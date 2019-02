hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Jubiläum in Weimar

Deutschland feiert 100 Jahre Weimarer Republik. Am 6. Februar 1919 tagte die verfassungsgebende Nationalversammlung erstmals in der thüringischen Provinz. Bei der Jubiläumsfeier hat Angela Merkel (CDU) nun den historischen Moment als wichtigen Schritt zur Demokratie gewürdigt. Das heute geltende Grundgesetz sei dadurch entstanden, dass man aus den Schwächen der Weimarer Verfassung gelernt habe, sagte die Bundeskanzlerin. Sie forderte von jungen Deutschen, sich für Demokratie einzusetzen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble waren beim Jubiläum in Weimar vor Ort.

REUTERS Jubiläumsfeier in Weimar mit Angela Merkel (4.v.l.), Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.) und Wolfgang Schäuble (3.v.r.)

Über die Bedeutung der damaligen Verfassung für das Grundgesetz und die heutige Politik hat mein Kollege Dominik Peters mit dem Historiker Heinrich August Winkler gesprochen. Dabei ging es auch um die Frage: Was lehrt uns Weimar für den Umgang mit der AfD? Winkler wirft der rechtspopulistischen Partei vor, zu versuchen, "das Erbe der Deutschnationalen der Weimarer Republik anzutreten". Die Partei müsse "konfrontiert" und "systematisch widerlegt" werden, sagt Winkler.

Teil der heutigen Jubiläumsfeier war auch ein ökumenischer Gottesdienst in der Weimarer Herderkirche. Dort waren schon die Abgeordneten der Nationalversammlung vor 100 Jahren zu einem Gottesdienst zusammengekommen. Aber warum fiel die damalige Wahl überhaupt auf Weimar und nicht etwa auf die Hauptstadt Berlin? Das erklärt der Verfassungshistoriker Heiko Holste. In einer historischen Bilderstrecke können Sie außerdem nachlesen, wie die Verfassung überhaupt entstanden ist.

1.500.000

So viel Geld, also 1,5 Millionen Euro, soll die enteignete Besitzerin des Geburtshauses von Adolf Hitler erhalten. Das hat das Landgericht Ried im Innkreis entschieden, nachdem ein zweites Gutachten den Wert des Grundstücks deutlich höher eingeschätzt hatte als ein erstes. Zuvor hatte der Staat nur 310.000 Euro an die Frau gezahlt. Österreich hatte die Frau enteignet, um zu verhindern, dass das zweistöckige Wohnhaus in Braunau zum Pilgerort für Neonazis wird.

DPA Das Geburtshaus von Adolf Hitler

Was Sie heute wissen müssen

Bundesregierung stimmt für leichtere Informationen über Abtreibungen: Nach einem langen Streit in der Großen Koalition hat das Kabinett eine Lockerung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche gebilligt.

Nach einem langen Streit in der Großen Koalition hat das Kabinett eine Lockerung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche gebilligt. Puma greift Mann an, Mann erwürgt Puma: In den USA hat ein junger Puma einen Jogger attackiert. Der Mann tötete das Tier mit bloßen Händen.

REUTERS Puma

EU-Kommission warnt vor Kinder-Smartwatch aus Deutschland: Dank einer Kinderuhr mit GPS-Funktion sollen Eltern jederzeit herausfinden können, wo sich ihr Kind aufhält. Aber das Gerät hat offenbar selbst ein Sicherheitsrisiko.

Dank einer Kinderuhr mit GPS-Funktion sollen Eltern jederzeit herausfinden können, wo sich ihr Kind aufhält. Aber das Gerät hat offenbar selbst ein Sicherheitsrisiko. Polizist soll bei tödlichem Unfall betrunken gewesen sein: Im Januar 2018 starb eine junge Frau nach einer Kollision mit einem Streifenwagen. Nun wird bekannt: Der Polizist am Steuer hatte offenbar Alkohol getrunken.

DPA Unfall in Berlin

Sieben Verfahren im Loveparade-Prozess eingestellt: Für einen Großteil der Angeklagten ist der Prozess ohne Strafen und Auflagen beendet. Gegen drei Personen geht er weiter .

Für einen Großteil der Angeklagten ist der Prozess ohne Strafen und Auflagen beendet. Gegen drei Personen geht er weiter Vaclav Vorlicek ist tot: Der tschechische Regisseur des Weihnachtsklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist im Alter von 88 Jahren in Prag gestorben.

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Ja zur privaten Social-Media-Notwehr: Dürfen Privatpersonen Fotos oder Videos ins Netz stellen, die mutmaßliche Gewalttäter zeigen? Unser Kolumnist Sascha Lobo erklärt, warum er dafür ist, und vermutet bei vielen einen Täterschutzreflex.

Präsident auf Bewährung: Donald Trumps Rede zur Lage der Nation offenbart seine politische Schwäche: Der Präsident ist längst auf Gedeih und Verderb von anderen abhängig, kommentiert unser Washington-Korrespondent Roland Nelles.

Getty Images Mike Pence, Donald Trump, Nancy Pelosi (v.l.)

Schützt unsere Lokführer: Die Bahn kauft in Spanien neue Züge, die dann auf ganz besonderen Strecken eingesetzt werden sollen. Doch Harald Schmidt sieht schon ein neues Problem: Die Schweiz kauft unsere Lokführer weg.

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wohin mit unserer Wut? In einem Hotel auf Kreta dürfen Gäste jetzt Laptops, Vasen und Flaschen zertrümmern. Wie man Wut besser abbauen kann, erklärt Psychiaterin Heidi Kastner im Interview.

Wie der Kohlekompromiss zustande kam: 21 Stunden wurde verhandelt. Wie die Einigung doch noch klappte, und welche Rolle vier Packungen Zigaretten dabei spielten - Rekonstruktion einer historischen Nacht.

DPA Olaf Scholz (SPD), Angela Merkel (CDU) und Ronald Pofalla (v.l.)

San Francisco - Spielplatz der menschlichen Fortbewegung: E-Scooter, E-Skateboard, E-Einrad - ein Tag auf und mit allen möglichen und unmöglichen Flitzern in der kalifornischen Großstadt.

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen können: "Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche" - von Reni Eddo-Lodge. Die deutsche Fassung des Buches ist Ende Januar erschienen. Mein Kollege Enrico Ippolito schreibt in seiner Rezension, in einer "scharfen Analyse" zerstöre die Journalistin "alle Mythen, die auch hier in Deutschland kursieren, um zu verdecken, wie tief Rassismus tatsächlich verankert ist". Seine Empfehlung: "Lesen Sie dieses Buch, auch wenn es weh tut - das muss so sein."

Getty Images Reni Eddo-Lodge

Was Sie sehen können: Der BVB ist raus - wie schlägt sich der FC Bayern? Im DFB-Pokal-Achtelfinale spielen die Münchner am Abend bei Hertha BSC (20.45, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD). Ein noch besseres Fußballspiel dürfte allerdings in Spanien laufen: Der FC Barcelona empfängt im Hinspiel des Pokal-Halbfinals Real Madrid (21 Uhr; TV: DAZN). Innerhalb von 25 Tagen spielen die beiden Spitzenteams insgesamt dreimal gegeneinander. Viel Spaß beim Auftakt zu den Clásico-Wochen!

