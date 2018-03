"Stell dich nicht so an!" Das ist ein Satz, den Depressive immer noch hören müssen. Als könnten sie es leicht ändern, wenn sie furchtbar traurig und niedergeschlagen sind. Ein Fünftel der Deutschen glaubt, eine Depression lasse sich mit einer Schokolade heilen.

So ist es natürlich nicht. In unserer Titelgeschichte "Das düstere Ich" erzählen Veronika Hackenbroch und Kerstin Kullmann von Menschen, die in eine Depression gerutscht sind und wieder herausgefunden haben. Es sind Geschichten, die traurig beginnen und optimistisch enden. Eine Voraussetzung: Man muss akzeptieren, dass eine Depression eine echte, oft schwere Krankheit ist, die einer Behandlung bedarf.

Alles wackelt

Nichts fürchtet eine Exportnation mehr als einen Handelskrieg, und der steht nun vor der Tür, angezettelt von Donald Trump, der amerikanischen Industrien mit Zöllen auf Importe helfen will. Das mag sich die Europäische Union natürlich nicht gefallen lassen und kündigt ihrerseits höhere Zölle an. Schon droht die gefürchtete Kettenreaktion, die alles teurer macht und den Wohlstand mindert.

In einem großen Report untersuchen wir, ob nicht Donald Trump ein bisschen Recht haben könnte mit seiner Empörung und was der neue Konflikt vor allem für die deutsche Industrie bedeuten könnte. "Dann wackelt alles", sagt einer der interviewten Experten.

Hässlicher Sieg

Eine ganz besondere Recherche ist meinem Kollegen Marc Hujer gelungen. Er wollte wissen, wie Markus Söder so ist, und kam auf die Idee, dass er das vielleicht auf dem Tennisplatz herausfinden kann. Eine gute Idee. Söder und Hujer trafen sich zu einem kleinen Match in Nürnberg, und rund um diese Begegnung hat Hujer eine wunderbare Geschichte gestrickt. Sie finden sie unter der Überschrift "Winning Ugly" im Heft. Das war das Motto des ehemaligen Tennisprofis Brad Gilbert, den Söder bewundert hat.

Winning ugly heißt soviel wie: mit schmutzigen Tricks gewinnen. Wie das Match gelaufen, wie es ausgegangen ist, können Sie im neuen SPIEGEL lesen.

Die Wut der Leser

Unseren Dialog mit den Lesern führen wir auch in dieser Woche weiter. In der vergangenen Ausgabe hatte Isabel Hülsen über wütende Leser berichtet, Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die den Medien nicht mehr trauen, auch dem SPIEGEL nicht. Mehr als 2500 Leserinnen und Leser hat das angeregt, uns zu schreiben, ihre Kritik, ihr Lob, ihre Vorschläge, was wir besser machen könnten.

Auf drei Seiten dokumentieren wir im neuen SPIEGEL einen Teil dieser Zuschriften. Am 25. Mai werden wir dann auf einer Leserkonferenz in Hamburg mit den Leuten diskutieren, die uns geschrieben haben. Und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über Ihre Reaktionen.

Konkurrenz um Schlafplätze

Der Streit um die Essener Tafel hat den Blick auf eines der traurigsten Probleme unserer Gesellschaft gelenkt: die Konkurrenz der Ärmsten um Ressourcen. Bruno Schrep schreibt diese Geschichte fort. Er hat sich auf Hamburgs Straßen umgesehen, wo besonders viele Obdachlose aus Osteuropa gestrandet sind. Sie konkurrieren um Schlafplätze, um milde Gaben, und es sind so viele geworden, dass die Stadt sie wieder loswerden will.

Der humanitäre Ansatz führt hier zu dem Problem, das wir spätestens seit der Flüchtlingskrise kennen: Je menschlicher man sich zeigt, je mehr man hilft, desto mehr Bedürftige werden angelockt, desto mehr Zweifel an der Humanität kommen auf.

Gewinner des Tages

Gegen Markus Söder Tennisspielen ist eine Sache, gegen Per Mertesacker im Fußball anzutreten eine ganz andere. Das kann weh tun. Er ist ein Fußballspieler der robusteren Art, ein Verteidiger, der keine Grätsche auslässt. Deshalb war es sicherlich weise, dass ihn meine Kollegin Antje Windmann in einem Londoner Restaurant traf, zu einem Gespräch, wie es das selten gegeben hat zwischen einem Fußballspieler und einer Journalistin. Einem offenen Gespräch.

Aktive Fußballspieler lassen fast nie in ihre Seele blicken. Sie müssen und wollen Helden sein und werden zu Kunstfiguren in einer künstlichen Welt, werden so wie ihre Avatare auf der Playstation. Antje Windmann hat Mertesacker den Vorschlag gemacht, mit ihr wie ein echter Mensch zu reden, und er ließ sich darauf ein. Was meine Kollegin da erfahren und aufgeschrieben hat, ist sehr bewegend, ist eine Rarität, ist ein Dokument über das Leben in einer gnadenlosen Welt. Lesen!

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Ihr Dirk Kurbjuweit