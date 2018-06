hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Die Mission "Horizons": Der Countdown läuft

Zwei Jahre lang hat er trainiert. Jetzt bleiben nur noch wenige Stunden, bis der Astronaut Alexander Gerst zum zweiten Mal ins All fliegt. Am Mittwoch, 13.12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, startet der 42-jährige Deutsche mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof in Baikonur, Kasachstan. Mit an Bord: die US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und der Russe Sergeij Prokopjew. Das Ziel: die internationale Raumstation ISS. Bevor es losgeht, muss das Trio aber noch eine lange Liste ulkiger Rituale abarbeiten, berichtet mein Kollege Christoph Seidler.

Bei der Mission "Horizons" bleiben die Raumfahrer knapp sechs Monate im All, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Gerst wird im Laufe der Zeit das Kommando auf der ISS übernehmen - als erster Deutscher überhaupt. Welche Verantwortung auf ihn zukommt, weiß Sigmund Jähn. Er war 1978 der erste Deutsche im All, ein Popstar der DDR-Raumfahrt. "Angst schadet nur", sagt der Ex-Kosmonaut.

Menschen, die ins All fliegen dürfen, sind privilegiert, in gewisser Hinsicht ist solch ein Trip purer Luxus. Auf die Crew wartet aber eine Zeit der Entbehrungen - das gilt auch beim Essen. Immerhin, ein paar Bonusspeisen dürfen sich die Astronauten wünschen. Gerst entschied sich für Deftiges aus der Heimat: Käsespätzle, Linsen, Maultaschen oder Saitenwürstle. Ein Interview mit dem Koch der ISS-Besatzung.

AFP Astronaut Alexander Gerst

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

DIE ZAHL DES TAGES

49

(In der 49. Spielminute des diesjährigen Champions-League-Finales bekam Liverpools Torhüter Loris Karius einen Schlag gegen den Kopf. Nun kam heraus, dass er dabei eine Gehirnerschütterung erlitt - womöglich der Grund für seine beiden entscheidenden Fehler .)

Getty Images Loris Karius nach dem Champions-League-Finale

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Zeit zu kämpfen: Martin Schulz sieht die Europäische Union in Gefahr. Es geht um "das Überleben der liberalen Demokratie" - und nicht um "Milliarden mehr oder weniger in Haushalten", schreibt der Ex-SPD-Chef in seinem Gastbeitrag für den SPIEGEL.

Martin Schulz sieht die Europäische Union in Gefahr. Es geht um "das Überleben der liberalen Demokratie" - und nicht um "Milliarden mehr oder weniger in Haushalten", schreibt der Ex-SPD-Chef in seinem Gastbeitrag für den SPIEGEL. First Witzfigur: Melania Trump zeigt sich derzeit kaum in der Öffentlichkeit, was für Diskussionen im Netz sorgt. Doch geht es bei Hashtags wie #MissingMelania wirklich um die Frau des US-Präsidenten? Eigentlich zielen die Witze auf ihren Mann - sagt Kolumnistin Margarete Stokowski.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Glückauf, der Steiger geht: Im Dezember endet die Förderung von Steinkohle in Deutschland. Was heißt das für das Ruhrgebiet? Eine Multimedia-Geschichte von Alexander Preker und Benjamin Braden.

DPA Sonnenuntergang im Ruhrgebiet

Wo ein schwuler Mann um sein Leben bangt: In Tansania führen Homosexuelle eine Existenz im Verborgenen. Wie halten sie das aus? Meine Kollegin Miriam Olbrisch hat Vincent, 27, in seinem Alltag begleitet.

MEIN ABEND

Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie hören sollten: Rapper Danger Dan von der Antilopen Gang hat ein Soloalbum veröffentlicht. "Hier sitzt fast jeder Reim, entfaltet jeder Hook und Refrain Nachhaltigkeit und kopfnickende Wirkung", schreibt Musikexperte Andreas Borcholte.

Was Sie lesen sollten: Robert Seethalers neues Werk "Das Feld" ist das Porträt einer Kleinstadt, skizziert von ihren verstorbenen Bewohnern. "Ein wunderbarer Roman", findet Stephan Lohr.

