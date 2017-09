Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 200 Tagen, seit dem 14. Februar 2017, sitzt der Journalist Deniz Yücel an diesem Freitag in türkischer Haft. Ohne Anklage. In Einzelhaft, ohne Kontakt zu Mitgefangenen. Nur selten darf ihn jemand besuchen. Das Regime wirft ihm "Terrorpropaganda" vor, wie den meisten kritischen Journalisten im Land. Aber Journalismus ist kein Verbrechen. Und es ist wichtig, immer wieder an das Unrecht zu erinnern, das der türkische Staat jenen antut, die sich nicht Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterwerfen. Und deshalb muss auch immer wieder an das Schicksal der politischen Häftlinge im Land erinnert werden - an Yücel, an die deutsche Journalistin Mesale Tolu, an den Menschenrechtler Peter Steudtner und an die unzähligen türkischen Kollegen mit dem gleichen Schicksal.

Die traurige Zahl von 200 Tagen Haft nimmt SPIEGEL ONLINE zum Anlass, den ganzen Tag an den Fall Deniz Yücel zu erinnern, sich für die Meinungsfreiheit stark zu machen - und Analysen, Gastbeiträge und Interviews zu veröffentlichen, die sich mit der Situation in der Türkei beschäftigen. Es äußern sich unter anderen Dilek Mayatürk-Yücel, die Ehefrau von Deniz; Ali Reza Tolu, der Vater der inhaftierten Journalistin Mesale Tolu; und der Schriftsteller Dogan Akhanli, der in Spanien kurzzeitig auf türkische Bitte festgenommen wurde.

"Abstumpfen dürfen wir nicht", schreibt Chefredakteurin Barbara Hans in ihrem Editorial. "Wir müssen trotzig bleiben." Als Präsident Erdogan in einem Interview mit der "Zeit" neulich mehrfach auf Yücel angesprochen wurde, sagte er irgendwann entnervt: "Warum setzt man sich so sehr für eine Person ein? Das ist nicht zu verstehen." Doch genau dieser unablässige Einsatz für eine Person ist es eben, der den Unterschied ausmacht zwischen einer freien und einer unfreien Gesellschaft. Am Sonntag um 14 Uhr findet vor dem Bundeskanzleramt eine Solidaritätskundgebung für die Inhaftierten statt.

Die große TV-Debatte

Am Sonntag kulminiert der deutsche Wahlkampf im einzigen Ereignis, das die Nation in ihren Bann ziehen könnte: das TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz. Es wird ab 20.15 Uhr von der ARD, Phoenix, RTL, Sat.1 und dem ZDF ausgestrahlt, moderiert von Sandra Maischberger, Claus Strunz, Peter Kloeppel und Maybrit Illner - und genauso kompliziert wie das klingt, wird es wohl auch werden.

Deshalb hat der frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender im aktuellen SPIEGEL scharfe Kritik geübt: "Das Kanzleramt verlangt ein Korsett für die Kanzlerin, in dem sie sich nicht bewegen muss. Und zugleich eines für Schulz, in dem er sich nicht bewegen darf", sagte Brender: "Als Fernsehformat ist das eine Missgeburt." Eigentlich scheint klar, dass Martin Schulz nur eine Chance hat, wenn er angreift - doch er hat bereits versprochen, von persönlichen Attacken abzusehen. Umgekehrt gilt, dass Merkel noch keines ihrer bisherigen TV-Duelle gewonnen hat. Die Wahl dann allerdings trotzdem.

Macrons Reformen

Gute Nachricht: Nach der Präsentation von Emmanuel Macrons Arbeitsmarktreformen haben sich die Chancen erhöht, dass der Präsident mit seinem Vorhaben Erfolg haben könnte: Zwei der wichtigsten Gewerkschaften haben ausdrücklich angekündigt, sich nicht an den Protesten im Herbst beteiligen zu wollen. Die Reform besteht aus fünf Verordnungen und insgesamt 36 Maßnahmen. Es soll künftig mehr Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern auf Ebene der Unternehmen geben, außerdem soll es etwas einfacher werden, Kündigungen auszusprechen. Die Details können Sie hier lesen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

Er ist wieder da: Karl-Theodor zu Guttenberg. Er tritt bei der CSU in seiner fränkischen Heimat Kulmbach auf und wird bejubelt. Mit seiner Plagiatsaffäre sei es jetzt "auch mal gut", sagt der Ex-Minister und setzt, wenn schon nicht auf die Vergesslichkeit der Wähler, dann immerhin auf die Kraft der Vergebung. Zwar macht er dann prompt einen Witz über Gerhard Schröder, der ein paar Tage zuvor auf der Titelseite der "FAZ" gestanden hatte ("Alte Liebe rosneft nicht"). Aber wer will das schon so eng sehen. Guttenberg will noch sechs weitere Wahlkampfauftritte in Bayern absolvieren, und wer weiß, was nach der Bundestagswahl ist. Dass er aufgehört hat, von einem Comeback zu träumen, kann man sich nur schwer vorstellen.

