten Gefährdern ist ein Ärgernis.

Wer nach Deutschland kommt und erkennbar den Gedanken hegt, schwere Straftaten zu begehen, wer also das Gastrecht und die Willkommenskultur auf so ruchlose Weise missbraucht, sollte nicht die üblichen Freiheiten und die übliche Toleranz genießen. Solche Leute gehören unter die Aufsicht des Staates, möglichst bis zur Abreise in ihre Heimat.

Demokratie ist nicht genug

Am Ende dieser Woche geht auch dieses Jahr zu Ende. Man könnte sich fragen, was man gelernt hat in diesem fürchterlichen Jahr 2016. Ich habe gelernt, dass ich den Begriff Demokratie falsch verwendet habe, und das tut weh. Ich bin davon ausgegangen, dass im Wort Demokratie das Wort liberal mitschwingt, dass in einer Demokratie im Großen und Ganzen die Dinge passieren, die ich für richtig halte. Das war ein bisschen anmaßend, muss ich jetzt sagen, nach dem Wahlsieg von Trump, den Wahlerfolgen der AfD.

Der Kampf gegen den Rechtspopulismus ist nicht der Kampf für die Demokratie. Es ist der Kampf für die liberale Demokratie. Demokratie heißt nur, das geschehen soll, was die Mehrheit für richtig hält, und damit ist Trump selbstverständlich demokratisch legitimiert, auch wenn er nur die Mehrheit der Wahlmänner gewonnen hat. Deshalb werde ich künftig nicht mehr sagen, dass die Demokratie auf dem Spiel steht. Es ist die liberale Demokratie (und die kann natürlich strenger mit Gefährdern verfahren als bislang).

REUTERS

Der Tod im Grill Royal

Der erste Weihnachtstag begann und endete für mich mit George Michael. Am Morgen sagte ich meiner Freundin in einem Hotel in Saarbrücken, ich hätte in diesem Jahr noch nicht "Last Christmas" gehört. Dann hörten wir das Lied auf dem Handy. Am Abend waren wir im Grill Royal in Berlin. Am Nachbartisch war eine größere, ziemlich lustige Gruppe mit einigen gut gestylten Schwulen in den Vierzigern und Fünfzigern. Gegen Mitternacht sagte einer von ihnen, George Michael sei tot. George Michael war der Held dieser Jungs, der stylischen Schwulen jener Generation. Einer von ihnen legte sein Handy auf ein Weinglas und ließ "Last Christmas" ertönen. Trauriger klang es nie. Manchmal gibt es Zufälle, die schön wären, ginge es nicht um den Tod.

AP

Ein Staat für den Frieden

Auf Hawaii treffen sich heute der amerikanische Präsident Barack Obama und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe. Sie begehen den 75. Jahrestag des japanischen Angriffs auf die US-Flotte in Pearl Harbour. Damals begann der Zweite Weltkrieg im Pazifik. Am vergangenen Freitag hat Obama erstmals seit langer Zeit darauf verzichtet, ein Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrats gegen die israelische Siedlungspolitik einzulegen. Die Resolution ging durch, wird kaum etwas verändern, aber es ist die richtige Botschaft. Die Siedlungen verhindern, dass Palästina ein eigener Staat werden kann, was der beste Weg zu einem dauerhaften Frieden wäre. Im Zweiten Weltkrieg war der Weg zum Frieden erst frei, nachdem einige Völker ausgeblutet waren. Das muss doch anders gehen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind für mich die drei Freiwilligen aus den USA, die in der Nähe von Mossul zivile Kriegsopfer versorgen. Sie sind nicht einmal ausgebildete Ärzte, sie können es aber nicht ertragen, dass Schwerverletzte hilflos bleiben. Deshalb helfen sie so gut sie können. Christoph Reuter hat ihre Geschichte für den aktuellen SPIEGEL aufgeschrieben. Sie hat mich durch das gesamte Weihnachtsfest begleitet, weil die drei Amerikaner die christliche Botschaft von der Nächstenliebe in herausragender Weise leben. Sie können den Text im aktuellen SPIEGEL oder bei SPIEGEL Plus lesen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit